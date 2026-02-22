Szivárognak a részletek a legújabb amerikai-európai vízumügyről: mire készülhetnek Donald Trump emberei?

Egységes európai álláspontot képviselve utazik Washingtonba a közelgő vámtárgyalásokra Friedrich Merz német kancellár.
Az Euractiv birtokába jutott tervezet szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás nem zárja ki egyértelműen az automatizált döntéshozatalt. Ez lehetővé tenné, hogy az amerikai hatóságok kizárólag algoritmusok alapján hozzanak az európai utazókat érintő lényeges döntéseket. Bár az egyezmény célja az uniós állampolgárok vízummentes beutazásának biztosítása, a dokumentum széles körű adathozzáférést biztosítana Washington számára.
Az ügy előzménye, hogy az Egyesült Államok 2022-ben szigorúbb feltételeket szabott a vízummentességi program fenntartásához, eredetileg kétoldalú megállapodásokat várva el a tagállamoktól. Az uniós országok azonban tavaly úgy döntöttek, hogy az Európai Bizottságot bízzák meg a tárgyalások vezetésével. A tét jelentős: Washington 2026 végéig adott határidőt a megállapodások véglegesítésére. Azok az országok, amelyek addig nem jutnak egyezségre, az állampolgáraikra vonatkozó vízummentesség felfüggesztését kockáztatják.
A kiszivárgott szöveg alapján az egyének érdekeit jelentősen befolyásoló döntések főszabály szerint nem alapulhatnak kizárólag automatizált adatfeldolgozáson, kivéve, ha azt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik. Ilyen esetekben megfelelő garanciákat kell biztosítani, amely magában foglalja az emberi beavatkozás igénylésének jogát is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az algoritmusok általi döntéshozatal nincs teljes körűen betiltva.
A keretmegállapodás értelmében az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) bevándorlási átvilágítás céljából hozzáférést kapna az uniós tagállamok nemzeti biometrikus adatbázisaihoz, beleértve az ujjlenyomatokat és arcképmásokat is. A tervezet ezenfelül lehetővé tenné a személyes adatok különleges kategóriáinak továbbítását is. Ide tartoznak például a politikai véleményre, szakszervezeti tagságra vagy szexuális életre vonatkozó információk. Bár a szöveg ezekre vonatkozóan védelmi intézkedéseket – például hozzáférési korlátozást vagy felügyeleti jóváhagyást – ír elő, az ilyen jellegű adatok átadása komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel.
Figyelemre méltó a vitarendezés tervezett módja is, amely a konfliktusokat bírósági úton kívül rendezné. A felmerülő nézeteltéréseket egy vegyes bizottság hatáskörébe utalnák, kizárva a nemzeti vagy nemzetközi bíróságok bevonását. Bár a testület amerikai és uniós képviselőkből állna, a delegálás pontos részleteit a dokumentum nem tartalmazza.
Az adatok továbbadását illetően a tervezet szigorú korlátokat szabna: az amerikai hatóságok az európai polgárok információit harmadik féllel csak az adatot eredetileg szolgáltató uniós szerv kifejezett hozzájárulásával oszthatnák meg. Továbbra is tisztázatlan azonban, hogy az új mechanizmus miként illeszkedne a meglévő uniós szabályozáshoz, különösen a GDPR előírásaihoz. A tervezet ugyanis rögzíti, hogy az új egyezmény kiegészíti és felülírja a tagállamok és az USA közötti korábbi adatvédelmi megállapodásokat.
A budapesti Duna‑part kikötési szabályozása körül egyre nagyobb a bizonytalanság: miközben a főváros 2027-től teljesen új rendszert ígér.
Jön a kora tavasz, vagy visszavág a kemény tél? Elképesztő, amit az időjárás tartogat február végére
Frontok sora éri el a Kárpát-medencét a következő napokban, ám a friss előrejelzések szerint komoly lehűlés nem várható.
Bár az ország nagy részén elmaradt az előrejelzett havazás, a Nyugat-Dunántúlon a lehullott csapadék komoly fennakadásokat és baleseteket okozott.
Hamarosan megkezdődik a kisföldalatti (M1-es metró) felújításának és meghosszabbításának tervezése.
Nyugat felől újra beborul az ég, miközben több térségben eső, havas eső, sőt helyenként havazás és ónos eső is nehezítheti a közlekedést.
Elszabadult a hóvihar: több száz riasztás, árokba borult buszok, elakadt kamionok bénították meg Nyugat-Magyarországot
Országszerte kaotikus helyzetet okozott a pénteki vihar: a tűzoltókat kora estig 377 riasztáshoz hívták
A hideg komoly kockázatot is jelenthet. De vajon milyen hőmérsékleti rekordok dőltek meg hazánkban? És meddig marad itt a tél? Mutatjuk!
Újra megnyitott Pécs büszkesége: imádták a látogatók ezt a helyet - garantált most is a turistaáradat?
A helyi kézműves hagyományok tiszteletét jelzi, hogy a Zsolnay-gyárral együttműködve egyedi pirogránit elemek és tükrök készültek kifejezetten a szálloda számára.
Február 20-án Orbán Viktor miniszterelnök és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója közösen tették le a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik termináljának alapkövét.
A Danish Air Transport megkezdte a jegyértékesítés utolsó technikai fázisát, így napokon belül elindulhat a foglalás a 2026-os nyári menetrendre.
A túlturizmus kezelésére a hatóságok egyre drasztikusabb és sokszor vitatott eszközökhöz nyúlnak.
Egy mediterrán ciklon hatására országszerte viharos szélre és vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani.
A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 fő munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban.
Példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják.
A 267 kilométeres partvonalat hőkamerák, drónok és éjjellátók segítségével figyelik a halőrök.
A zord téli időjárás péntek reggel megbénította a közlekedést Ausztriában: ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér forgalma, és lezárták a főváros környéki A21-es autópályat is.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén