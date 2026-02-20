2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat, az ügyletek lezárása már április közepéig megtörténhet. A Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföldi pályaudvar körüli telkek és elhagyott épületek összértéke a becslések szerint akár a 100 milliárd forintot is meghaladhatja.
A kormány előkészítette a budapesti főpályaudvarok környezetében található, állami tulajdonú ingatlanok értékesítését, és az ügyletek még április 12. előtt lezárulhatnak – számolt be róla a Vsquare hírlevele két, a folyamatra rálátó forrásra hivatkozva.
A források szerint az eljárást a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium irányítja, amely arra utasította a MÁV-ot és az állami vagyonkezelőt, hogy gyorsított eljárásban értékesítsék a Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföldi pályaudvarok környékén található, jelenleg kihasználatlan telkeket és nagyrészt üresen álló épületeket.
A szóban forgó ingatlanok együttes piaci értéke a becslések szerint akár a 100 milliárd forintot is meghaladhatja. A tervek alapján a kormány legkésőbb április 10-ig megkötné a szerződéseket a kiválasztott vevőkkel.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.
Luxuscikk lehet sokak kedvenc reggeli kávéja: elkeserítő hírek érkeztek, ez rengeteg magyarnak fog fájni
A legnagyobb termelő országokban évente átlagosan 57-tel nőtt a káros hőségnapok száma.
Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe.
Gyengüléssel indította a csütörtök reggelt a forint a főbb nemzetközi devizákkal szemben az előző esti jegyzésekhez viszonyítva.
Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.
A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.
Miközben a világ népessége még növekszik, a termékenységi ráták szinte minden régióban csökkennek.
Szokásos időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A szállítás addig nem indul újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajáramlást a Barátság vezetéken.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz.
A Valutaalap előrejelzése szerint az államadósság finanszírozási terhei hat éven belül a jelenlegi szint kétszeresére emelkedhetnek.
