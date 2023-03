Megszólalt a Kifli új vezére: óriási fegyver van a boltok kezében, ezen múlik, mi lesz az árstop után

Biró Attila Link a vágólapra másolva

„Nem ismerek semmilyen korlátot, miért ne lehetne minden fővárosi háztartás az ügyfelünk” – monda el a Pénzcentrumnak adott interjújában Gabriel Makki, a Kifli frissen kinevezett új ügyvezető igazgatója. A szakemberrel a vállalat legnagyobb változásairól, a szortimentjük sajátmárkás felduzzasztásáról, valamint az alacsonyabb jövedelmi rétegűek megcélzásáról is beszélgettünk. De az új vezető beszélt arról is, milyen összetevők határozhatják meg leginkább, mennyibe fognak kerülni a most még árstopos termékek, ha április 30-al ténylegesen kivezetik az ársapkát.

Pénzcentrum: 2,5 éve készítettem az első interjúmat a Kiflivel, azóta te vagy a harmadik ügyvezető igazgató, akivel interjút készítek. Mit gondolsz, miért ennyire nehéz hosszú távon betölteni ezt a pozíciót? Gabriel Makki: Teljesen más cég vagyunk most, mint korábban. 2019-ben indítottuk el a vállalkozást, de már 2023 van, és a helyzet egészen más. Ma naponta több ezer ügyfelet szolgálunk ki. Tehát úgy gondolom, hogy egy vállalat életének különböző szakaszai eltérő vezetést igényelnek. Elődöm, Klekner Péter nagyszerű munkát végzett, minden megvan a jövőbeli növekedéshez, és az én feladatom tovább vinni vállalatot ezen a pályán. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mennyire játszott szerepet a sok vezetőváltásban a koronavírus-válság alatti rendkívüli növekedés? Úgy gondolom, hogy a koronavírus-járvány nagyon nehéz volt mindenkinek, mind a cégnek, mind az ügyfeleinknek. De, amikor a szolgáltatásunkkal beléptünk a magyar piacra, egyértelműen megkérdőjeleztük a meglévő piaci szokásokat, és ehelyett egy nagyon vonzó ajánlattal álltunk elő. Az elődöd 5 évre tervezett a cégnél, ebből viszont csak kettő lett. Neked van bármekkora időintervallum a fejedben? Nem hiszem, hogy ez ennyire konkrét, inkább úgy gondolkodom, mintha küldetésem lenne az itteni csapattal. Ez azonban egy nagyon szilárd vágy, szeretném, ha minden egyes budapesti háztartást a Kifli szolgálna ki, vagy legalább kipróbálnák azt. Mindenki megérdemli, hogy jó minőségű élelmiszerekhez és termékekhez jusson hozzá anélkül, hogy órákat kellene vásárolnia, szaladgálnia az üzletekben. Nincs erre konkrét menetrendünk, de azt látni kell, hogy még mindig a felszínét kapargatjuk annak a potenciálnak, ami Magyarországon van, ezért nagyon motivált vagyok. Beszélgettünk a Covid hatásairól, de a jelenlegi gazdasági környezet is rendkívül turbulens. Az infláció például messze Magyarországon a legnagyobb az Európai Unióban. Ezzel kapcsolatban milyen válaszokat tud adni vásárlóinak a Kifli? A Kifli valódi lehetőség szeretne lenni minden háztartás számára. Akár csak fél évvel ez előtthöz képest is sokat változtunk. Az egyik válasz, amit az ügyfeleinknek adtunk, hogy megváltoztattuk a portfóliónkat, sok saját márkás terméket vezettünk be, így egyre több családot tudunk kiszolgálni kiváló ár-érték arányú élelmiszerrel. De kompromisszumot se eddig, se ezután nem fogunk kötni a minőség terén. A beszállítóinkkal pedig azon dolgozunk, hogy minimálisra csökkentsük az infláció hatását a vásárlóink felé. Januárban például a KSH adataihoz hasonlítva 9 százalékkal kisebb volt az infláció mértéke a Kiflinél az élelmiszerek és az alkohol tekintetében. Decemberben ugyanez a különbség kétszámjegyű volt. Az infláció csak egy, ám igen meghatározó dolog. Emellett mik még a legnagyobb nehézségek, amivel jelenleg szembenéz a vállalat? Én a nehézségeket inkább lehetőségeknek látom. Sok mindent folyamatosan fejlesztünk, és ami egyértelmű célunk, hogy szolgáltatásainkat mindenki számára elérhetővé tegyük. A budapesti háztartások közel 50 százaléka rendelt tőlünk, szóval el lehet képzelni, mekkora növekedési potenciállal rendelkezünk még. Nem ismerek semmilyen korlátot, miért ne lehetne minden fővárosi háztartás az ügyfelünk. A minőség itt már többször előkerült. