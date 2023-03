Ide menekülnek idén húsvétkor a magyar családok: beindult a roham, egyre fogynak a helyek

Rekordévre készül a turizmus, a várakozások szerint nem csak az első negyedév, de a húsvéti időszak is kiemelkedően jó számokat hoz majd. A legnépszerűbb belföldi úti cél a tavaszi szünetben idén Eger, Gyula és Hajdúszoboszló lesz, az árak viszont legkevesebb 16, de inkább 20-30 százalékkal emelkedtek meg egyetlen év leforgása alatt. Egy éjszaka egy főnek átlagosan 11 420 forintba kerül.

2019 után ismét rekordévre készül a turizmus, ezt a várakozást erősítik a januári adatok is. Horváth Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint „jól hajrázott a turisztikai ágazat 2022 végén, és ezt sikerült átmenteni 2023 elejére is”, februárban a foglalások száma már elérte a 2 millió vendégéjszakát, ami 10 százalékkal haladja meg a tavaly februárit. A tavalyi első negyedév 5,9 millió vendégéjszakája után az előrejelzések 6,3 millióval számolnak az idén.

A várakozások szerint a húsvéti időszak is kiemelkedően jó számokat hoz majd. 2023ban a tavaszi szünet 6 napos lesz, az utolsó tanítási nap 2023. április 5., szerda lesz, és április 11-ig, keddig tart.

Már dübörög a húsvét

Március másodikáig közel 23 százalékkal több foglalást tettek meg a húsvéti hosszú hétvégére, és 36,5 százalékkal több a tavaszi szünetre szóló foglalások aránya tavalyhoz képest időarányosan; sokan már előre foglaltak. Közülük 14% már tavaly lefoglalta az idei tavaszi szüneti üdülést

- tájékoztatta a Pénzcentrumot Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője.

A legnépszerűbb belföldi úti célok a portálon keresztül történő foglalások alapján:

Eger Gyula Hajdúszoboszló Pécs Hévíz Nyíregyház Sopron Zalakaros Szeged Budapest

Az árakkal kapcsolatban Kelemen Lili elmondta, 16,8%-kos emelkedést látnak jelenleg az átlagos Ft/fő/éj változását tekintve, így

átlagosan egy éjszaka egy főnek 11 420 forintba kerül.

Az árak máshol is nőnek, például a Hunguest Hotels a légitársaságoktól ismert dinamikus árazást alkalmazza, így egy szoba ára függ a foglalás időpontjától, a rendelkezésre álló kapacitástól és az ellátás típusától is.

A gazdasági változásokat és a piaci mozgásokat természetesen követik az áraink, egyből azonban nem engedhetünk: a megfelelő ár-érték arányból. Szállodáinkban a szobaár a bőséges reggeli és svédasztalos vacsora mellett a legtöbb esetben a fürdőbelépőt is tartalmazza

- mondta el Labossa Lajos, marketing és kommunikációs igazgató, majd hozzátette, a tizenkét wellness szállodájukból kilenc már teltházas a tavaszi szünet idején. A Balaton-parti BÁL Resortban, a hévízi Panorámában és a tapolcai Pelionban még lecsaphatnak az érdeklődők az utolsó szobák egyikére. A szünetben kiemelt gyermekanimációval és sztárfellépőkkel várják vendégeiket Bükfürdőtől Gyuláig az ország népszerű fürdővárosaiban.

Jól alakul a március 15. hosszú hétvége is, dacára annak, hogy idén a hét közepére, szerdára esik a nemzeti ünnep. A vendégek a megelőző hétvégét kötötték össze a vélhetően szabadságként kivett hétfő-keddel, így ez az időszak népszerűbb volt eddig.

A napokban elkezdett felpörögni az érdeklődés a szerdával kezdődő hosszú hétvége iránt is, így egész héten telt ház várható.

- tudtuk meg Labossa Lajostól. De a Danubius Hotelsnél nagyon bizakodóak az előttünk álló hónapok, különösen a húsvéti időszakot illetően. A húsvéti hosszú hétvégén a vidéki házaikban, már most 70% körüli a foglaltság. Itt szinte biztosak abban, hogy teltházzal fognak üzemelni.

Az átlagárak itt jellemzően 20-30% közötti mértékben emelkedtek.

A vidékkel párhuzamosan a budapesti szállodáik kilátásai is folyamatosan javulnak:

nem véletlen, hogy február végén, 4 hónap üzemszünetet követően újra nyitjuk a Hungaria-t, Magyarország legnagyobb szállodáját. Budapest az elmúlt hónapokban is egyre növekvő népszerűségnek örvend, a vendégéjszakák száma dinamikusan növekszik, jóllehet a volumen a legtöbb küldőországból elmaradt a COVID előtti időszaktól. Itt ezt ellensúlyozza a tavalyi árakhoz képest egy 25-30% közötti euróban mért átlagárnövekedés. Ennek megfelelően a húsvéti időszak alatt is erős keresletre számítunk budapesti szállodáinkban is

– számolt be Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója. Hozzátette, hogy míg szabadidős egyéni vendégek száma náluk már elérte a covid előtti szintet, és az üzleti és konferenciaturizmus is éledezik, de még nem tartanak ott, ahol a pandémia előtt, az idei évben ebben fejlődést várnak.

Zsebek közt

2023. január elsejétől megszűntek a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái, azaz zsebei. A korábbi szálláshely-, vendéglátás-, valamint szabadidő-alszámlára gyűjtött összegek összeadódtak, és bármire fel lehet használni a pénzt, ami gyorsabbá, egyszerűbbé teszi a kártya felhasználását.

A SZÉP Kártya általában véve nagyon jó forgalomélénkítő hatású. Jelenleg annak lehet pozitív hatása a belföldi keresletre, hogy május végén nagyobb volumenű SZÉP kártyára elhelyezett pénz fog lejárni és extra adóteher illeti az el nem költött összegeket. A zsebek eltörlésének hatását külön nehéz megítélni, ne felejtsük el, hogy a tavalyi év második felében is már biztosított volt a zsebek átjárhatósága – mondta el Bogár Zoltán. Tehát SZÉP-kártya zsebeivel kapcsolatos változtatás mindenképpen kényelmesebb felhasználást tesz lehetővé a szállodai pihenést választók számára, elfogadói oldalon ugyanakkor kevésbé van ennek jelentősége, hiszen egy saját étteremmel, bárral rendelkező wellness hotel korábban is el tudta fogadni mind a három zsebből történő fizetést.

Külföld is nagyon megy

De nem csak a magyar szálláshelyek telítődnek rohamtempóban, már a külföldi körutazások

Húsvétra nincs már tulajdonképpen semmi!

- ezt Ráth Andrea, a Premio Travel igazgatója mondta el a Pénzcentrumnak. A tavaszi körutazásokat gyakorlatilag mostanra kiárulták, kora nyárra vannak még olaszországi útjaik. Az Észak-Olasz Tavak kirándulás és a Toszkána, ami még foglalható, de az is csak azért, mert megduplázták az eddigi csoportok számát a nagy érdeklődésre való tekintettel. Elmondása szerint Amerika továbbra is elképesztően népszerű, de Madeira az, ami új desztinációként berobbant ebben az időszakban - 8 nap, 7 éjszaka repülővel, szállással, reggelivel 419 ezer forint fejenként.