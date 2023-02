Elolvadtak a horror várólisták? Ezeket a kocsikat 2-3 hónap alatt leszállítják a hazai márkakereskedők

Lényegesen lerövidültek a szállítási határidők a magyar autókereskedésekben az utóbbi hónapokban, tudta meg a hazai importőröktől a Pénzcentrum. A körkérdésünkre válaszoló márkaképviseletek többsége arról beszélt, hogy manapság a népszerű modelleket akár 2-3 hónapos határidővel is le tudják szállítani, ami már közel van a járvány előtti állapothoz - persze, ez nagyban függ attól, hogy az ügyfél milyen konfigurációval rendeli meg az autóját. Mint megtudtuk, az Esztergomban gyártott Suzukik közül van, ami azonnal elérhető, de például a Szlovákiában készülő KIA-modellek is viszonylag hamar megérkeznek.

A járvány kitörése óta kaotikus állapotok jellemezték a magyar újautó-piacot: nem elég, hogy a kocsik rémesen megdrágultak - ma már 5 millió forint alatt gyakorlatilag lehetetlen bármit megrendelni -, de a szállítási idők is igencsak kitolódtak. Durván egy éve számoltunk be arról például, hogy a Volkswagennél akkor volt olyan 8-as Golf variáns, amire másfél éves (több mint 84 hetes) szállítási időt tudtak vállalni, de a Touareget 66 hetes, új Passat kombit pedig 52 hetes határidővel szállították akkoriban.

Ennek kapcsán Németh Balázs, a Porsche Hungária ügyvezető igazgatója azt mondta tavaly februári interjúnkban, hogy valóban sokkal kevesebb gyártást kaptak, mint korábban, teljes volt a bizonytalanság.

Mi óvatosak vagyunk, ezért van olyan modell, aminél 12-13 hónap a szállítási határidő, de már most előfordult olyan is, hogy 6-7 hónapot határoztunk meg, de 2-3 hónap múlva megérkeztek az autók

- összegezte az akkori helyzetet az ügyvezető igazgató.

Ennyit kell ma várni egy új autóra

Kíváncsiak voltunk, azóta hogyan alakultak a szállítási idők, ezért megkérdeztük a hazai autóimportőröket, hogy jelenleg mennyit kell várni a népszerű modellekre. Emellett arra is megkértük őket, foglalják össze a tapasztalataikat: javult, vagy romlott-e a helyzet ebben a tekintetben az utóbbi hónapokban, mire számíthat ma, aki nem készletről, hanem megrendelésre szeretne autót vásárolni?

Hazánk piacvezető autómárkája, a Suzuki kérdésünkre közölte, az elmúlt hónapokban alapvetően csökkent az autók szállítási ideje. A modellek kapcsán az alábbi várakozási időket közölték a Pénzcentrummal:

Az esztergomi gyártású, 1,4-es motorral szerelt, lágy hibrid Vitara és S-CROSS modellek felszereltségtől függően akár azonnal elérhetők.

Ezeknek a szériáknak az 1,5-ös motorral szerelt, full hibrid változatai kapcsán átlagosan 2-5 hónap a várakozási idő.

IGNIS, Swift, Swace, Across esetén pedig egységesen 4-6 hónap.

A Jimny terepjáró esetében viszont magasabb a piaci igény, mint az elérhető mennyiség, ezért ennél a modellnél 1 év is eltelhet a szállításig.

A Peugeot arról számolt be, hogy a tavalyi év második felében jelentősen rövidültek a szállítási idők, jelenleg több volumenmodell elérhető 3-4 hónapos szállítással, amely alig több, mint a korábban megszokott átfutási idő.

Jelenleg a nemzetközi szállítás lassúsága (sofőr és kamionhiány) okoz késéseket, az alkatrészhiány egy-egy extrafelszerelésnél és bizonyos változatoknál jelent hosszabb gyártási időt. A helyzet mindemellett napról-napra változik, összességében továbbra is elég szűkös a gyártókapacitás, így egy-egy nagyobb (pl. flotta) megrendelés jelentősen meg tudja növelni a várólistákat

- közölték. Jelenleg a következő szállítási időkkek kell számolni a különböző modelljeikre:

208, 3008, 5008, 508, kisteherautók nagy része: 3-4 hónap

2008, 308: 6 hónap

e-2008, bizonyos kisteherautó méretek: 9-12 hónap

A KIA válaszában szintén arról beszélt, hogy az utóbbi hónapokban kicsit magukra találtak a szállítási határidők, rövidültek a nagyon hosszú várakozási idők, illetve néhány olyan modell (pl. Sorento, EV6), amelyre hónapokig nem kötöttek szerződést a márkakereskedések, ismét rendelhetők. Hozzátették, a várakozási idő nagyban függ attól, hogy Zsolnán (Ceed- és Sportage-család) vagy Koreában (a többi modell) készülő autót rendel az ügyfél. Értelemszerűen a szlovákiai gyárból érkező autók a távolság miatt érezhetően előnyben vannak, a koreai PHEV modellek (Sorento, Niro) szállítási ideje a leghosszabb jelenleg - sorolták.

