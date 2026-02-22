Szivárognak a részletek a legújabb amerikai-európai vízumügyről: mire készülhetnek Donald Trump emberei?

Az Euractiv birtokába jutott tervezet szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás nem zárja ki egyértelműen az automatizált döntéshozatalt. Ez lehetővé tenné, hogy az amerikai hatóságok kizárólag algoritmusok alapján hozzanak az európai utazókat érintő lényeges döntéseket. Bár az egyezmény célja az uniós állampolgárok vízummentes beutazásának biztosítása, a dokumentum széles körű adathozzáférést biztosítana Washington számára.

Az ügy előzménye, hogy az Egyesült Államok 2022-ben szigorúbb feltételeket szabott a vízummentességi program fenntartásához, eredetileg kétoldalú megállapodásokat várva el a tagállamoktól. Az uniós országok azonban tavaly úgy döntöttek, hogy az Európai Bizottságot bízzák meg a tárgyalások vezetésével. A tét jelentős: Washington 2026 végéig adott határidőt a megállapodások véglegesítésére. Azok az országok, amelyek addig nem jutnak egyezségre, az állampolgáraikra vonatkozó vízummentesség felfüggesztését kockáztatják.

A kiszivárgott szöveg alapján az egyének érdekeit jelentősen befolyásoló döntések főszabály szerint nem alapulhatnak kizárólag automatizált adatfeldolgozáson, kivéve, ha azt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik. Ilyen esetekben megfelelő garanciákat kell biztosítani, amely magában foglalja az emberi beavatkozás igénylésének jogát is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az algoritmusok általi döntéshozatal nincs teljes körűen betiltva.

A keretmegállapodás értelmében az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) bevándorlási átvilágítás céljából hozzáférést kapna az uniós tagállamok nemzeti biometrikus adatbázisaihoz, beleértve az ujjlenyomatokat és arcképmásokat is. A tervezet ezenfelül lehetővé tenné a személyes adatok különleges kategóriáinak továbbítását is. Ide tartoznak például a politikai véleményre, szakszervezeti tagságra vagy szexuális életre vonatkozó információk. Bár a szöveg ezekre vonatkozóan védelmi intézkedéseket – például hozzáférési korlátozást vagy felügyeleti jóváhagyást – ír elő, az ilyen jellegű adatok átadása komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel.

Figyelemre méltó a vitarendezés tervezett módja is, amely a konfliktusokat bírósági úton kívül rendezné. A felmerülő nézeteltéréseket egy vegyes bizottság hatáskörébe utalnák, kizárva a nemzeti vagy nemzetközi bíróságok bevonását. Bár a testület amerikai és uniós képviselőkből állna, a delegálás pontos részleteit a dokumentum nem tartalmazza.

Az adatok továbbadását illetően a tervezet szigorú korlátokat szabna: az amerikai hatóságok az európai polgárok információit harmadik féllel csak az adatot eredetileg szolgáltató uniós szerv kifejezett hozzájárulásával oszthatnák meg. Továbbra is tisztázatlan azonban, hogy az új mechanizmus miként illeszkedne a meglévő uniós szabályozáshoz, különösen a GDPR előírásaihoz. A tervezet ugyanis rögzíti, hogy az új egyezmény kiegészíti és felülírja a tagállamok és az USA közötti korábbi adatvédelmi megállapodásokat.