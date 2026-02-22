Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?

Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait. Bár a kezelt vagyon legnagyobb része továbbra is a hagyományos, aktívan kezelt alapokban koncentrálódik, a piac egyértelmű nyertesei a passzív befektetések, különösen a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) voltak, amelyek a részvények esetében már le is körözték a klasszikus versenytársakat - jelentette a Portfolio.

A pandémia óta a tavalyi év volt az első, amikor valamennyi jelentős eszközosztály pozitív hozamot termelt. A makrogazdasági és geopolitikai feszültségek ellenére a befektetői kockázatvállalási kedv erős maradt, ami összesen 705 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást eredményezett az európai piacon.

Ebből az összegből 371 milliárd euró a hagyományos konstrukciókba, 333 milliárd pedig a tőzsdén kereskedett alapokba (ETF) vándorolt, ami hűen tükrözi az alacsonyabb költségű termékek növekvő népszerűségét.

Az eszközosztályok versenyét a kötvényalapok nyerték, amelyek a monetáris lazítás és a vonzó hozamkörnyezet hatására 284,1 milliárd eurót vonzottak be. A második helyen a részvényalapok végeztek összesen 176 milliárd euróval, a felszín alatt azonban éles átrendeződés zajlik.

Míg a hagyományos, aktívan kezelt részvényalapokból 74 milliárd eurót vontak ki a befektetők, addig a részvény-ETF-ekbe 250 milliárd eurónyi tőke áramlott. A pénzpiaci alapok szintén erős évet zártak 168 milliárdos beáramlással, az ingatlanalapok viszont folytatták negatív szériájukat, és 10 milliárd eurós tőkekivonást szenvedtek el.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kezelt vagyon (AUM) tekintetében továbbra is az aktív alapok dominálnak közel 12 800 milliárd euróval, ami a piac 73 százalékát jelenti, de a passzív szegmens térnyerése megállíthatatlan. Az ETF-ek vagyona négy év alatt megduplázódott, és 2025 végére elérte a 2600 milliárd eurót. Beszédes adat, hogy a hosszú távú befektetési céloknál az ETF-ek nettó értékesítése 318 milliárd euróval már meg is haladta a hagyományos alapokét.

A szolgáltatók mezőnye erősen koncentrált: a tíz legnagyobb szereplő fölözte le a tőkebeáramlás közel 53 százalékát. A 2025-ös év abszolút nyertese a BlackRock lett 76 milliárd eurós nettó beáramlással. Ezt az eredményt kizárólag az ETF-üzletág robbanásszerű, 115 milliárdos bővülése tette lehetővé, ami bőven ellensúlyozta a cég hagyományos alapjaiból távozó 40 milliárd eurót. A dobogó második fokára a J.P. Morgan, a harmadikra pedig a DWS állhatott fel. A piaci aktivitást jól mutatja, hogy az európai alapkezelők tavaly több mint 2300 új alapot indítottak el, miközben közel 1850 megszűnt vagy beolvadt más alapokba.