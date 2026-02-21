Trump tanácsadói arra sürgetik, hogy a novemberi félidős választások előtt inkább a szavazók számára legfontosabb gazdasági kérdésekre fókuszáljon.
Cáfol a horvát JANAF, nem zárták el a vezetéket: így érkezhet kőolaj Magyarországra
A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket. Megerősítették, hogy Magyarország és Szlovákia nyersolajellátása az Adria-vezetéken keresztül folyamatos és biztonságos. A vállalat közlése szerint jelenleg is jelentős mennyiségű, nem orosz eredetű kőolajat szállítanak a Mol-csoport számára, így a régió nincs kitéve üzemanyaghiánynak.
A társaság beszámolója szerint az omišalji terminál felé jelenleg is három, a Mol által megrendelt tartályhajó tart. Ezek nem orosz kőolajat szállítanak, biztosítva ezzel a folyamatosságot.
A JANAF alaptalannak nevezte azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az érintett országok az üzemanyag-ellátás összeomlásának szélén állnának. Hangsúlyozták: a szállítmányok késedelem nélkül érkeznek a finomítókba, így a partnerországoknak nem kellett a stratégiai tartalékaikhoz nyúlniuk.
Az üzemeltető garantálja az ellátás biztonságát a magyar határig. Üdvözölték továbbá, hogy a Mol-csoport elfogadta a kapacitástesztekre vonatkozó javaslatukat, amelyeket az Európai Bizottság képviselőinek jelenlétében végeznek majd el.
A horvát fél továbbra is kitart álláspontja mellett, miszerint hálózatuk teljes mértékben képes kiszolgálni a magyar és szlovák igényeket. Ennek bizonyítására egy kiterjesztett tesztelést is javasoltak: egy hónapos folyamatos üzem mellett, egymillió tonna nyersolaj továbbításával demonstrálnák a rendszer hatékonyságát.
A déli szállítási útvonal szerepe a keleti irányú import ellehetetlenülése miatt értékelődött fel, mivel Ukrajna felől, a Barátság kőolajvezetéken keresztül jelenleg nem érkezik orosz nyersolaj. A magyar kormány álláspontja szerint a kialakult helyzetért az ukrán fél a felelős, amiért nem hajlandó kijavítani a vezetéket ért támadások okozta károkat. Válaszlépésként Magyarország jelezte: addig blokkolja az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomagot, amíg a szállítás nem áll helyre. A Mol vezetése eközben arra figyelmeztetett, hogy az olcsóbb orosz olaj kiesése elkerülhetetlenül a hazai üzemanyagárak emelkedéséhez vezet.
Donald Trump válaszlépésként 10 %-os globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámokat.
Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Donald Trump nem vethet ki egyoldalúan vámokat vészhelyzeti jogkörére hivatkozva.
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.
Luxuscikk lehet sokak kedvenc reggeli kávéja: elkeserítő hírek érkeztek, ez rengeteg magyarnak fog fájni
A legnagyobb termelő országokban évente átlagosan 57-tel nőtt a káros hőségnapok száma.
Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe.
Gyengüléssel indította a csütörtök reggelt a forint a főbb nemzetközi devizákkal szemben az előző esti jegyzésekhez viszonyítva.
Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.
A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
