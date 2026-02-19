Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést. A szektort erős árverseny és szűkülő árrések jellemzik, a 2026-os kilátások pedig csak mérsékelt bővülést vetítenek előre.
A 2,8 százalékos volumennövekedés önmagában pozitív jelzés, a valóság azonban ennél árnyaltabb. A Mapei piaci tapasztalatai alapján a kereskedők és a kivitelezők csak korlátozottan részesültek a növekedésből. Bár árbevétel tekintetében több vállalkozás tudott javítani, az árrések drasztikusan csökkentek. Az alullicitálás és a piaci nyomás nemcsak az üzleti eredményeket rontja, hanem egyes vállalkozások fennmaradását is veszélyezteti.
A cég 2026-ra stabilizálódó, mérsékelten bővülő piaci környezetre számít: prognózisuk szerint az ágazat 3–3,5 százalékos növekedést érhet el. A várakozásokat részben a tavaly elindított lakásvásárlási és felújítási támogatások alapozzák meg, amelyek hatása idén már a tényleges kivitelezési volumenekben is megjelenhet. Gyors fellendülésre ugyanakkor a vállalat sem számít, mivel az éles verseny, az árnyomás és a szelektív kereslet várhatóan idén is meghatározza a piacot.
A számok nem rosszak, de erősebb visszapattanásra számítottunk
– fogalmazott Markovich Béla, a Mapei ügyvezetője. A vállalat értékelése szerint a piac összességében inkább stagnáló képet mutat, mintsem dinamikus növekedést.
A kilátásokat árnyalja, hogy 2025-ben az épületek építésére kötött új szerződések volumene 7,2 százalékkal visszaesett. Ez a tény magyarázatot ad arra, hogy miközben makroszinten pozitív számok jelennek meg, a piaci szereplők jelentős része a mindennapi működés során nem tapasztal javulást.
A vállalat piaci információi szerint a vállalkozásoknál rendelkezésre állnak ugyan források, és a beruházási hajlandóság is érzékelhetően javult. A választási ciklus és a gazdasági bizonytalanság miatt azonban sok cég egyelőre kivár a nagyobb fejlesztési döntésekkel. A cég az ágazati átlagot jóval meghaladó, 15 százalékos árbevétel-bővülést tűzött ki célul 2026-ra. Ezt a célt piaci részesedésének növelésével és magasabb hozzáadott értékű megoldásokkal kívánja elérni.
Most látszik igazán az elmúlt évek inflációs sokkhatása: padlón a gazdaság, ebből még évekig nem lesz kiút
Az Európai Bizottság friss tanulmánya azt vizsgálja, hogyan változott meg az egyes tagállamok költség- és árversenyképessége a 2020–2024 közötti inflációs sokk után.
