Az ország adósságpályája immár fenntarthatatlan, az államháztartási hiány pedig krónikussá vált, miközben az állam jelentős tartozásokat halmozott fel a hitelezőkkel szemben.
Aggasztó jelentést közöltek a magyar államadósságról: sürgősen lépni kell, ha nem akarunk bóvliba kerülni?
Bár rövid távon nem fenyeget finanszírozási zavar, az Európai Bizottság friss jelentése szerint Magyarország adósságpályája közép- és hosszú távon aggasztó irányt vesz. Változatlan költségvetési politika mellett az államadósság a következő évtized közepére meghaladhatja a GDP 100 százalékát, miközben a növekvő kamatterhek és a népesség elöregedése egyre súlyosabb alkalmazkodási kényszert ró az országra - írta a Portfolio.
Az Európai Bizottság adósságfenntarthatósági jelentése (Debt Sustainability Monitor – DSM) kettős képet fest a magyar államháztartás helyzetéről. Rövid távon a finanszírozás biztosítottnak tűnik: a következő években a lejáró adósság megújítása és a hiány finanszírozása a GDP 15 százaléka körül alakul, ami kezelhető szintnek számít. A piaci bizalom is adott, amit a sikeres államkötvény-aukciók és az ország befektetésre ajánlott besorolása támaszt alá. A kockázatok ugyanakkor nem tűntek el, amit jól mutat, hogy a magyar tízéves államkötvények után jelentős hozamfelárat kell fizetni a német papírokhoz képest, még a közelmúltban tapasztalt hozamcsökkenés ellenére is.
A középtávú kilátások azonban kifejezetten kedvezőtlenek. A Bizottság modellje szerint, amennyiben a költségvetési politika nem változik érdemben, az adósságráta tartósan emelkedő pályára áll, és 2036-ra elérheti a GDP 102,5 százalékát. Ennek fő oka, hogy a költségvetés kamatfizetések nélkül számolt elsődleges egyenlege is deficites maradna, miközben 2027-től a makrogazdasági környezet már nem segíti az adósság leépítését. A strukturális hiány a társadalom elöregedéséből fakadó többletkiadások miatt állandósulhat, így az állam alapműködése folyamatosan növeli a tartozást.
Az adósságdinamika romlásának egyik kulcsszereplője az úgynevezett hógolyóhatás. Ez a jelenség akkor lép fel, amikor a kamatterhek meghaladják a gazdasági növekedés és az infláció együttes ütemét. Míg 2026-ban ez a hatás még csökkenti az adósságrátát, 2027-től fordulat áll be: a kamatkiadások dominánssá válnak, az infláció adósságmérséklő ereje pedig gyengül. 2036-ra a kamatok már 6,6 százalékponttal növelnék az adósságot, amit a gazdasági növekedés önmagában nem tud ellensúlyozni.
Ezzel párhuzamosan a finanszírozási igény is drasztikusan megugrik. A becslések szerint 2036-ra a bruttó finanszírozási szükséglet elérheti a GDP 21,3 százalékát, ami azt jelenti, hogy az országnak évről évre hatalmas mennyiségű forrást kellene bevonnia a piacról. A különféle stressztesztek – például egy kedvezőtlenebb kamatpálya vagy gyengébb költségvetési egyenleg esetén – még ennél is rosszabb, akár 110 százalék feletti eladósodást vetítenek előre.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hosszú távú stabilitáshoz jelentős költségvetési kiigazításra lenne szükség. A jelentés kiemeli, hogy a társadalom elöregedése önmagában 4,5 százalékpontos GDP-arányos többletterhet jelent, döntően a nyugdíjrendszer és az egészségügy növekvő költségei miatt. A helyzet súlyosbodását jelzi, hogy az egy évvel korábbi elemzéshez képest nőttek a fenntarthatósági mutatók, vagyis a szükséges korrekció mértéke évről évre nagyobb. A Bizottság számításai szerint ahhoz, hogy az adósság ne szálljon el végleg, közel 7 százalékpontos költségvetési javításra lenne szükség.
Összességében a jelentés nem azonnali válságot, hanem egy lassan, de következetesen romló pályát vázol fel. Strukturális beavatkozás nélkül a jelenlegi trendek – a magas kamatkörnyezet, a mérsékelt növekedés és a tartós hiány – automatikusan egyre mélyebb eladósodás felé tolják az országot. A kérdés tehát nem az, hogy a piac finanszírozza-e Magyarországot holnap, hanem sokkal inkább az, hogy a jelenlegi folyamatok mellett mikor és mekkora árat kell majd fizetni az adósság stabilizálásáért.
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.
Hivatalosan megkezdődött szombaton az április 12-ei országgyűlési képviselő-választás kampányidőszaka, életbe léptek a kampányra vonatkozó szabályok.
Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva.
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.
Luxuscikk lehet sokak kedvenc reggeli kávéja: elkeserítő hírek érkeztek, ez rengeteg magyarnak fog fájni
A legnagyobb termelő országokban évente átlagosan 57-tel nőtt a káros hőségnapok száma.
Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe.
Gyengüléssel indította a csütörtök reggelt a forint a főbb nemzetközi devizákkal szemben az előző esti jegyzésekhez viszonyítva.
Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén