Fontos változás élesedett a magyar ATM-eknél: ez a kápétrükk az Aldi, Lidl kasszáinál is működhet hamarosan

Bár hazánkban is egyre többen preferálják az utalást, vagy a kártyás fizetést, majd mindannyiunk kerül időnként olyan helyzetbe, mikor kénytelen egy-egy ügyletet készpénzzel intézni. Legyen szó egy ilyen, rendkívüli helyzetről, vagy egyszerű megszokásról, a magyaroknak továbbra sem szűnt meg az igényük a fizikai fizetőeszközre. Ilyenkor hatalmas segítség lehet az államilag garantált 150 ezres keret, amin belül díjmentesen juthatunk készpénzhez. A keret túllépése után persze már komoly díj terhel minden egyes tranzakciót, de erre is létezik megoldás. Számos banknál elérhetőek már ugyanis alternatív kedvezmények, adott esetben igen kedvező feltételekkel, raádásul rövidesen a boltokba is begyűrűzhet az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége.

Bár a globális trendeket követve hazánkban is egyre inkább a készpénzmentes megoldások kerülnek előtérbe, vannak szituációk, amikben a kényelmesebb kártyás fizetés helyett ma is a bankókért kell nyúlnunk. Ezen felül bizalmatlanságból, megszokásból és számos egyéb okból is sokan ragaszkodnak még a készpénzes fizetéshez, nekik pedig fontos, hogy mennyibe is kerül hozzájutnunk a fizikai fizetőeszközhöz.

Jó hír, hogy adott esetben semennyibe, ugyanis hazánkban 2014 óta minden fizetési számlával rendelkező bankoló havonta összesen legfeljebb 150 ezer forintig díjmentesen juthat készpénzhez bármelyik magyarországi ATM-ből. Ez az államilag garantált lehetőség roppant praktikus tud lenni, különösen azért, mert bármelyik magyarországi automatából élhetünk a kedvezménnyel, nem csak a saját pénzintézetünk gépeinél.

Persze megvannak a maga korlátai is, a pénzhez ugyanis maximum havi két tranzakcióig juthatunk hozzá díjmentesen, a kedvezmény pedig a bankszámlánkhoz tartozik, ezért több bankkártya használata esetén is marad plafon, ráadásul ha több számlát vezetünk, azok közül is csak az egyikhez igényelhetjük. 2023-ra pedig maga az összeghatár is sokaknak karcsúnak tűnhet már, efölött pedig az esetek jó részében tranzakciós díjjal kell számolnunk.

Ettől a ponttól a készpénzes fizetés jóval költségesebb, mintha utalással, vagy bankkártyával végeznénk tranzakcióinkat. Azonban van amikor nincs mit tenni. Gondoljunk például egy felújításra, ahol a munkás nem fogad el bankkártyát, vagy egy magánszemélytől vásárolt használt bútorra. Jó eséllyel egyikük sem hurcol majd magával POS-terminált.

Több banknál van alternatíva

A gyorsan kimeríthető limitekre szerencsére több pénzintézetnél is van alternatíva. Egyes számlakonstrukciók esetében az állami kedvezmény helyett választhatunk másik, nagyobb összeghatárú kedvezmény. Az persze már saját bankolási szokásaink függvénye, hogy a 150 ezres mindenkinek járó, vagy a saját bankjuk által, de más kondíciók mentén kínált ajánlattal éljenek.

Ha a Pénzcentrum (a Bankmonitor által szolgáltatott) kalkulátorán keresztül igényelünk, akkor többek között a CIB ECO bankszámlánál is élhetünk a kiterjesztett, ebben az esetben éppen 400 000 forintos összeghatárú ingyenes készpénzfelvétellel. Ez az ajánlat nyilván azoknak kecsegtető, akiknél a minél magasabb összegű egy tételben való pénzhez jutás a szempont, ugyanis korlátai nagyobbak az állami kedvezménynél. A CIB akciójában ugyanis csak havi egy alkalommal és csak saját ATM-ből élhetünk az ingyenes tranzakcióval, ha ezt a kedvezményt választjuk.

Havi 400 ezer forintos, a számlára érkező összeg felett kalkulálva a Raiffeisen Prémium 2.0 számla esetében is élhetünk egy hasonló, bankspecifikus kedvezménnyel. Ennél a pénzintézetnél ugyan csak 300 ezer forintig toldják meg az összeghatárt, viszont az ingyenes pénzfelvételi lehetőségek száma itt 4 alkalom. De nem csak a nullás számláknál találni ilyen kedvezményt. Az OTP-nél például havidíj ellenében toldhatjuk meg az ingyenes készpénzfelvételek számát akár havi 5 alkalomig, a Gránit Bank pedig a Bajnok számlacsomag esetében garantál ráfizetés nélkül az államin felül további két ingyenes tranzakciót.

Kulcskérdés lehet az automaták elérhetősége

Ahogy említettük, az államilag garantált lehetőség egyik vonzereje viszont az, hogy az ország bármelyik bankautomatájából díjmentesen férhetünk hozzá a készpénzhez. Ez azért hatalmas könnyebbség ahhoz képest, mintha saját bankunkra korlátozódna a kedvezmény, mert a tapasztalatok szerint a pénzintézetek automata hálózatának lenne még hova fejlődnie.

Az MNB adatai szerint az ATM-ek száma 2019 óta folyamatosan csökken. Ráadásul harmaduk Budapesten működik, 20 százalékuk megyeszékhelyeken és csak kevesebb, mint a fele oszlik el a kisebb települések között. A Magyar Közlönyben január végén megjelent rendeletből pedig kiderült, hogy a jegybank is fontosnak tartja, hogy ne apadjon tovább az ATM-ek száma. A bankok által üzemeltetendő ATM-ek mennyisége ugyanis eszerint már az általuk kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező bankkártyák mennyiségétől függ. Február 1-jétől már ezek az új szabályok érvényesek.

A kártyaszám alapján a legnagyobbak közé tartozó pénzintézeteknek 1690, míg a 600 ezres kategóriába tartozóaknak 169 bankautomatát kell üzemeltetniük, de fontos kitétel az is, hogy 600 ezer és 1,2 millió bankkártya közötti hitelintézeteknek a vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 65 százalékában kell automatát üzemeltetni, az ennél több kártyát kibocsájtóknak pedig a 80 százalékában. A Pénzcentrum az olvasóit is megkérdezte, hogy mennyire látják kielégítőnek bankjuk ATM hálózatának lefedettségét.

A 7500 fős mintán végzett felmérés kitöltőinek egyötöde szerint automaták vannak, csak nem a saját bankjuk ATM-jei. A válaszadók többsége, 38 százaléka szerint nincs elég bankautomata, bankfiók a lakóhelye környékén és többre lenne szükség, viszont ennél is megdöbbentőbb arány, hogy a válaszadók 15 százalékának egyáltalán nincs a lakóhelye környékén ATM vagy bankfiók. A kutatás eredményei alapján az MNB új szabályozása igazán érett már.

Az idei év újdonsága lehet a bolti pénzfelvétel

Havonta két alkalommal, összesen legfeljebb negyvenezer forint értében díjmentesen lehet készpénzt átvenni kártyás fizetés esetén kereskedőktől is - döntötte el tavaly decemberben az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága.

Az úgynevezett cashback szolgáltatást ösztökélő módosítás értelmében a havi kétszeri, összesen 150 ezer forintos keretösszegű, ingyenes, bankautomatából történő készpénzfelvételhez hasonlóan havi két alkalommal, összesen 40 000 forintos összeghatárig a pénzforgalmi szolgáltató nem számíthat fel díjat az igényelt pénzünkért.

A tranzakciót úgy kell elképzelnünk, hogy fizetés után megkérhetjük a pénztárost, hogy vegyen fel készpénzt nekünk a bankszámlánkról, amit helyben meg is kapunk tőle.

Az egyetlen probléma a dolog implementálásával lehet. Ugyanis a legtöbb üzletnél még nincsen cashback szolgáltatás. A módosítás érvénybe lépése előtt egészen pontosan egyetlen FMCG láncnál, a PENNY-nél létezik hasonló szolgáltatás, már 2017 óta. A többi hazai diszkont számára teljesen újdonság lehet a vásárláshoz kötött bolti készpénzfelvétel. Ráadásul nem csak elfogadói, de kártyakibocsátói oldalról is fejlesztések előzhetik még meg az új lehetőség tényleges és széleskörű implementálását, így valószínűleg az a gyakorlatban legelőbb 2023 második felére terjedhet el.