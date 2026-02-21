2026. február 21. szombat Elenonóra
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Gazdaság

Cáfol a horvát JANAF, nem zárták el a vezetéket: így érkezhet kőolaj Magyarországra

Pénzcentrum
2026. február 21. 11:04

A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket. Megerősítették, hogy Magyarország és Szlovákia nyersolajellátása az Adria-vezetéken keresztül folyamatos és biztonságos. A vállalat közlése szerint jelenleg is jelentős mennyiségű, nem orosz eredetű kőolajat szállítanak a Mol-csoport számára, így a régió nincs kitéve üzemanyaghiánynak.

A társaság beszámolója szerint az omišalji terminál felé jelenleg is három, a Mol által megrendelt tartályhajó tart. Ezek nem orosz kőolajat szállítanak, biztosítva ezzel a folyamatosságot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A JANAF alaptalannak nevezte azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint az érintett országok az üzemanyag-ellátás összeomlásának szélén állnának. Hangsúlyozták: a szállítmányok késedelem nélkül érkeznek a finomítókba, így a partnerországoknak nem kellett a stratégiai tartalékaikhoz nyúlniuk.

Az üzemeltető garantálja az ellátás biztonságát a magyar határig. Üdvözölték továbbá, hogy a Mol-csoport elfogadta a kapacitástesztekre vonatkozó javaslatukat, amelyeket az Európai Bizottság képviselőinek jelenlétében végeznek majd el.

Kapcsolódó cikkeink:

A horvát fél továbbra is kitart álláspontja mellett, miszerint hálózatuk teljes mértékben képes kiszolgálni a magyar és szlovák igényeket. Ennek bizonyítására egy kiterjesztett tesztelést is javasoltak: egy hónapos folyamatos üzem mellett, egymillió tonna nyersolaj továbbításával demonstrálnák a rendszer hatékonyságát.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A déli szállítási útvonal szerepe a keleti irányú import ellehetetlenülése miatt értékelődött fel, mivel Ukrajna felől, a Barátság kőolajvezetéken keresztül jelenleg nem érkezik orosz nyersolaj. A magyar kormány álláspontja szerint a kialakult helyzetért az ukrán fél a felelős, amiért nem hajlandó kijavítani a vezetéket ért támadások okozta károkat. Válaszlépésként Magyarország jelezte: addig blokkolja az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomagot, amíg a szállítás nem áll helyre. A Mol vezetése eközben arra figyelmeztetett, hogy az olcsóbb orosz olaj kiesése elkerülhetetlenül a hazai üzemanyagárak emelkedéséhez vezet.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #mol #európai bizottság #gazdaság #ukrajna #adria #olaj #barátság kőolajvezeték #üzemanyagárak #kőolaj #energiaellátás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
TolllerBela
15 perce
Micsoda aljas dolog elhíresztelni mindenkiről, hogy lezárta a nagy magyar csapokat, aztán sunnyogni, amikor azok meg válaszolnak, hogy dehogy is zártak le valamit is, egyáltalán....ordas kamu ez, dagadt, ordas egy kamu !
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:00
11:26
11:04
10:29
10:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 20. 16:50
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. február 21. 10:15
A jó befektető imádja a széles árkokat a vár körül
Ha meg akarsz védeni egy települést, a fal csak a második legjobb megoldás - a legjobb egy jó mély,...
MEDIA1  |  2026. február 20. 19:03
Tömeges elbocsátás az RTL Magyarországnál - a PR-osztály nagy részét elküldték, 25 év után Böjte Piros is távozik
A Media1-nek több, egymástól független forrás is megerősítette, hogy csütörtökön létszámleépítés kez...
iO Charts  |  2026. február 20. 18:20
Mi az a DeFi (Decentralized Finance)? Útmutató a pénzügyek jövőjéhez
Összefoglaló A hagyományos pénzügyi rendszer (TradFi) közvetítőkre - bankokra, brókerekre és klíring...
ChikansPlanet  |  2026. február 20. 08:17
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
2026. február 20.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 21. szombat
Elenonóra
8. hét
Február 21.
Nemzetközi Tobzoskanap
Február 21.
Az idegenvezetők világnapja
Február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
2 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
5 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
4
1 hete
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
5
2 napja
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegybank
A bankok bankja, a monetáris politika fő irányítója. Magyarországon az MNB (Magyar Nemzeti Bank) látja el ezt a funkciót, viszonylagos függetlenséget élvez a kormányzati beavatkozásoktól.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 10:29
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 10:01
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Agrárszektor  |  2026. február 21. 11:01
Visszatért a tél Magyarországra? Ebben a térségben 50 centi hó is leesett
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel