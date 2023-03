Súlyos egészségügyi kiadás vár több millió magyarra: kiszolgáltatott lesz, akinek nincs pénze?

Több millió magyar küszködik látásproblémákkal, és bizony őket sem kerülte el a drágulás: mélyen a zsebébe kell nyúlnia, aki 2023-ban szemüveget csináltatna magának, esetleg kontaktlencsét venne. És akkor még az orvosi, vagy látszerészi vizsgálatok költségei nem kerültek szóba. A KSH korábbi adatai szerint a magyar lakosság felének van valamilyen látásproblémája, amelyet jellemzően szemüveggel, kontaktlencsével igyekeznek kompenzálni.

A felnőtt magyar népesség mintegy fele látási nehézségekkel küzd, legalábbis ez derült ki a legfrissebb fellelhető adatból, ami egy 2015-ös KSH-elemzés, de nem gondolnánk, hogy azóta a helyzet sokat javult volna Magyarországon, sőt. Akkoriban a férfiak 41, a nők 58 százaléka viselt szemüveget, vagy kontaktlencsét, kompenzálva megromlott látását.

A dokumentum szerint lakosság 15 százaléka kisebb látási nehézségekről számolt be akkoriban szemüveg, vagy kontaktlencse viselése ellenére is, míg 2,5 százalékuk látása súlyosan korlátozott volt. Ez a nők körében valamivel nagyobb arányban előforduló probléma, mint a férfiaknál - írták akkor.

Több millió olyan ember élhet tehát hazánkban, akinek valamilyen módon javítania kell a látásán, és bizony, akinek nincs pénze a több százezres tételnek számító lézeres szemműtétekre, azoknak jobb híjján marad a szemüveg, vagy a kontaktlencse. Viszont a száguldó infláció ezeket a termékeket sem kímélte, igaz, mint a KSH egys termékek átlagárait listázó statisztikáiból kiderült, a látásjavító eszközök az általános infláció (25,4%) alatti mértékben drágultak egy év alatt.

A statisztikai hivatal az alábbi látszerek árát követi nyomon:

Szemüvegkeret, fém vagy nikkelezett

Szemüveglencse, műanyag, + - 6D, antireflex réteg és felület keményítés nélkül

Lágy kontaktlencse, + - 6D, szférikus (SPF), 30 napos viseletre

Mint kiderült, tavaly január óta a szemüveglencse drágult meg a legnagyobb mértékben itthon, 19,5 százalékkal emelkedett az ára, miközben a keret átlagára majdnem 16 százalékkal emelkedett. A kontaktlencse viszonylag olcsón megúszta, legalábbis "csak" 13,19 százalékkal ment fel az ára egyetlen év alatt.

2021 januárjához képest viszont a szemüvegkeret több mint 27,7 százalékkal kerül ma többe, mialatt a szemüveglencse ára majdnem 35 százalékkal emelkedett, miközben a kontaktlencse ötödével drágult. Összességében a KSH szerint a szemüvegkeret átlagára itthon 23 600 forint volt, a lencse 12 360 forintba került, míg a kontaktlencséért átlagosan 6780 forintot kellett fizetni. Utóbbi áremelkedése már csak azért is fájhat, mert a viselőjének havonta újakat kell vennie, legalábbis a KSH a 30 napos darabok árváltozását vizsgálta.

Itt érdemes kihangsúlyozni, hogy országos átlagárakról beszélünk.

Tudjuk, vannak olyan szemüvegkeretek, vagy speciális lencsék, amelyek ennél sokkal drágábbak, de mi ebben a cikkben kizárólag a KSH adataiból dolgozunk, hogy pontos képet kapjunk az árhelyzetről.

Visszatérve az árakhoz: ami talán jó hír lehet a szemüvegeseknek, hogy a lencsék inflációja mintha elkezdett volna lassulni, novemberhez képest csupán 0,16 százalékot drágultak átlagosan - ráadásul novemberről decemberre nem is emelkedett az áruk, januárban is csak 20 forintot. És hasonló folyamatot láthatunk a kontaktlencsénél is, amelynek az ára novemberhez képest csak 0,74 százalékkal nőtt. A szemüvegkeretek ára viszont még mindig emelkedőben van.

Ráadásul, akinek rossz a látása, annak időről időre érdemes orvosi felülvizsgálatra mennie, amelynek az árváltozását nem jegyzi a KSH. Egy gyorskeresés után kiderült, hogy manapság egy egyszerű látásvizsgálat 7 000 és 15 000 forint közötti összegbe kerül átlagosan, optikája válogatja - érdemes figyelni az optikák akcióit, gyakori, hogy a látásvizsgálatot ingyen, vagy kedvezményesen vállalják, ha ott készíttetünk utána szemüveget. Ha komolyabb orvosi konzultációra van szükség valamelyik magánintézményben, az már inkább a több tízezres tétel.