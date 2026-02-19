Bezárta a rendőrség a legendás budai szórakozóhelyet: elképesztő, mit találtak ott

Ideiglenesen, két hónapra bezáratta a rendőrség az óbudai Symbol szórakozóhelyet kábítószer-kereskedelemmel összefüggő ügy miatt. A döntés egy budakeszi droglabor felszámolásához kapcsolódik.

Két hónapra bezáratta a rendőrség a III. kerületi, Bécsi úti Symbol szórakozóhelyet kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt. A hatóság közlése szerint az intézkedés összefügg egy budakeszi droglabor felszámolásával, ahonnan különböző szórakozóhelyekre szállították értékesítésre a kábítószert.

A rendőrség tájékoztatása alapján az egyik őrizetbe vett díler, egy 51 éves férfi az óbudai klubban árulta a drogot. Az ügyhöz kapcsolódóan vasárnap hajnalban egy bántalmazás is történt a helyszínen.

A közlemény szerint hajnali 2 óra körül egy férfi a mosdóban kábítószer fogyasztását ajánlotta fel egy másik vendégnek, miközben társai az ajtót elállták. Miután a megszólított visszautasította az ajánlatot, a férfi kétszer arcon ütötte.

A 37 éves, korábban profi bokszolóként ismertté vált támadót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A hatóság súlyos testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértése, valamint kábítószer birtoklása miatt hallgatta ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.