Kiderült a nagy kalciumtitok: hatástalan, de még káros is lehet így szedni ezeket a drága tablettákat

A kalcium az élő sejtek építőköve, így ez az egyik legnagyobb mennyiségben előforduló fém az emberi szervezetben. Számos sejtfolyamatban játszik szerepet, és kiemelt jelentősége van a csont és fogak képződésében. A növésben lévő gyermekek, fiatalok étrendjében ezért különösen fontos a megfelelő kalciumbevitel. Az időseket pedig, ha a csontok kalcium-anyagcseréje nem megfelelő, csontritkuláshoz vezet. A kalcium az étrendkiegészítők egyik leggyakoribb összetevője: kapszulákban, pirulátákban, pezsgőtablettákban, rágótablettákban, porokban granulátokban és szirupokban, stb. Rengetegen azonban úgy szedik a kalciumot, hogy nem is hasznosul a szervezetükben, és még káros is lehet.

A kalcium ajánlott napi bevitele függhet életkortól, nemtől, egészségi állapottól is. Egy felnőttnek átlagosan 1000 mg a szükséglete, a növésben lévő kisgyermekeké, kamaszoké 1300 mg, valamint a várandósoknak és időseknek is valamivel több mint 1000 mg kalciumra van szükségük. A férfiak esetében elég lehet 800 mg, a nőknek 1000 mg-ot javasolnak. A túl sok kalcium szedése vesekő kialakulásához vezethet - ezért érdemes ellenőrizni, hogy az ételekkel, italokkal és étrend-kiegészítőkkel együtt mennyi kalciumot viszünk be naponta - különösen az időseknek érdemes utánaszámolnia ennek. A beviteli érték nem haladhatja meg a 2000 mg-ot.

A kalcium egyik fő természetes forrása a tej és tejtermékek fogyasztása, viszont nagy mennyiségben található belőle a zöldleveles növényekben (brokkoli, kelkáposzta, bordás kel, stb.), melyeket érdemes rövid ideig főzni, forrázni, hogy ne vesszenek el az értékes tápanyagok belőlük. Más kerti növényekben, mint a spenót, vagy rebarbara, oxálsavakat tartalmaznak, melyek gátolhatják hogy a kalcium felszívódjon. Ugyanígy bizonyos rostok is akadályozzák a felszívódást. Ezért érdemes átgondolni, hogy a bevitt kálcium valóban felszívódik-e abban a formában, ahogy ezeket a zöldségeket fogyasztjuk - főként ha tejet nem tudunk fogyasztani. Található még kalcium például a dióban, madulában és zabpehelyben is, sőt a szálkástul fogyasztható halakban (konzerv halakban).

Ma már számos élelmiszert is feldúsítanak kalciummal: növényi tejekben, multivitaminos italokban, üdítőkben, margarinokban, és az ásványvízben is található sokszor plusz kalcium. Emellett pedig rengeteg étrend-kiegészítőben előfordul a kalcium is a legfőbb vitaminok és a magnézium vagy foszfor mellett. Az étrend-kiegészítők jellemzően 500-600 mg kalciumot tartalmaznak, ezért ha valaki rendszeresen fogyasztja azokat érdemes ellenőrizni, nem lépi-e túl az ajánlott beviteli értéket a étrendjével együtt.

A megfelelő kalciumbevitel elengedhetetlen a csontok egészségéhez, a csontritkulás megelőzéséhez. Mivel a kalcium felszívódását és raktározását a D-vitamin segíti elő, az étrendben ezért fontos a kalcium, D-vitamin rendszeres bevitele. Bár az étrend-kiegészítők reklámjai is azt sugallhatja, legjobb ezért együtt fogyasztani multivitaminként a két hasznos vegyületet, illetve az orvosok is előszerettel írnak fel ilyen szereket csontritkulás megelőzésére, még nem egyértelműek az álláspontok arról, hogy ez valóban jótékony hatású-e a szervezetre.

D-vitamin és kalcium együtt: káros vagy hasznos?

Egy nemrég készült tanulmány például összefüggést talált az aorta szűkülettel élő idős betegek korai halálozása és a D-vitamin, valamint a kalcium együttes, hosszú távú szedése között. A kutatás tízéves távlatban vizsgált 60 év feletti pácienseket, akik aorta stenosisban (AS), vagyis aorta szűkületben szenvednek. Ez esetben az aortabillentyű nyílása szűkül, a vér nem tud akadálytalanul áthaladni azon, ezért a szívizomzat megvastagodhat. Az AS-betegség gyakran tünetmentes, de jelentkezhet szapora légzés, tehelés esetén mellkasi fájdalom, vagy akár rövid ideig tartó ájulás, illetve súlyos esetben fulladozás. Idősebb korban az aortabillentyű-szűkület leggyakoribb oka az elmeszesedő aortabillentyű.

A hosszútávú kutatás többek között azt vizsgálta, van-e összefüggés a halálozás, illetve a D-vitamin és kalcium kombinált szedése között az aorta szűkülettel élő betegek esetében - melyet idős korban javasolni szoktak az orvosok a csontritkulás kialakulásának megelőzésére. A vizsgált páciensek közül voltak, akik nem szedtek ilyen átrendkiegészítőket, volt aki csak D-vitamint szedett, és voltak akik kalciumot és D-vitamint együtt. A kutatók azt a következtetést vonták le, hogy a kalcium és D-vitamin együttes szedése korai halálozást okozhatott, illetve gyakoribb volt a billentyűcsere szükségessége is az enyhe vagy közepes aortabillentyű szűkülettel élő betegek esetében. A csak D-vitamint vagy a sem D-vitamint, sem kalciumot szedők esetében nem találtak ilyen eltérést.

Ez csak egyetlen kutatás, amely azt bizonyíthatja, hogy bizonyos betegségek esetén a kalcium és D-vitamin szedés még káros is lehet. Bár már rengeteg hatását feltárták a kalciumnak, még mindig számos hosszútávú, évtizedeken át tartó kutatásra lehet szükség ahhoz, hogy bebizonyosodhasson, milyen esetekben előnyös, és mikor jelent hátrányt a plusz kalcium bevitel. Ezért

pusztán reklámok, vagy ismerősök ajánlása alapján semmiképp sem érdemes elkezdeni étrendkiegészítők rendszeres szedését. Előtte konzultálni kell a kezelőorvossal, gyógyszerésszel, akivel előbb ismertetjük a rendszeresen szedett gyógyszereinket, betegségeinket és étrendünket!

Megdönthetetlen a magyar kalcium-tévhit?

Magyarországon elterjedt nézet, hogy allergiás reakció - különösen méh-, darázs- vagy más rovarcsípés esetén a kalcium segíti a tünetek enyhítését. Erre semmilyen tudományos magyarázat nincs, azonban mégis szilárdan tartja magát ez a tévhit évtizedek óta, melyről más országokban nem is hallottak.

A kálcium tartalmú pezsgőtabletta pénzkidobás ilyen esetben, mivel nincs bizonyított hatása, csak Magyarországon divat ezt alkalmazni allergiára

- mondta el a korábban lapunk kérdésére egy gyógyszerész. Ezért ha allergiás reakciót tapasztalunk, ne bízzunk abban, hogy a kalcium majd segít az antihisztamin helyett.