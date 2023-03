Új szintre lép az árháború a boltokban hétfőtől: itt a Lild nagy dobása, őrült roham indulhat

A Lidl Magyarország március 6-tól, hétfőtől jelentős mértékben és tartósan csökkenti a kínálatában található, legnépszerűbb sajtok árát – ezt a boltlánc vállalati kommunikációs cégvezetője közölte a Világgazdasággal. Tőzsér Judit elmondta: az intézkedésnek köszönhetően az érintett sajtok ára kiszereléstől és típustól függően akár 25 százalékkal csökken.

Nem ez az első nagy árcsökkentési hullám, az első már februárban végigsöpört a magyar kiskereskedelmen. Akkor a vaj árát vágta vissza 20-25 százalékkal a paci szereplők nagyrésze. A sajtháború csak egy újabb lépés, a már második hónapja tartó árcsökkentési hullám ezzel nem ért a végére, a következő termék a száraztészta lehet.

A lap a pontos listát is közölt, hogyan változnak az árak a Lidl Magyarországnál. Az árcsökkentés következtében

a saját márkás Pilos 250 grammos Edami darabolt sajt 25 százalékkal kerül majd kevesebbe, így a jelenlegi 999 forintos ár helyett holnaptól 749 forintba kerül majd,

az 1 kilogrammos kiszerelésű Pilos trappista sajt 23 százalékkal, azaz 900 forinttal lesz olcsóbb, így 2990 forintos áron lesz elérhető a mostani 3890 forint helyett,

míg a 700 grammos Pilos trappista sajt 21 százalékkal, azaz 800 forinttal kerül majd kevesebbe, így 2999 forintot kell majd érte fizetni a jelenlegi 3079 forint helyett.

A laktózmentes 700 grammos kiszerelésű Pilos trappista sajt esetében az árcsökkenés mértéke szintén 21 százalékos, így hétfőtől 2999 forintért lesz elérhető az áruházakban.

Emlékezzünk vissza: március 1-jén az Aldi Magyarország bejelentette, hogy terméktől függően 20–23 százalékkal alacsonyabb áron kínálja a magyar beszerzésű trappista sajtjait. Hamar kiderült, hogy a CBA is beszállt a sajtháborúba, csak ők nem verték nagydobra, de 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtottak végre a trappista sajtoknál március 1-jétől. Ezek után borítékolható volt, hogy a Lidl is beszáll az árcsökkentésbe. Ez tehát most meg is történt - írja a lap.