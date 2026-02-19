2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fürdőszoba és a mosókonyha felújítása a bontási és építési szakaszban. Vízvezeték.
Gazdaság

Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?

Pénzcentrum
2026. február 19. 18:34

Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést. A szektort erős árverseny és szűkülő árrések jellemzik, a 2026-os kilátások pedig csak mérsékelt bővülést vetítenek előre.

A 2,8 százalékos volumennövekedés önmagában pozitív jelzés, a valóság azonban ennél árnyaltabb. A Mapei piaci tapasztalatai alapján a kereskedők és a kivitelezők csak korlátozottan részesültek a növekedésből. Bár árbevétel tekintetében több vállalkozás tudott javítani, az árrések drasztikusan csökkentek. Az alullicitálás és a piaci nyomás nemcsak az üzleti eredményeket rontja, hanem egyes vállalkozások fennmaradását is veszélyezteti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cég 2026-ra stabilizálódó, mérsékelten bővülő piaci környezetre számít: prognózisuk szerint az ágazat 3–3,5 százalékos növekedést érhet el. A várakozásokat részben a tavaly elindított lakásvásárlási és felújítási támogatások alapozzák meg, amelyek hatása idén már a tényleges kivitelezési volumenekben is megjelenhet. Gyors fellendülésre ugyanakkor a vállalat sem számít, mivel az éles verseny, az árnyomás és a szelektív kereslet várhatóan idén is meghatározza a piacot.

A számok nem rosszak, de erősebb visszapattanásra számítottunk

– fogalmazott Markovich Béla, a Mapei ügyvezetője. A vállalat értékelése szerint a piac összességében inkább stagnáló képet mutat, mintsem dinamikus növekedést.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kilátásokat árnyalja, hogy 2025-ben az épületek építésére kötött új szerződések volumene 7,2 százalékkal visszaesett. Ez a tény magyarázatot ad arra, hogy miközben makroszinten pozitív számok jelennek meg, a piaci szereplők jelentős része a mindennapi működés során nem tapasztal javulást.

A vállalat piaci információi szerint a vállalkozásoknál rendelkezésre állnak ugyan források, és a beruházási hajlandóság is érzékelhetően javult. A választási ciklus és a gazdasági bizonytalanság miatt azonban sok cég egyelőre kivár a nagyobb fejlesztési döntésekkel. A cég az ágazati átlagot jóval meghaladó, 15 százalékos árbevétel-bővülést tűzött ki célul 2026-ra. Ezt a célt piaci részesedésének növelésével és magasabb hozzáadott értékű megoldásokkal kívánja elérni.
Címlapkép: Getty Images
#építőipar #gazdaság #vállalat #árbevétel #vállalkozások #beruházások #gazdasági növekedés #támogatások #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:22
19:12
19:04
18:55
18:48
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 19. 16:45
Fájdalmas döntések előtt áll az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 19. 11:35
Bővít a Marquard Group Hungary: új sales house üzletágat indít, kis kiadók értékesítését is átveszi
A Maquard kiadó önálló értékesítési üzletágat (sales house-t) hozott létre, amely saját márkái melle...
Holdblog  |  2026. február 19. 09:24
Az alapvető városi szolgáltatásokban is hatékony lehet az AI
A városi működésben több olyan szolgáltatás van, amelyek ritkán kerülnek reflektorfénybe, mégis itt...
Bankmonitor  |  2026. február 18. 11:48
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfo...
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
2026. február 19.
Brutál bezárási hullám indult el: sorra tűnnek el az ikonikus éttermek, sokan siratják kedvencüket
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 19. csütörtök
Zsuzsanna
8. hét
Február 19.
Torkos csütörtök
Február 19.
A magyar ápolók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
2 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
3 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
6 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Elektronikus pénz
a kártya nem csak a birtokos azonosítását segíti, hanem adattárolója pénzösszeg információt is tartalmaz, amely kisebb összegű vásárlásoknál gyors, kényelmes fizetést tesz lehetővé.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 19:04
Lemondhat minden tisztségéről Zelenszkij? Súlyos állítást tett róla a volt ukrán miniszterelnök
Pénzcentrum  |  2026. február 19. 18:55
Itt a friss lista: ezekben az európai országokban a legolcsóbbak az éttermek
Agrárszektor  |  2026. február 19. 18:28
Még nincs vége a télnek: kemény idő lesz a hétvégén
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel