A 12-es villamos nem jár, a 14-es pedig rövidített útvonalon közlekedik majd vasárnap 7 és 11 óra között.
Bezárta a rendőrség a legendás budai szórakozóhelyet: elképesztő, mit találtak ott
Ideiglenesen, két hónapra bezáratta a rendőrség az óbudai Symbol szórakozóhelyet kábítószer-kereskedelemmel összefüggő ügy miatt. A döntés egy budakeszi droglabor felszámolásához kapcsolódik.
Két hónapra bezáratta a rendőrség a III. kerületi, Bécsi úti Symbol szórakozóhelyet kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt. A hatóság közlése szerint az intézkedés összefügg egy budakeszi droglabor felszámolásával, ahonnan különböző szórakozóhelyekre szállították értékesítésre a kábítószert.
A rendőrség tájékoztatása alapján az egyik őrizetbe vett díler, egy 51 éves férfi az óbudai klubban árulta a drogot. Az ügyhöz kapcsolódóan vasárnap hajnalban egy bántalmazás is történt a helyszínen.
A közlemény szerint hajnali 2 óra körül egy férfi a mosdóban kábítószer fogyasztását ajánlotta fel egy másik vendégnek, miközben társai az ajtót elállták. Miután a megszólított visszautasította az ajánlatot, a férfi kétszer arcon ütötte.
A 37 éves, korábban profi bokszolóként ismertté vált támadót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A hatóság súlyos testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértése, valamint kábítószer birtoklása miatt hallgatta ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe.
Gyengüléssel indította a csütörtök reggelt a forint a főbb nemzetközi devizákkal szemben az előző esti jegyzésekhez viszonyítva.
Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.
A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.
Miközben a világ népessége még növekszik, a termékenységi ráták szinte minden régióban csökkennek.
Szokásos időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
A szállítás addig nem indul újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajáramlást a Barátság vezetéken.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz.
A Valutaalap előrejelzése szerint az államadósság finanszírozási terhei hat éven belül a jelenlegi szint kétszeresére emelkedhetnek.
Az államadósság 2025 végén 74,9%-ra emelkedett, kicsivel meghaladva a kormány előrejelzését.
Most látszik igazán az elmúlt évek inflációs sokkhatása: padlón a gazdaság, ebből még évekig nem lesz kiút
Az Európai Bizottság friss tanulmánya azt vizsgálja, hogyan változott meg az egyes tagállamok költség- és árversenyképessége a 2020–2024 közötti inflációs sokk után.
A korábbi sikertelen próbálkozások után most hivatalosan is bejelentették az érdekképviselet létrejöttét a cégvezetésnek.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén