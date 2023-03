Érik a tömeges kamatcsökkentés a magyar bankokban? Már itt vannak az első fecskék

A mai nappal, azaz 2023. március 1-től csökkenti egyes hiteleinek kamatait az OTP és a CIB Bank - tájékoztatta a Pénzcentrumot a Bankmonitor. A változás több hitelkonstrukciót is érint.

A hazai hitelintézetek hosszú hónapokon át igazították a hitelkonstrukcióik árazását az igen szigorúvá vált monetáris politikához, most azonban az MNB stratégiája mellett a bankoké is fordulni látszik. A mai nappal pedig két pénzintézet is a kamatcsökkentés útjára lépett.

A Pénzcentrumot a Bankmonitor arról tájékoztatta, hogy az OTP Bank lakáshitelének kamatai 0,50 bázisponttal csökkentek. Ez egy 20 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű kölcsön esetében azt jelenti, hogy az induló havi törlesztőrészlete 190 686 forintra csökken 197 418 forintról. (Normál, annuitásos törlesztőrészletűhitel esetében, 500 ezer forintos havi jövedelem esetén.)

Ezen kívül a CIB Bank kamatot csökkentett a szabad felhasználású jelzáloghitele esetében március elsejével. A változás a következő mértékű az egyes futamidőket tekintve:

A kamatcsökkentés mértéke 15 évig fix kamatozású kölcsön esetén 1,14-2,14 százalékpont.

A kamatcsökkentés mértéke 5 éves kamatperiódus esetén 0-0,91 százalékpont.

A kamatcsökkentés mértéke 10 éves kamatperiódus esetén 0,7-1,87 százalékpont.

Ez egy 20 millió Ft összegű, 15 éves futamidejű kölcsön esetében a kamatkedvezmény extra lehetőség figyelembevételével (ehhez 450 ezer Ft jóváírást, jövedelem szükséges) a törlesztőrészlet 215 288 forintról 201 547 forintra csökken.