Színt vallott a foodpanda és a Wolt: így alakította át az étel-házhozrendelést a pokoli infláció

A Pénzcentrumnak nyilatkozó melegétel-házhozszállítással foglalkozó cégek szerint a velük kapcsolatban álló éttermek ételeinek az árai kisebb mértékben emelkedtek, mint amekkorát a legnagyobb boltláncok élelmiszerosztályain tapasztalhatnak a magyar vásárlók. Ezt támaszthatja alá az is, hogy nem csökkent a házhozszállítási kedv 2022-ben, sőt még a kedvenc ételek rangsorát sem rendítette meg az évtizedek óta nem látott infláció Magyarországon. Mindez persze nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem történtek drágulások, az ételek átlagosan drágábbak lettek, nőttek a szállítási költségek is, úgyhogy mint kényelmi szolgáltatás, ételt házhoz rendelni nem lett kevésbé zsebbenyúlós történet 2022-ben sem.

2023 januárjában az élelmiszerek átlagos drágulása elérte a 44 százalékot 2022 januárjához képest. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, nem egy olyan termék van ugyanis, aminek az átlagos fogyasztói ára több mint 100 százalékkal drágult. Ilyen volt a sertészsír, a fehér és a félbarna kenyér, de a vaj is. Mindezek mellett ráadásul rengeteg egyéb olyan terméket találunk, amiknek az ára egy év alatt legalább 50 százalékkal emelkedett. Ez vezetett odáig, hogy a különböző bolti bevásárlások során egész vagyonokat hagynak ott a kasszáknál a magyarok olyan termékekért, amik 1-2 évvel ezelőtt még töredékébe kerültek.

Azt egy ideje tehát már látjuk, mi az oka a bolti árapokalipszisnek 2023-ban. A Pénzcentrumon most viszont arra voltunk kíváncsiak, mi történt egy éves távlatban a melegétel-kiszállítás világában. Hogy itt vajon miként csapódott le a brutális drágulás, illetve hogy az elmúlt egy év átrendezte-e például a magyarok kedvenc házhoz rendelt ételeinek rangsorát. Azért, hogy mindezt kiderítsük, megkerestük a Foodpandát és a Woltot is, mondják el tapasztalataikat a 2022-es évről.

Hiába az infláció, a pizzából nem engednek a magyarok

Ahogy azt megtudtuk, a foodpanda platformján - évek óta - változatlan a slágerételek toplistája, és ez nem változott sem a Covid alatt, sem a mostani növekvő infláció hatására. Az adatok alapján ugyanis a magyarok imádják a pizzát, a melegételrendelések 27%-át a köralakú élvezet tette ki: azon belül magyaros, húsos, hagyományos és különleges - minden jöhet. A második legnépszerűbb ételcsoport a hamburgerek, ez a 2022-es évben a melegétel rendelések 21%-ánál megfordult a futárpartnereink táskájában – közölte velünk a foodpanda. Ezen felül a további 3 legnépszerűbb konyhatípus a magyaros (9%), egyéb amerikai (8%) és egyéb olasz (4%), például tészta ételek voltak. A vállalattól megtudtuk azt is, hogy ha egyedi melegételt nézünk, akkor ezt a helyet évek óta a sajtburger foglalja el.

A rendelt ételek tekintetében tehát nem mutatkozott meg az évtizedes infláció hatása. Sőt, a foodpanda arról is tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy ők jelenleg a rendelési számaik megszilárdulását tapasztalják. Ahogy azt lapunknak írták: „a járványhelyzet növekvő kíváncsiságot és elfogadást eredményezett az online szolgáltatások, így az ételrendelés iránt is. Ez a fogyasztóimagatartás-változás továbbra is erősödik, most azonban ez a kíváncsiság egybeesik az emberek szűkülő gazdasági lehetőségeivel.”

Ezzel párhuzamosan azt is elismerték, hogy a vásárlók bár racionálisabban racionálisabban gondolkodnak - esetenként kevesebb termék kerül a kosárba, mint korábban, ugyanannyiért - és a növekedés óvatosabb, nem érzünk jelentős változást a korábbi trendekhez képest.

Az elmúlt egy évben is folyamatos növekedést tapasztaltunk a rendelések számában. A legnépszerűbb ételek tekintetében nincsen változás tavaly januárhoz képest, továbbra is a hamburgerfélék és menük, különböző ázsiai tésztafélék, pizza, gyros és kebab a legnépszerűbb ételek

- válaszolta kérdéseinkre Tajta Ákos, a Wolt regionális ügyvezető igazgatója.

Jó, de mekkora volt a drágulás?

