Lecsapott az MNB egy hazai pénzügyi cégre: tartozásokat adtak-vettek, ezen akadtak fent a rostán

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonnali hatállyal felfüggesztette a KM Szigma Kft. tevékenységét, mivel a folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket. A cég engedményezéssel jutott hozzá egy több ezer tételből álló, lejárt és fedezetlen követelésekből álló csomaghoz, amelyet azóta már tovább is értékesített.
A jegybank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárása keretében előzetes értesítés nélküli helyszíni ellenőrzést is tart a budapesti székhelyű vállalatnál. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy a KM Szigma Kft. végzett-e üzletszerű követelésvásárlást, amely a hitelintézeti törvény értelmében kizárólag felügyeleti engedély birtokában folytatható.
Az MNB megállapította, hogy a társaság engedményezési szerződéssel szerzett meg egy jelentős méretű követelésállományt. A vállalat nemcsak átvette a portfóliót, hanem az érintett adósok egy részét tájékoztatta is a jogutódlásról, sőt, egyes követelések behajtását is megkezdte. A megszerzett csomagot a cég időközben már tovább is adta.
A rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan vélelmezhető, hogy a KM Szigma Kft. engedély hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. A felügyelet ügyfélvédelmi okokból úgy döntött, hogy a vizsgálat lezárásáig megtiltja a társaságnak bármilyen engedélyköteles vagy regisztrációhoz kötött pénzügyi tevékenység végzését.
A jegybank figyelmeztetése szerint, amennyiben a vállalat a tilalom ellenére a vizsgálat alatt folytatja működését, azt a hatóság rosszhiszeműségre utaló jelnek tekinti. Ez a végleges döntéshozatal során súlyosbító körülménynek számít majd. A piacfelügyeleti eljárást lezáró határozatot az MNB nyilvánosságra fogja hozni.
A felügyelet korábban már vezetői körlevélben hívta fel a piaci szereplők figyelmét erre a kockázatra. A tájékoztatás szerint a körülményektől függően már egyetlen követelésportfólió megvétele, vagy akár évente egy-két követelés megszerzése is üzletszerű tevékenységnek minősülhet, ha azt engedéllyel nem rendelkező szereplő végzi.
