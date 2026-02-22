Még mindig kevés apa megy GYED-re vagy GYES-re. A szabályozási környezet és az anyagi kényszerek továbbra is a hagyományos családmodellt konzerválják.
Új befektetési hóbort ütötte fel a fejét Európában: egyre többen pakolják ide a pénzüket, mire jöhettek rá?
Több mint 700 milliárd eurónyi friss tőke áramlott tavaly az európai befektetési alapokba, amivel a szektor sikeresen maga mögött hagyta a korábbi évek bizonytalanságait. Bár a kezelt vagyon legnagyobb része továbbra is a hagyományos, aktívan kezelt alapokban koncentrálódik, a piac egyértelmű nyertesei a passzív befektetések, különösen a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) voltak, amelyek a részvények esetében már le is körözték a klasszikus versenytársakat - jelentette a Portfolio.
A pandémia óta a tavalyi év volt az első, amikor valamennyi jelentős eszközosztály pozitív hozamot termelt. A makrogazdasági és geopolitikai feszültségek ellenére a befektetői kockázatvállalási kedv erős maradt, ami összesen 705 milliárd eurós nettó tőkebeáramlást eredményezett az európai piacon.
Ebből az összegből 371 milliárd euró a hagyományos konstrukciókba, 333 milliárd pedig a tőzsdén kereskedett alapokba (ETF) vándorolt, ami hűen tükrözi az alacsonyabb költségű termékek növekvő népszerűségét.
Az eszközosztályok versenyét a kötvényalapok nyerték, amelyek a monetáris lazítás és a vonzó hozamkörnyezet hatására 284,1 milliárd eurót vonzottak be. A második helyen a részvényalapok végeztek összesen 176 milliárd euróval, a felszín alatt azonban éles átrendeződés zajlik.
Míg a hagyományos, aktívan kezelt részvényalapokból 74 milliárd eurót vontak ki a befektetők, addig a részvény-ETF-ekbe 250 milliárd eurónyi tőke áramlott. A pénzpiaci alapok szintén erős évet zártak 168 milliárdos beáramlással, az ingatlanalapok viszont folytatták negatív szériájukat, és 10 milliárd eurós tőkekivonást szenvedtek el.
A kezelt vagyon (AUM) tekintetében továbbra is az aktív alapok dominálnak közel 12 800 milliárd euróval, ami a piac 73 százalékát jelenti, de a passzív szegmens térnyerése megállíthatatlan. Az ETF-ek vagyona négy év alatt megduplázódott, és 2025 végére elérte a 2600 milliárd eurót. Beszédes adat, hogy a hosszú távú befektetési céloknál az ETF-ek nettó értékesítése 318 milliárd euróval már meg is haladta a hagyományos alapokét.
A szolgáltatók mezőnye erősen koncentrált: a tíz legnagyobb szereplő fölözte le a tőkebeáramlás közel 53 százalékát. A 2025-ös év abszolút nyertese a BlackRock lett 76 milliárd eurós nettó beáramlással. Ezt az eredményt kizárólag az ETF-üzletág robbanásszerű, 115 milliárdos bővülése tette lehetővé, ami bőven ellensúlyozta a cég hagyományos alapjaiból távozó 40 milliárd eurót. A dobogó második fokára a J.P. Morgan, a harmadikra pedig a DWS állhatott fel. A piaci aktivitást jól mutatja, hogy az európai alapkezelők tavaly több mint 2300 új alapot indítottak el, miközben közel 1850 megszűnt vagy beolvadt más alapokba.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Itt a legális bankszámlatrükk, amivel tízezreket spórolhatsz: nem verik nagy dobra, de bárki meglépheti
Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben.
A mélyszegénységben élők pénzügyi döntései kívülről gyakran irracionálisnak tűnnek, valójában azonban egy olyan túlélési logikát követnek, amelyet a többségi társadalom alig lát, és még kevésbé...
A nyugdíj- és egészségpénztárakban a tagok összesen közel 2450 milliárd forintnyi megtakarítást halmoztak fel, miközben számuk meghaladta a 2,23 millió főt.
A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült, ez új rekord a növekedésben.
Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.
Brutál zuhanásban vannak a hazai csúcsrészvények: megszólalt Balásy Zsolt, meglepő okot sejt mögötte
Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
A rövid ideig tartó, eufórikus hangulatot követően erőteljes korrekciós hullám futott át. Ez a folyamat elsősorban a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges lezárásának eredménye.
Kiderült, amiről senki nem mert beszélni, 3 millió magyar élhet szegénységben: esélyük sincs kimászni belőle?
A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Ezt rengeteg ember elrontja, ha pénzről van szó: nem csak a megélhetésük, de a párkapcsolat is pillanatok alatt odalehet
A pénzügyi kompatibilitás fontosabb lehet a kémiánál a párkapcsolatokban. Legalábbis sokan így gondolják.
A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Mikor fizet a bank, ha banki csalások áldozatai vagyunk? Ennek járt utána a Pénzcentrum.
A nyugdíj-előtakarékosságban a túlzott óvatosság hosszú távon komoly anyagi hátránnyal járhat.
Az arany árfolyamának emelkedése az elmúlt évek egyik legerősebb tőkepiaci trendje volt, és a folyamat idén is folytatódhat.
A megkérdezettek közel ötöde pedig kifejezetten a pénzt és a megtakarításokat tartja a legnehezebb párkapcsolati témának.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a kincsek: durván berobbant a piacuk, egy vagyont fizetnek most értük
Különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi művészek alkotásai, valamint a ritka antik darabok.