Az áremelkedésekkel kapcsolatban a Wolt arról is tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az elmúlt egy évben a gazdasági helyzet miatt a vendéglátóhelyek nagy része kénytelen volt emelni az árait, ez alól a Wolton keresztül házhozszállítást kínáló éttermek sem jelentenek kivételt. A konkrét számok kapcsán a házhozszállító cég viszont azt mondta, ők platformként működnek, közvetítőként köti össze az éttermeket és üzleteket a vendégekkel.

Az ételek árazása ennek megfelelően teljes mértékben az éttermek hatásköre, ők az árképzésben nem vesznek részt. Azt viszont elárulták, hogy a helyzetre való tekintettel folyamatosan promóciókat, kampányokat szerveznek az éttermekkel közösen, amelyben az éttermek különféle kedvezményeket biztosítanak a vásárlóknak.

Az árakról való beszélgetést a foodpanda onnan kezdte, hogy az emelkedő alap- és energiaárak az elmúlt 12 hónapban megjelenhettek a fogyasztói árakban. Ezen felül fontos tényezőként emelték ki, hogy a kiszállított étel ÁFÁ-ja továbbra is több mint 20%-kal magasabb mint ugyanannak az ételnek az étteremben elfogyasztott változatáé, ami a nettó ár emelkedése esetén nagyobb értékben drágítja a gyorskereskedelmi cégek kényelmi szolgáltatását.

A platform létet ők is kiemelték szerkesztőségünknek, mint mondták, közel közel 6500 étterem és üzleti partner kínálatát összegzik, ezért ennek megfelelően összegzett adatokat tudnak megosztani. Ezzel kapcsolatban nyomatékosították azt is, hogy a rendelt ételek árait kizárólag partnereik határozzák meg. Ekképpen a rendelt melegételek árszínvonalának változása talán a kosárérték fogalmával írható le a legjobban, ami azt mutatja, hogy átlagosan mennyiért rendel egy megrendelő, a szállítási díjat és a borravalót nem számolva.

Az átlagos kosárérték a foodpandán az elmúlt 12 hónapban közel 20%-kal emelkedett, ami elmarad a decemberben publikált 24,5%-os éves inflációs adatoktól (az élelmiszereké ezen belül még magasabb) - azaz a foodpandán a rendelt ételek ára az inflációtól elmaradó mértékben emelkedett

- mondta el lapunknak Radeczky Zoltán, a foodpanda ügyvezetője, aki szintén kiemelte, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is szem előtt tartják azt, hogy partnereinkkel közösen, hosszú távon nyújtsunk minél megfizethetőbb és elérhetőbb szolgáltatást a megrendelők számára.

Áll a bál az ételrendelés körül

Mint látjuk, a vállalatok adatai alapján nem feltétlenül kellett akkora drágulással szembenézniük a vásárlóknak akkor, amikor melegételt rendeltek házhoz. Sőt, igazából a kedvenc ételek sorrendje sem igen változott az évtizedes infláció hatására. Ugyanakkor az energiaválság, sőt még korábban a KATA beszántása azért igen kényelmetlenül érinthette magukat a futárcégeket is. Nem is csoda, hogy az év végén minden a különböző házhozszállítási díjak emeléséről, valamint különböző plusz díjak felszámolásától volt hangos.

Ehhez képest azonban úgy látszik, a magyarok nem szívesen mondanak le a házhozszállítás kényelméről, még akkor is, ha azért a drágulás itt is utolérte a piacot. Legutóbb a Pénzcentrumon, mi is beszámoltunk azokról a friss kalkulációkról, amiket a Telex készített: ezekből kiderült, házhozszállítás esetén 20-30, de van olyan is, hogy 40 százalékkal magasabb összegben kerül az alapétel annál, mintha étteremben fogyasztanánk. Sőt, olyan kilengéseket is lehetett látni, hogy egy bizonyos étel 80 százalékkal magasabb árcédulával szerepelt online, mintha étteremben kértük volna ki.

Az átlagos drágulások viszont úgy tűnik összhangban vannak azzal, amit a cikkünk elején bemutattunk. Ahogy például a Pénzcentrum friss gyűjtéséből is kiderült, a Mekiben is hasonló drágulásokat találtunk. A nagy sültkrumpli és az alapburgerek, valamint más népszerű burgerek 21-26 százalékkal kerülnek többe idén, mint egy éve.

Igaz, a kosértékhez a rendelés végeztével a legtöbb esetben még hozzá kell adni az egyre borosabb szállítási díjat is. Ezutóbbit viszont a magyar vásárlók historikusan nem kedvelik, pedig piaci szereplők egyetértenek abban, hogy mint szolgáltatás és költségtényező, bizony ennek is megvan az ára, még akkor is, ha a vásárlók ezt nem szeretik.