2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bíróság ügyvéd ügyvéd dolgozik dokumentumokkal és fából készült bírói kalapáccsal a tárgyalóteremben lévő asztalon.
Gazdaság

Kimondták, Trump jogszerűtlenül vetette ki a vámokat: itt az amerikai legfelsőbb bíróság ítélete

Pénzcentrum
2026. február 20. 16:48

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteki döntésében kimondta: Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva, mivel ez sérti a szövetségi törvényeket. A határozat következtében érvényét veszti az a tavaly áprilisban bevezetett intézkedés, amely a világ szinte összes országát érintette. 

A testület 6–3 arányban döntött a vámok eltörléséről. Az ítélet érdekessége, hogy a három liberális bíróhoz három konzervatív társuk – köztük John Roberts főbíró – is csatlakozott, míg a határozatot hárman ellenezték. Az indoklás hangsúlyozza, hogy az alkotmány értelmében a vámkivetés a törvényhozói, nem pedig a végrehajtói hatalom hatáskörébe tartozik, így az elnöknek ehhez kifejezett kongresszusi felhatalmazásra lett volna szüksége. Roberts főbíró kiemelte: a vészhelyzeti jogkör, amelyre Trump hivatkozott, nem teremt jogalapot ilyen kiterjedt és időbeli korlát nélküli gazdasági intézkedésekhez - közölte a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ítélet ugyanakkor nem rendelkezett arról, mi legyen a sorsa annak a több mint 130 milliárd dollárnak, amelyet a rendelet hatálya alatt már beszedtek. A piacok pozitívan reagáltak a fejleményekre: a bejelentést követően a vezető Wall Street-i részvényindexek – az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq – mérsékelt emelkedést mutattak.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #bíróság #ítélet #vám #jog #usa #donald trump #külkereskedelem #részvényindex #amerikai egyesült államok #amerikai tőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:02
16:50
16:48
16:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 20. 16:50
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 20. 08:49
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a c...
ChikansPlanet  |  2026. február 20. 08:17
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki,...
KonyhaKontrolling  |  2026. február 20. 07:45
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasab...
Bankmonitor  |  2026. február 20. 05:26
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjm...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
2 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
4 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
1 hete
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Casco
járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 16:03
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 15:31
Minden idők egyik legnagyobb jackpotja vihető el a héten az ötöslottón: vajon lesz olyan szerencsés magyar, aki elviszi?
Agrárszektor  |  2026. február 20. 16:31
Óriási tűz tombolt Magyarországon: két állat is elpusztult
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel