A német munkaerőpiac alakulása Magyarország szempontjából is meghatározó, hiszen Németország a külföldön munkát vállaló magyarok elsődleges célországa.
Kimondták, Trump jogszerűtlenül vetette ki a vámokat: itt az amerikai legfelsőbb bíróság ítélete
Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága pénteki döntésében kimondta: Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva, mivel ez sérti a szövetségi törvényeket. A határozat következtében érvényét veszti az a tavaly áprilisban bevezetett intézkedés, amely a világ szinte összes országát érintette.
A testület 6–3 arányban döntött a vámok eltörléséről. Az ítélet érdekessége, hogy a három liberális bíróhoz három konzervatív társuk – köztük John Roberts főbíró – is csatlakozott, míg a határozatot hárman ellenezték. Az indoklás hangsúlyozza, hogy az alkotmány értelmében a vámkivetés a törvényhozói, nem pedig a végrehajtói hatalom hatáskörébe tartozik, így az elnöknek ehhez kifejezett kongresszusi felhatalmazásra lett volna szüksége. Roberts főbíró kiemelte: a vészhelyzeti jogkör, amelyre Trump hivatkozott, nem teremt jogalapot ilyen kiterjedt és időbeli korlát nélküli gazdasági intézkedésekhez - közölte a Telex.
Az ítélet ugyanakkor nem rendelkezett arról, mi legyen a sorsa annak a több mint 130 milliárd dollárnak, amelyet a rendelet hatálya alatt már beszedtek. A piacok pozitívan reagáltak a fejleményekre: a bejelentést követően a vezető Wall Street-i részvényindexek – az S&P 500, a Dow Jones és a Nasdaq – mérsékelt emelkedést mutattak.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.
Luxuscikk lehet sokak kedvenc reggeli kávéja: elkeserítő hírek érkeztek, ez rengeteg magyarnak fog fájni
A legnagyobb termelő országokban évente átlagosan 57-tel nőtt a káros hőségnapok száma.
Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe.
Gyengüléssel indította a csütörtök reggelt a forint a főbb nemzetközi devizákkal szemben az előző esti jegyzésekhez viszonyítva.
Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.
A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.
Miközben a világ népessége még növekszik, a termékenységi ráták szinte minden régióban csökkennek.
Szokásos időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A szállítás addig nem indul újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajáramlást a Barátság vezetéken.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
