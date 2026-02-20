2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. július 22.A drónnal készült felvételen a felújítás alatt lévõ vágányszakasz a Rákosrendezõ pályaudvaron 2025. július 22-én.MTI/Máthé Zoltán
Gazdaság

Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet

Pénzcentrum
2026. február 20. 08:43

A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat, az ügyletek lezárása már április közepéig megtörténhet. A Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföldi pályaudvar körüli telkek és elhagyott épületek összértéke a becslések szerint akár a 100 milliárd forintot is meghaladhatja.

A kormány előkészítette a budapesti főpályaudvarok környezetében található, állami tulajdonú ingatlanok értékesítését, és az ügyletek még április 12. előtt lezárulhatnak – számolt be róla a Vsquare hírlevele két, a folyamatra rálátó forrásra hivatkozva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A források szerint az eljárást a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium irányítja, amely arra utasította a MÁV-ot és az állami vagyonkezelőt, hogy gyorsított eljárásban értékesítsék a Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföldi pályaudvarok környékén található, jelenleg kihasználatlan telkeket és nagyrészt üresen álló épületeket.

Kapcsolódó cikkeink:

A szóban forgó ingatlanok együttes piaci értéke a becslések szerint akár a 100 milliárd forintot is meghaladhatja. A tervek alapján a kormány legkésőbb április 10-ig megkötné a szerződéseket a kiválasztott vevőkkel.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
#MÁV #kormány #ingatlan #Budapest #gazdaság #értékesítés #főváros #minisztérium #lázár jános #állami #ingatlanok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:15
09:11
09:01
08:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 19. 16:45
Fájdalmas döntések előtt áll az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 20. 08:49
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a c...
ChikansPlanet  |  2026. február 20. 08:17
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki,...
KonyhaKontrolling  |  2026. február 20. 07:45
Csalódás egy programban
Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasab...
Bankmonitor  |  2026. február 20. 05:26
Az Alapszámlánál is megemelik a díjmentesen felvehető készpénz összegét
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjm...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
2 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
4 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
7 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 08:30
Ennyit visz most haza egy átlagos magyar dolgozó: te keresel ennyit?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 06:30
Eladó a kultikus panorámás balatoni étterem: 279 millióért vihető Makovecz egyik korai alkotása
Agrárszektor  |  2026. február 20. 08:16
Brutális időjárás érkezik Magyarországra: itt akár 30 centi hó is eshet
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel