2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2021. szeptember 8. - Magyar Nemzeti Bank (MNB) épületegyüttes (Alpar Ignác építészmérnök, 1905) Napos kék ég őszi városkép, Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi negyed, Európai Unió, Európa
Gazdaság

Lecsapott az MNB egy hazai pénzügyi cégre: tartozásokat adtak-vettek, ezen akadtak fent a rostán

Pénzcentrum
2026. február 19. 16:31

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azonnali hatállyal felfüggesztette a KM Szigma Kft. tevékenységét, mivel a folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket. A cég engedményezéssel jutott hozzá egy több ezer tételből álló, lejárt és fedezetlen követelésekből álló csomaghoz, amelyet azóta már tovább is értékesített.

A jegybank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárása keretében előzetes értesítés nélküli helyszíni ellenőrzést is tart a budapesti székhelyű vállalatnál. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy a KM Szigma Kft. végzett-e üzletszerű követelésvásárlást, amely a hitelintézeti törvény értelmében kizárólag felügyeleti engedély birtokában folytatható.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az MNB megállapította, hogy a társaság engedményezési szerződéssel szerzett meg egy jelentős méretű követelésállományt. A vállalat nemcsak átvette a portfóliót, hanem az érintett adósok egy részét tájékoztatta is a jogutódlásról, sőt, egyes követelések behajtását is megkezdte. A megszerzett csomagot a cég időközben már tovább is adta.

A rendelkezésre álló információk alapján megalapozottan vélelmezhető, hogy a KM Szigma Kft. engedély hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. A felügyelet ügyfélvédelmi okokból úgy döntött, hogy a vizsgálat lezárásáig megtiltja a társaságnak bármilyen engedélyköteles vagy regisztrációhoz kötött pénzügyi tevékenység végzését.

A jegybank figyelmeztetése szerint, amennyiben a vállalat a tilalom ellenére a vizsgálat alatt folytatja működését, azt a hatóság rosszhiszeműségre utaló jelnek tekinti. Ez a végleges döntéshozatal során súlyosbító körülménynek számít majd. A piacfelügyeleti eljárást lezáró határozatot az MNB nyilvánosságra fogja hozni.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A felügyelet korábban már vezetői körlevélben hívta fel a piaci szereplők figyelmét erre a kockázatra. A tájékoztatás szerint a körülményektől függően már egyetlen követelésportfólió megvétele, vagy akár évente egy-két követelés megszerzése is üzletszerű tevékenységnek minősülhet, ha azt engedéllyel nem rendelkező szereplő végzi.
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #vizsgálat #mnb #cég #jegybank #gazdaság #pénzügy #hatóság #cégek #központi bank #magyar nemzeti bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:43
17:26
17:15
17:05
16:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 19. 16:45
Fájdalmas döntések előtt áll az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 19. 11:35
Bővít a Marquard Group Hungary: új sales house üzletágat indít, kis kiadók értékesítését is átveszi
A Maquard kiadó önálló értékesítési üzletágat (sales house-t) hozott létre, amely saját márkái melle...
Holdblog  |  2026. február 19. 09:24
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt...
Bankmonitor  |  2026. február 18. 11:48
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfo...
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
2 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
3 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
6 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó elszámolás (netting)
A nettósítás a klíringtagok megállapodása arról, hogy az egymással szemben fennálló tartozásaikat és követeléseiket egyetlen tartozássá vagy követeléssé alakítják oly módon, hogy a tartozásaik összegét csökkentik a követelések összegével.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 16:06
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 15:30
Figyelem! Népszerű fagyasztott gyümölcsöt hív vissza a boltokból a SPAR: ha ilyet vettél, nehogy megedd
Agrárszektor  |  2026. február 19. 17:27
Sokkoló, mennyi uniós támogatást kapnak ezek a gazdák: másoknak alig jut
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel