Zsebbenyúlós lesz a húsvét 2023-ban: csúcsosodik a drágulás, luxus lehet a sonka, csokinyuszi

Egyelőre lehetetlen megmondani, mennyivel fognak drágulni a hamarosan megérkező húsvéti ünnep legfontosabb kellékei - ezt tudtuk ma meg a megkérdezett élelmiszeripari szakértőktől. Annyi viszont biztos, hogy csokiban már régen a minőségibbet keressük, és a sonka esetében is szeretünk jobbat venni - itt viszont körültekintően kell eljárni vásárláskor, a tojásnál pedig semmiképp se érdemes az utolsó pillanatra hagynunk a beszerzést.

Néhány hét múlva húsvétot, a kereszténység egyik legfontosabb ünnepét üljük meg. Ki-ki szokásai szerint készül az ünnepre, de az idén ezt biztosan más lesz, mint amit megszokhattunk: a brutális drágulás várhatóan nem kíméli az ünnephez elengedhetetlen finomságokat sem. Szakértőket kérdeztünk, számítani kell-e drágulásra a húsvéti sonka, vagy akár a csokoládé piacán.

Annak ellenére, hogy, hogy az ünnepig még egy bő hónap van hátra, a boltok polcain máris találhatunk ehhez kapcsolódó termékeket, amit talán korainak érezhetünk - mint olvasónk fotóján is látszik kicsit lejjebb. Persze lehet, hogy a kereskedők is úgy vannak vele: talán mindenki hamarabb akarja elkezdeni a készülődést, akárcsak a karácsony esetében.

Mint mond a statisztika?

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak azt mondta: az inflációs adatok növekedésében már nem látható további gyorsulás, így elméletileg nem lehetetlen, hogy nem lesz annyira durva idén a húsvéti termékek beszerzése.

Az elmúlt év legmarkánsabb fejleménye az élelmiszerár-drágulás. Mégis, kedvező adatokat kapunk az inflációról: az utolsó két hónap statisztikája alapján már leszűrhetjük, hogy a növekedés lassulásnak indult. A fő mozgatója a drágulásnak az, hogy az ipar az átadási árainak emelésére kényszerült, hiszen nőtt az energiaár, a nyersanyagok ára, és még számos más tényező is. A novemberi és decemberi adatokat nézve azonban látszik, hogy az utóbbi hónapban nem nőttek ezek az árak, tehát ezzel a logikával elvileg a húsvéti készülődés ára sem lesz szükségszerűen túlzóan magas

- mondta lapunknak Vámos György.

Még egy bő hónap van az ünnepig, de több üzletben már roskadásig teltek a polcok a húsvéti édességekből. (olvasói fotó)

A csokinyulak- és tojások készen állnak

Nem csak a gyerekek kezébe adjuk sokszor a csokitojást vagy a csokinyulakat, de sokan még a kertben, vagy akár egy parkban is szívesen szerveznek csokivadászatot. De fog-e drágulni, és ha igen, mennyivel, valamint min múlik a drágulás? Erről az Édességgyártók Szövetségét kérdeztük, akik alapos válaszokat adtak lapunk kérdéseire.

Mivel mind az alapanyagok, mind a gyártás és szállítás költségei is emelkedtek, továbbá jelentősen megemelték a NETA adót az elmúlt nyáron, a húsvéti édesség termékek ára minden bizonnyal meg fogja haladni a tavalyit. Az áremelkedés termék- és gyártófüggő, az import például az alapanyagokra is rárakodó magyar NETA miatt például kisebb ütemben fog drágulni, mint a hazai gyártású termékek. A húsvéti termékek gyártása jellemzően már a téli szezonban megtörténik. Ekkor a forint éppen az eddigi legrosszabb időszakát élte, ezért az import hozzávalókat a gyártók is magasabb áron szerezték be, de a nyersanagy árak is hektikusak. A cukor például fel- le ugrált az utóbbi évben. Most éppen felfelé időszakot látunk

- tudtuk meg a szövetségtől. Kitértek arra is, hogy már régen nem elégszünk meg a bevonómasszával: a magyarok egyre inkább a minőséget keresik.

Azt meg kell jegyezni, hogy a hazai vásárlók évek óta egyre jobban a minőség felé fordulnak, azt engedik el a legnehezebben, még járványidőszakban, és drágulás esetén is. Ebből kiindulva összességében az eladott mennyiségek csökkenését várjuk, de értékben, legalábbis forintban, nominálisan nem számítunk a piac csökkenésre. A mennyiséggel nem lesz gond

- írták válaszukban.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ilyenkor megugrik-e a csokoládéfogyasztás, mint akár a karácsonyi időszakban, és ezen a válaszon sem lepődtünk meg.

A korábbi években viszonylag stabil piacon, a járvány első évét kivéve, amikor a húsvéti eladások bezuhantak, nagyjából 770 - 800 tonna húsvéti szezonális édesség fogyott. A legnépszerűbb a figurás termékek közül a csokinyúl és a csokitojás, amelyek a teljes húsvéti édességpiac mintegy 80 százalékát teszik ki. Számunkra az egymillió dolláros kérdés most az lesz, hogy idén hogyan alakul a fogyasztás

- írta válaszában az Édességgyártók Szövetsége.

Sonka is lesz, de mennyiért?

Nincs igazi húsvét a sok órán, akár fél napon át főtt húsvéti sonka nélkül. A félelmek azonban alaposak lehetnek, hogy akár megfizethetetlen lesz sok magyar családnak: megkérdeztük a Hússzövetséget, mire kell számítani ebben a szektorban, és mire figyeljünk, ha húsvéti sonkát indulunk venni.

Egész biztos vagyok abban, hogy a húsipart is érintő problémák, például a takarmány-, vagy az energiadrágulás is meg fognak látszani az árakon, de korai lenne kijelenteni, hogy brutális drágulás előtt állunk, és a Hússzövetség nem is szeretne jósolni. Jótanácsként azonban érdemes lehet megfontolni: mindig először az összetevőket, mintsem az árat nézzük meg, nagyon pontosan és értőn kell elolvasni a húsvéti sonka címkéjét. Például az egész ünnep kárba mehet, ha már eleve olyan sonkát választottunk, ami megfőzött állapotban kerül a polcra – fontos az alapos tájékozódás, és a címkén kötelező is feltüntetni minden tudnivalót

- mondta a Pénzcentrumnak Mostisch Martina, a Hússzövetség ügyvezető titkára.

Tojás biztosan lesz

Sok évszázados hagyománya van Magyarországon is a húsvéti locsolásnak, a piros vagy hímes tojás jelentőségét már egészen óvodás korától ismeri minden magyar. Fontos összetevője tehát az ünnepnek, ezért a Tojásszövetségtől azt szerettük volna megtudni: lesz-e elég belőle?

Mindenképpen azt javasoljuk, hogy azért időben szerezzük be a tojást, hiszen az árstop miatt előfordulhat, hogy az utolsó napokban már kifogynak a boltok a tojásból. A szektor mindenesetre felkészült, és ha csak nem sújt le ismét a madárinfluenza, akkor elmondhatom azt is, hogy biztosan lesz elég tojás

- mondta lapunk kérdésére Pákozd Gergely, a Tojásszövetség alelnöke.