Cáfol a horvát JANAF, nem zárták el a vezetéket: így érkezhet kőolaj Magyarországra

A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket. Megerősítették, hogy Magyarország és Szlovákia nyersolajellátása az Adria-vezetéken keresztül folyamatos és biztonságos. A vállalat közlése szerint jelenleg is jelentős mennyiségű, nem orosz eredetű kőolajat szállítanak a Mol-csoport számára, így a régió nincs kitéve üzemanyaghiánynak.

A társaság beszámolója szerint az omišalji terminál felé jelenleg is három, a Mol által megrendelt tartályhajó tart. Ezek nem orosz kőolajat szállítanak, biztosítva ezzel a folyamatosságot.

A JANAF alaptalannak nevezte azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az érintett országok az üzemanyag-ellátás összeomlásának szélén állnának. Hangsúlyozták: a szállítmányok késedelem nélkül érkeznek a finomítókba, így a partnerországoknak nem kellett a stratégiai tartalékaikhoz nyúlniuk.

Az üzemeltető garantálja az ellátás biztonságát a magyar határig. Üdvözölték továbbá, hogy a Mol-csoport elfogadta a kapacitástesztekre vonatkozó javaslatukat, amelyeket az Európai Bizottság képviselőinek jelenlétében végeznek majd el.

A horvát fél továbbra is kitart álláspontja mellett, miszerint hálózatuk teljes mértékben képes kiszolgálni a magyar és szlovák igényeket. Ennek bizonyítására egy kiterjesztett tesztelést is javasoltak: egy hónapos folyamatos üzem mellett, egymillió tonna nyersolaj továbbításával demonstrálnák a rendszer hatékonyságát.

A déli szállítási útvonal szerepe a keleti irányú import ellehetetlenülése miatt értékelődött fel, mivel Ukrajna felől, a Barátság kőolajvezetéken keresztül jelenleg nem érkezik orosz nyersolaj. A magyar kormány álláspontja szerint a kialakult helyzetért az ukrán fél a felelős, amiért nem hajlandó kijavítani a vezetéket ért támadások okozta károkat. Válaszlépésként Magyarország jelezte: addig blokkolja az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomagot, amíg a szállítás nem áll helyre. A Mol vezetése eközben arra figyelmeztetett, hogy az olcsóbb orosz olaj kiesése elkerülhetetlenül a hazai üzemanyagárak emelkedéséhez vezet.