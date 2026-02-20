Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet

A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat, az ügyletek lezárása már április közepéig megtörténhet. A Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföldi pályaudvar körüli telkek és elhagyott épületek összértéke a becslések szerint akár a 100 milliárd forintot is meghaladhatja.

A kormány előkészítette a budapesti főpályaudvarok környezetében található, állami tulajdonú ingatlanok értékesítését, és az ügyletek még április 12. előtt lezárulhatnak – számolt be róla a Vsquare hírlevele két, a folyamatra rálátó forrásra hivatkozva.

A források szerint az eljárást a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium irányítja, amely arra utasította a MÁV-ot és az állami vagyonkezelőt, hogy gyorsított eljárásban értékesítsék a Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföldi pályaudvarok környékén található, jelenleg kihasználatlan telkeket és nagyrészt üresen álló épületeket.

A szóban forgó ingatlanok együttes piaci értéke a becslések szerint akár a 100 milliárd forintot is meghaladhatja. A tervek alapján a kormány legkésőbb április 10-ig megkötné a szerződéseket a kiválasztott vevőkkel.

