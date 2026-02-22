Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A mértékegységek világában nem csak a méter, kilogramm vagy másodperc létezik. Mielőtt még az SI métékegységeket bevezették és egységesítették volna számos mértékegység jött létre. Ezeken kívül is számos különleges mértékegységet még ma is használunk. Te vajon tudod, mit mérünk ezekkel? A mai kvíz során próbára teheted a tájékozottságodat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te ismered ezeket a nem hétköznapi mértékegységeket? Lássuk, elérsz-e 10 pontot! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűbbel! Mit mér a tonna? idő tömeg hossz sűrűség Következő kérdés 2/10 kérdés Mit mér a hektár? űrmérték időtartam sebesség terület Következő kérdés 3/10 kérdés Nézzünk egy régies mértékegységet! Minek felel meg kerekítve a mai mértékegységek közül 1 négyszögöl (négyzetöl)? 8 dl 36 kg 80 cm 3,6 négyzetméter Következő kérdés 4/10 kérdés Sok régi mértékegység alapul az emberi testrészek hosszára (láb, könyök, hüvelyk, stb). Az alábbiak közül melyik jelenti a széttárt hüvelyk- és kisujj közti távolságot? rőf sukk arasz petrence Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik nem űrmérték az alábbiak közül (nem váltható át pl. literre)? véka akó lat icce Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik területen alkalmazták a csomó elnevezésű sebesség mértékegységet? textilipar a hajózás és repülés csillagászat zene Következő kérdés 7/10 kérdés Minek a mértékegysége a parszek? sebesség tömeg idő csillagászati távolság Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen termékek esetében meghatározó mértékegység a den (denier)? csempék és járólapok harisnyák kulcsok és zárak péksütemények Következő kérdés 9/10 kérdés Sokat halljuk, de vajon tudjuk-e minek a mértékegysége a kalória? teljesítmény hőmérséklet energiatartalom nyomás Következő kérdés 10/10 kérdés Végül idézzük fel az általános iskolai fizikaórát! Melyik mértékegység méri a feszültséget? ohm amper coulomb volt Eredmények

