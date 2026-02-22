2026. február 22. vasárnap Gerzson
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Amerikai vízum, szüreti térkép és útlevél háttér
Utazás

Szivárognak a részletek a legújabb amerikai-európai vízumügyről: mire készülhetnek Donald Trump emberei?

Pénzcentrum
2026. február 22. 14:32

Az Euractiv birtokába jutott tervezet szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok között formálódó adatvédelmi keretmegállapodás nem zárja ki egyértelműen az automatizált döntéshozatalt. Ez lehetővé tenné, hogy az amerikai hatóságok kizárólag algoritmusok alapján hozzanak az európai utazókat érintő lényeges döntéseket. Bár az egyezmény célja az uniós állampolgárok vízummentes beutazásának biztosítása, a dokumentum széles körű adathozzáférést biztosítana Washington számára.

Az ügy előzménye, hogy az Egyesült Államok 2022-ben szigorúbb feltételeket szabott a vízummentességi program fenntartásához, eredetileg kétoldalú megállapodásokat várva el a tagállamoktól. Az uniós országok azonban tavaly úgy döntöttek, hogy az Európai Bizottságot bízzák meg a tárgyalások vezetésével. A tét jelentős: Washington 2026 végéig adott határidőt a megállapodások véglegesítésére. Azok az országok, amelyek addig nem jutnak egyezségre, az állampolgáraikra vonatkozó vízummentesség felfüggesztését kockáztatják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kiszivárgott szöveg alapján az egyének érdekeit jelentősen befolyásoló döntések főszabály szerint nem alapulhatnak kizárólag automatizált adatfeldolgozáson, kivéve, ha azt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik. Ilyen esetekben megfelelő garanciákat kell biztosítani, amely magában foglalja az emberi beavatkozás igénylésének jogát is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az algoritmusok általi döntéshozatal nincs teljes körűen betiltva.

Kapcsolódó cikkeink:

A keretmegállapodás értelmében az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) bevándorlási átvilágítás céljából hozzáférést kapna az uniós tagállamok nemzeti biometrikus adatbázisaihoz, beleértve az ujjlenyomatokat és arcképmásokat is. A tervezet ezenfelül lehetővé tenné a személyes adatok különleges kategóriáinak továbbítását is. Ide tartoznak például a politikai véleményre, szakszervezeti tagságra vagy szexuális életre vonatkozó információk. Bár a szöveg ezekre vonatkozóan védelmi intézkedéseket – például hozzáférési korlátozást vagy felügyeleti jóváhagyást – ír elő, az ilyen jellegű adatok átadása komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel.

Figyelemre méltó a vitarendezés tervezett módja is, amely a konfliktusokat bírósági úton kívül rendezné. A felmerülő nézeteltéréseket egy vegyes bizottság hatáskörébe utalnák, kizárva a nemzeti vagy nemzetközi bíróságok bevonását. Bár a testület amerikai és uniós képviselőkből állna, a delegálás pontos részleteit a dokumentum nem tartalmazza.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az adatok továbbadását illetően a tervezet szigorú korlátokat szabna: az amerikai hatóságok az európai polgárok információit harmadik féllel csak az adatot eredetileg szolgáltató uniós szerv kifejezett hozzájárulásával oszthatnák meg. Továbbra is tisztázatlan azonban, hogy az új mechanizmus miként illeszkedne a meglévő uniós szabályozáshoz, különösen a GDPR előírásaihoz. A tervezet ugyanis rögzíti, hogy az új egyezmény kiegészíti és felülírja a tagállamok és az USA közötti korábbi adatvédelmi megállapodásokat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #adatvédelem #európai unió #jog #usa #donald trump #adat #bevándorlás #külpolitika #washington

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
13:25
13:03
12:31
12:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 22.
Inog a budapesti turizmus egyik alappilére: érik a költséges katasztrófa a fővárosban?
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 22.
Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?
2026. február 21.
Íme a 2026-os tulipánszüretek első időpontjai: ennyiért szedhetsz csokrokat a legszebb helyeken
2026. február 21.
Vírusként terjed a távmunka a magyar munkahelyeken? Ismét a dolgozók lehetnek nyeregben: szívhatja a fogát sok cég
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 22. vasárnap
Gerzson
8. hét
Február 22.
Imanap a világ éhezőiért
Február 22.
Farsangvasárnap és a "farsang farka"
Február 22.
A bűncselekmények áldozatainak napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
1 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
2 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
5 napja
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
5
1 hete
Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszer használatos kártyaszám
interneten használatos bankkártyás fizetési megoldás, amely az első használat után lejár, így nem lehet visszaélni vele.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 13:03
Célkeresztben a multik: mi lesz itt, ha tényleg kivonulnak a legnagyobb boltláncok Magyarországról?
Pénzcentrum  |  2026. február 22. 10:02
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
Agrárszektor  |  2026. február 22. 14:04
Olcsón és gyorsan termeszthetsz otthon zöldségeket: még kert sem kell hozzá
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel