Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?

Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést. A szektort erős árverseny és szűkülő árrések jellemzik, a 2026-os kilátások pedig csak mérsékelt bővülést vetítenek előre.

A 2,8 százalékos volumennövekedés önmagában pozitív jelzés, a valóság azonban ennél árnyaltabb. A Mapei piaci tapasztalatai alapján a kereskedők és a kivitelezők csak korlátozottan részesültek a növekedésből. Bár árbevétel tekintetében több vállalkozás tudott javítani, az árrések drasztikusan csökkentek. Az alullicitálás és a piaci nyomás nemcsak az üzleti eredményeket rontja, hanem egyes vállalkozások fennmaradását is veszélyezteti.

A cég 2026-ra stabilizálódó, mérsékelten bővülő piaci környezetre számít: prognózisuk szerint az ágazat 3–3,5 százalékos növekedést érhet el. A várakozásokat részben a tavaly elindított lakásvásárlási és felújítási támogatások alapozzák meg, amelyek hatása idén már a tényleges kivitelezési volumenekben is megjelenhet. Gyors fellendülésre ugyanakkor a vállalat sem számít, mivel az éles verseny, az árnyomás és a szelektív kereslet várhatóan idén is meghatározza a piacot.

A számok nem rosszak, de erősebb visszapattanásra számítottunk

– fogalmazott Markovich Béla, a Mapei ügyvezetője. A vállalat értékelése szerint a piac összességében inkább stagnáló képet mutat, mintsem dinamikus növekedést.

A kilátásokat árnyalja, hogy 2025-ben az épületek építésére kötött új szerződések volumene 7,2 százalékkal visszaesett. Ez a tény magyarázatot ad arra, hogy miközben makroszinten pozitív számok jelennek meg, a piaci szereplők jelentős része a mindennapi működés során nem tapasztal javulást.

A vállalat piaci információi szerint a vállalkozásoknál rendelkezésre állnak ugyan források, és a beruházási hajlandóság is érzékelhetően javult. A választási ciklus és a gazdasági bizonytalanság miatt azonban sok cég egyelőre kivár a nagyobb fejlesztési döntésekkel. A cég az ágazati átlagot jóval meghaladó, 15 százalékos árbevétel-bővülést tűzött ki célul 2026-ra. Ezt a célt piaci részesedésének növelésével és magasabb hozzáadott értékű megoldásokkal kívánja elérni.