Legnépszerűbb modelljeink jelenleg a Sportage és a Ceed család. Ezek várakozási ideje átlagban 3-4 hónap. Sorento modelleknél a HEV kivételével még mindig 8-10 hónapos a várakozás, Ceed ötajtós, Ceed SW, XCeed modellek azonban akár 2 hónapon belül átvehetők, amennyiben az ügyfél nem készletről szeretne választani

- számolt be kérdésünkre a KIA.

A Hyundainál úgy látják, hogy a teljesen elektromos és PHEV modellek esetén hosszabb várakozási idő volt jellemző az utóbbi időben, mint a belsőégésű motorokkal szerelt verziók esetében, de ez általános piaci trend a megnövekedett kereslet miatt. Jelenleg is vannak készleten lévő EV, PHEV modellek is, amelyek azonnal átvehetőek, amennyiben az a felszereltség, szín megfelel a vásárlóknak.

A népszerű modellek átlagos várakozási ideje kapcsán a hazai márkaképviselet azt közölte, hogy a szállítási idő modell és felszereltségfüggő, nagyon egyedi, sokszor egy adott opció miatt lehetséges csúszás a gyártásban, és aztán olyan is előfordul, hogy ugyanaz az opció elérhető rövid szállítási idővel is. Általánosságban az mondható el, hogy nehéz kiszámítani a megrendelések beérkezését a jelenlegi piaci helyzetben - tették hozzá.

Mivel a Hyundai palettája idén a legtöbb modell esetében modellfrissítést vagy teljesen új verziót kap, így a már kifutó modellekből készleten lévő modelleket lehet vásárolni, és több típus esetében most azonnal elérhető darabok is vannak, hiszen készülve az átállásra rendeltek készleteket a márkakereskedők. pl. i20, i30, TUCSON modellek. Az új modellek a legtöbb esetben még nem rendelhetőek, illetve itt kicsivel hosszabb várakozási idővel kell tervezni, de ez is motor, modell és felszereltségfüggő

- mondták.

A Lexustól azt az információt kaptuk, hogy minden fontosabb modell esetében ( ES 300h, NX 350h, RX 350h, RX 500h, UX 250h ) vannak olyan - jellemzően alacsonyabb - felszereltségi szintjeik, amelyet akár 6 hónapon belül szállítani tudnak. A plug-in hibrideket tekintve szintén vannak olyan belépő felszereltségi szintű modellek készleten, amelyekre hasonló szállítási időt tudnak mondani, de összességében inkább 1 év feletti intervallumot tudnak megadni. A magasabb felszereltségű autók, illetve a sportautók (LC, LC convertible, RC F) esetében szintén egy év feletti szállítási idők vannak.

Összességében elmondható, hogy bár minden egyes Magyarországon forgalomba kerülő Lexus japán gyártású, a legtöbb volumenmodell esetén fél éves szállítással számolhatunk

- tették hozzá.

A Porsche Hungáriánál minden márkájuk esetében azt tapasztalják, hogy lassan ugyan, de javul a szállítási helyzet, rövidülnek a szállítási idők. Összességében csak a legrövidebb határidőket közölték, mert minden modell esetében az adott márkakereskedés tudja megmondani a pontosabb szállítási határidőt egy adott konfiguráció alapján, így az alábbiak is csak tájékoztató jellegű, átlagos adatok.

Audi:

Q8 – 8 hónap

A4 Limousine – 3 hónap

CUPRA:

Leon – 30 hét

Born – 30 hét

Formentor – 40 hét

SEAT:

Ateca – 30 hét

Tarraco – 45 hét

SKODA:

Octavia – változó, konfigurációfüggő, érdemes a márkakereskedésben tájékozódni

Kamiq és Scala – 3-4 hónap

Volkswagen (személyautó és kishaszonjármű)

Kis SUV modellek (Taigo, T-Roc, T-Cross) – 3 hónap, a T-Cross érkezik leghamarabb

T6.1 Kombi és Caravelle – 6 hónap (felszereltségtől függően)

T6.1 és Crafter esetén van lehetőség előrendelt készletről választani, ezek az autók akár 2-3 hónap alatt átvehetők

A Renault és a Dacia pedig az alábbi szállítási határidőket közölte a Pénzcentrum kérdésére:

Renault Megane E-tech 100% Electric – 4 hónap

Renault Clio – 3 hónap

Renault Captur – 3 hónap

Renault Arkana – 5 hónap (ez a leghosszabb, mert az autó messziről jön (Dél-Korea))

Dacia Jogger – 3 hónap

Dacia Duster – 3 hónap

Dacia Spring – 5 hónap (szintén a szállítás miatt ilyen hosszú)

Hozzátették, szinte minden modellből rendelkeznek készletekkel is, szóval érdemes a megrendelés előtt körülnézni.

Kérdésünkre a Mercedes-Benz Hungária azt közölte, hogy a várakozási idő nagyban függ attól, hogy milyen modellt, milyen motorizáltsággal és milyen felszereltségekkel szeretne az ügyfél megrendelni. Mint hozzátették, jelenleg ötszáz készleten lévő autó érhető el digitális autószalonukban, ahol megtekinthetők az autók külsejéről és a belsejéről készült fotók, a felszereltség és opciók részletei, illetve a kiválasztott gépkocsi ára, valamint a hozzá kapcsolódó finanszírozási ajánlat. Továbbá azt is látja a vásárló, hogy a kiválasztott autó melyik kereskedésünkben érhető el - tették hozzá.

