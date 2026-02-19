2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
3 °C Budapest
Magyar forint érme és bankjegyek háttérként.
Gazdaság

Kilengések után így áll most a forint az euróhoz képest

Pénzcentrum/MTI
2026. február 19. 20:17

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor, napközben 378,02 forint és 379,78 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,01 forintról 415,20 forintra gyengült, míg a dollár jegyzése 321,68 forintról 322,12 forintra erősödött.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1787 dollárról 1,1760 dollárra változott
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

