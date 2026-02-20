2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
PORTFOLIO CSOPORT
Európai zászlók az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt nyári napokon
Gazdaság

Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel

Pénzcentrum
2026. február 20. 17:33

Az Európai Bizottság az ellátásbiztonság fenntartását és a feszültség csillapítását tekinti legfőbb célnak a Barátság kőolajvezeték leállása, illetve a Magyarország és Szlovákia által felfüggesztett ukrajnai dízelszállítások nyomán kialakult helyzetben. Anna-Kaisa Itkonen energiaügyi szóvivő közölte: Brüsszel folyamatosan egyeztet a felekkel, és elvárja, hogy a háborús környezetben az energia ne váljon a politikai nyomásgyakorlás eszközévé - írja a Portfolio.

A Barétság Kőolajvezeték körül kialakult vita éleződése miatt a Bizottság csütörtökön rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot. A lépésre azt követően került sor, hogy az elmúlt hónapban egy orosz dróntámadás, illetve egyéb műszaki és biztonsági okok miatt leállt a térség ellátásában kulcsszerepet játszó Barátság-vezeték. Válaszul Budapest és Pozsony leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállítást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A két kormány felvetette az Adria-vezeték használatát a tengeri úton érkező olaj importjára, ezt azonban Horvátország egyelőre elutasítja. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a magyar és a szlovák fél kilátásba helyezte az Ukrajnába irányuló villamosenergia- és gázszállítás korlátozását is. Ez a lépés a közeledő tél miatt különösen érzékenyen érintheti a háború sújtotta országot.

A testület álláspontját ismertetve Anna-Kaisa Itkonen leszögezte: Brüsszel szorosan figyeli az eseményeket, és a válságkezelési mechanizmus részeként folyamatos kapcsolatban áll a tagállamokkal. Figyelmeztetett, hogy minden érintett félnek tartózkodnia kell a feszültségnövelő lépésektől.

Ezzel egyértelműen a gáz- és villamosenergia-export leállításával fenyegetőző nyilatkozatokra utalt. A szóvivő hangsúlyozta, hogy az uniós jog előírja a szolidaritást, így az energia nem válhat politikai fegyverré, különösen egy sérülékeny infrastruktúrával rendelkező ország esetében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását. Ugyanakkor egyelőre nem kívántak találgatásokba bocsátkozni arról, indítanak-e formális eljárást; jelenleg a párbeszédre és a tárgyalásos rendezésre helyezik a hangsúlyt. A szóvivő szerint az eset ismét rávilágít az orosz energiahordozóktól való függés csökkentésének és az alternatív útvonalak fejlesztésének fontosságára, mivel bizonyos tagállamoknál még mindig fennállnak strukturális kitettségek.

Az Adria-vezeték kapcsán a Bizottság szintén egyeztet a felekkel a kapacitások hatékony kihasználása érdekében, a vitákat pedig a közös uniós szabályok keretein belül kívánják rendezni. Bár a jelenlegi magyar és szlovák ellátási helyzetet kezelhetőnek ítélik, a szóvivő kiemelte: az energiabiztonság humanitárius kérdés is. Ezért a szélesebb európai érdekeket szem előtt tartó, felelős magatartást várnak el minden szereplőtől.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #európai bizottság #gazdaság #ukrajna #import #eu #olaj #villamosenergia #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #energiaellátás

FRISS HÍREK
18:43
18:34
18:00
17:45
17:33
