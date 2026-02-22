Itt van ukrajna válasza a magyar és a szlovák energia-fenyegetésre: az ultimátumokat a Kremlnek kell címezni, nem Kijevnek!

Határozottan visszautasította az ukrán külügyminisztérium a magyar és a szlovák kormány energiaellátással kapcsolatos ultimátumait. Kijev provokatívnak és az egész régió biztonságára veszélyesnek nevezte a két ország fellépését. Miközben az ukrán vezetés az orosz légicsapások okozta károkkal indokolja a Barátság kőolajvezeték leállását, Budapest és Pozsony politikai nyomásgyakorlást sejt a háttérben, ezért súlyos ellenlépéseket helyeztek kilátásba - számolt be a Portfolio.

Az ukrán diplomácia álláspontja szerint a két szomszédos ország kormányának magatartása különösen felelőtlen. Ezt arra alapozzák, hogy Oroszország célzott támadásokkal igyekszik megfosztani az ukrán lakosságot az áram-, távhő- és gázellátástól a téli hidegben. Kijev úgy véli, hogy Magyarország és Szlovákia ezzel az agresszor érdekeit szolgálja ki, ráadásul saját, piaci alapon működő energiavállalataiknak is kárt okoznak.

A Barátság kőolajvezetéken január végén állt le a szállítás, miután orosz találat érte a rendszerhez kapcsolódó kulcsfontosságú infrastruktúrát. Az ukrán fél hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az Európai Bizottsággal a károk ügyében, emellett a magyar és a szlovák vezetést is tájékoztatták a helyzetről. A helyreállítási munkálatok a mindennapos rakétafenyegetettség közepette is zajlanak. Ukrajna az Európai Bizottságnak küldött levelében alternatív megoldásként az Odessza–Brodi olajvezeték használatát javasolta a kieső orosz nyersanyag pótlására.

A kijevi közlemény leszögezi, hogy Ukrajna eddig megbízható tranzitország volt, ám a felelőtlen fenyegetések miatt fontolgatják az EU-s társulási megállapodásban rögzített korai előrejelző mechanizmus aktiválását. Az ukrán külügyminisztérium felszólította a feleket a konstruktív együttműködésre, megjegyezve: az ultimátumokat a Kremlnek kellene címezni, nem Kijevnek.

A magyar kormány ezzel szemben úgy látja, Ukrajna szándékosan húzza az időt. Válaszul Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt uniós hitelcsomagot, valamint leállította a gázolajexportot is, amíg a szállítások újra nem indulnak a Barátság vezetéken. Hasonlóan reagált Robert Fico szlovák miniszterelnök is, aki hétfői határidőt szabott. Kijelentette: ha addig nem érkezik olaj, Szlovákia leállítja az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti villamosenergia-exportot.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en közzétett bejegyzésében reagált a helyzetre. Felszólította Kijevet, hogy a választásokba való beavatkozás helyett hárítsák el a szállítás technikai akadályait, mivel szerinte az újraindításnak nincs műszaki gátja. A kialakult helyzetben felértékelődött az Adria-vezeték szerepe. A horvát Janaf vállalat tájékoztatása szerint Magyarország és Szlovákia ellátása ezen az útvonalon keresztül jelenleg is teljes mértékben biztosított.