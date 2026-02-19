2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rendőrségi autó piros és kék fényei éjszaka, bűnügyi helyszín. Éjszakai járőrözés a városban. Elvont elmosódott kép.
Gazdaság

Bezárta a rendőrség a legendás budai szórakozóhelyet: elképesztő, mit találtak ott

Pénzcentrum
2026. február 19. 18:18

Ideiglenesen, két hónapra bezáratta a rendőrség az óbudai Symbol szórakozóhelyet kábítószer-kereskedelemmel összefüggő ügy miatt. A döntés egy budakeszi droglabor felszámolásához kapcsolódik.

Két hónapra bezáratta a rendőrség a III. kerületi, Bécsi úti Symbol szórakozóhelyet kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja miatt. A hatóság közlése szerint az intézkedés összefügg egy budakeszi droglabor felszámolásával, ahonnan különböző szórakozóhelyekre szállították értékesítésre a kábítószert.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrség tájékoztatása alapján az egyik őrizetbe vett díler, egy 51 éves férfi az óbudai klubban árulta a drogot. Az ügyhöz kapcsolódóan vasárnap hajnalban egy bántalmazás is történt a helyszínen.

Már a magyar iskolákban is dúl a korrupció: tankerületi vezető drogügye miatt is nyomoz a rendőrség
EZ IS ÉRDEKELHET
Már a magyar iskolákban is dúl a korrupció: tankerületi vezető drogügye miatt is nyomoz a rendőrség
Az oktatási szférát érintő korrupciós botrányok nem érnek véget: jelenleg öt büntetőeljárás zajlik tankerületi központok és iskolák ügyében.

A közlemény szerint hajnali 2 óra körül egy férfi a mosdóban kábítószer fogyasztását ajánlotta fel egy másik vendégnek, miközben társai az ajtót elállták. Miután a megszólított visszautasította az ajánlatot, a férfi kétszer arcon ütötte.

A 37 éves, korábban profi bokszolóként ismertté vált támadót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószer jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A hatóság súlyos testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértése, valamint kábítószer birtoklása miatt hallgatta ki gyanúsítottként, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #gazdaság #bűncselekmény #óbuda #drog #kábítószer #bűnügy #bántalmazás #szórakozóhely #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:22
19:12
19:04
18:55
18:48
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 19. 16:45
Fájdalmas döntések előtt áll az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 19. 11:35
Bővít a Marquard Group Hungary: új sales house üzletágat indít, kis kiadók értékesítését is átveszi
A Maquard kiadó önálló értékesítési üzletágat (sales house-t) hozott létre, amely saját márkái melle...
Holdblog  |  2026. február 19. 09:24
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt...
Bankmonitor  |  2026. február 18. 11:48
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfo...
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
2 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
3 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
6 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 19:04
Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 18:55
Itt a friss lista: ezekben az európai országokban a legolcsóbbak az éttermek
Agrárszektor  |  2026. február 19. 18:28
Még nincs vége a télnek: kemény idő lesz a hétvégén
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel