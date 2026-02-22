2026. február 22. vasárnap Gerzson
4 °C Budapest
Classroom et elementary school without people.
Kvíz

Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te ismered ezeket a nem hétköznapi mértékegységeket? Lássuk, elérsz-e 10 pontot!

Pénzcentrum
2026. február 22. 18:04

A mértékegységek világában nem csak a méter, kilogramm vagy másodperc létezik. Mielőtt még az SI métékegységeket bevezették és egységesítették volna számos mértékegység jött létre. Ezeken kívül is számos különleges mértékegységet még ma is használunk. Te vajon tudod, mit mérünk ezekkel? A mai kvíz során próbára teheted a tájékozottságodat. 

Kvíz: Vissza az iskolapadba! Te ismered ezeket a nem hétköznapi mértékegységeket? Lássuk, elérsz-e 10 pontot!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűbbel! Mit mér a tonna?
idő
tömeg
hossz
sűrűség
2/10 kérdés
Mit mér a hektár?
űrmérték
időtartam
sebesség
terület
3/10 kérdés
Nézzünk egy régies mértékegységet! Minek felel meg kerekítve a mai mértékegységek közül 1 négyszögöl (négyzetöl)?
8 dl
36 kg
80 cm
3,6 négyzetméter
4/10 kérdés
Sok régi mértékegység alapul az emberi testrészek hosszára (láb, könyök, hüvelyk, stb). Az alábbiak közül melyik jelenti a széttárt hüvelyk- és kisujj közti távolságot?
rőf
sukk
arasz
petrence
5/10 kérdés
Melyik nem űrmérték az alábbiak közül (nem váltható át pl. literre)?
véka
akó
lat
icce
6/10 kérdés
Melyik területen alkalmazták a csomó elnevezésű sebesség mértékegységet?
textilipar
a hajózás és repülés
csillagászat
zene
7/10 kérdés
Minek a mértékegysége a parszek?
sebesség
tömeg
idő
csillagászati távolság
8/10 kérdés
Milyen termékek esetében meghatározó mértékegység a den (denier)?
csempék és járólapok
harisnyák
kulcsok és zárak
péksütemények
9/10 kérdés
Sokat halljuk, de vajon tudjuk-e minek a mértékegysége a kalória?
teljesítmény
hőmérséklet
energiatartalom
nyomás
10/10 kérdés
Végül idézzük fel az általános iskolai fizikaórát! Melyik mértékegység méri a feszültséget?
ohm
amper
coulomb
volt
Címlapkép: Getty Images
#iskola #oktatás #suli #matematika #tudás #tudomány #természettudomány #kvíz #általános műveltségi kvíz

1
1 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
2 napja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
1 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
4
1 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
5
4 hete
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
