Nézet a viharfelhőkre a földről, erőteljes zivatar kialakulása.
Utazás

Már látni, olyan jön az időjárásban, ami idén még nem volt: figyelmeztet a HungaroMet, érdemes készülni

MTI
2026. február 22. 15:01

A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán vasárnap.

Azt írták: idén még nem alakult ki zivatar Magyarország határain belül, ami az elmúlt bő másfél évtizedet figyelembe véve szokatlan. Hozzátették: 2010 óta 12 olyan év volt, amikor már január 20-a előtt megdörrent valahol az ég, 2011-ben viszont március 14-ig, 2014-ben pedig február 28-áig kellett várni az év első zivatarjára.

A jelenlegi előrejelzések alapján azonban hétfőn és kedden is kedvezőek lehetnek a feltételek egy-egy zivatar kialakulásához.

A tájékoztatás szerint hétfőn hidegfront érkezik, illetve a magassági futóáramlás is a Kárpát-medence felett húzódik, így a labilisabbá váló légtömegben elszórtan alakulhatnak ki záporos gócok, elsősorban az Észak-Dunántúlon, kisebb eséllyel az északi határ mentén is megdörrenhet az ég.

Kedden a szórványos záporos csapadék - zápor, főként a hegyekben havaseső-zápor, hózápor - mellett az északkeleti, keleti vármegyékben is kialakulhat néhol zivatar.

Felhívták a figyelmet arra, hogy egy-egy helyen esetleg előfordulhatnak óránkénti 60 kilométeres sebességet kevéssel meghaladó széllökések is.
Címlapkép: Getty Images