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a Kifli az utóbbi hónapokban igen jelentős áremeléseket vitt véghez, főleg a házhozszállítás terén. Számíthatnak a vásárlók további emelésekre a közeljövőben vagy ez lezárult? Néha valóban tükröznünk kell a partnereink árváltozásait, de amint azt az inflációs példákból láthattuk, még így is a piaci átlag alatt vagyunk, és ezeket más kiegészítő funkciókkal is ellensúlyozzuk. Példa erre a Prémium és a Kiflicske klubtagság, amely olyan előnyökkel jár, mint az ingyenes szállítás és más exkluzív ajánlatok. Amikor a Kilfi elindult Magyarországon, az volt a rólunk kialakult kép, hogy kiváló minőséget adunk, de meglehetősen drágán. Ez ma már nem így van, a vállalat teljesen versenyképes bárkivel, és mára a választékunk is egyre kielégítőbb lehet bárki számára. A legutóbbi interjúmat veletek novemberben készítettem, és ott az elődöd azt mondta, személy szerint üdvözli az árstop bevezetését, még akkor is, ha ő ezt máshogy vitte volna véghez. Neked mi a véleményed az élelmiszerár-stopról és úgy általánosságban is az árstopokról? Amit szeretnék kiemelni, az az, hogy az élelmiszerárak stabilitása kiemelkedő fontosságú. Ez azért van, mert csak stabil árak mellett tudják a vásárlók kiszámítani a költségvetésüket. A cégcsoportunknál egyébként azokban az országokban, ahol az állam nem vezetett be hivatalos árakat, mi magunk is befagyasztottuk jó néhány termék árát. Tehát az irány hasonlónak mondható. A téma forró, április 30-án most már hivatalosan is lejárna a központi árstop. A kérdésem az, hogy a kalkulációitok szerint, ha vannak ilyenek, mennyivel kerülhetnek többe az érintett élelmiszerek az árstop lejárta után? Ez leginkább attól függ, hogy a piac hogyan reagál erre az egészre, nehéz bármi konkrétat mondani. A korábbi tapasztalatiam azt mondatják velem, hogy amikor ezt megszüntetik, a kiskereskedők mindegyike saját stratégiát fog keresni arra vonatkozóan, hogyan lehet lenyűgözni a vásárlóit, és ez az árakban is tükröződik majd. Jó néhány forgatókönyvet lehetne most felvázolni erre. Pontos százalékaitok például a csirkemellre vagy a tojásra akkor nincsenek? Nincsenek, és most nem is lehetne pontosan megmondani. Például az infláció lassult az elmúlt hónapokban, de nem tudjuk, hogy milyen mozgások lesznek az ársapka megszüntetése után. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Szintén a korábbi, novemberi interjúban azt mondtátok nekem, hogy újra kell gondolnotok a terjeszkedési terveiteket, mert más lett a dinamikája a piacnak. Mit jelent ez pontosan? A legfontosabb dolog, amit ki kell emelni, hogy a potenciálunk sokkal nagyobb, mint amit eddig Budapesten és az agglomerációban elértünk. Ezt már többször említettem, minden háztartást ki tudnánk szolgálni, akkor miért adnánk alább? Már jelen vagyunk itt, hatalmas raktárunk, személyzetünk van, mindenünk adott ennek a célnak az eléréséhez. Tehát a hangsúly most egyértelműen ezen van. A további terjeszkedés alapvetően két fő tényezőtől függ. Az egyik az, hogy friss termékeket tudjunk szállítani megbízható szolgáltatással az ügyfeleinknek, a másik pedig, hogy megfelelő áron tudjunk szállítani. Mi kellene ahhoz, hogy más nagyvárosokban is elvigyétek a szolgáltatásaitokat? Ha megnézzük a többi nagyvárost, ahol jelen vagyunk, a legrégebben mind közül Prágában, ott például három raktárunk van. Míg Budapesten csak egy van, ebből látszik, hogy mennyi potenciál van még a magyar fővárosban. Minél több raktárral rendelkezünk, annál nagyobb vonzáskörzetnek tudunk nyújtani magas színvonalú szolgáltatást. Magyarország nagyon fontos piac számunkra, így nincs kétségem afelől, hogy fogunk tovább terjeszkedni. Hány raktárra lenne szükséges az ország vagy legalább a nagyobb városok kiszolgálásához? Ez leginkább az adott ország földrajzi paramétereitől függ. Milyen távolságra vannak például a szóban forgó nagyvárosok egymástól? Budapest például tökéletes abból a szempontból, hogy mennyi raktárra lenne itt szükségünk. Úgy gondolom, hogy két raktár nagyon jó módja lenne annak, hogy kompromisszumok nélkül kiszolgáljuk a vásárlóinkat. Például, ha a város mindkét részén 1-1 raktárunk lenne, akkor már több helyre tudnánk szállítani az agglomerációban, mint most. Regionálisan tehát sokkal nagyobb léptékre lennénk képesek. És ez nem csak a raktárnak köszönhető, hanem annak is, hogy nagyon kifinomult, nagymértékben automatizált raktáraink vannak, amelyek mindegyike megkönnyíti a munkát. Klekner Péter, amikor néhány héttel ezelőtt váratlanul bejelentette lemondását azt mondta, hogy bár a karácsonyi időszak a vártnál simábban ment, még most is előfordult, hogy valaki olyan terméket rendelt meg, ami már nem volt készleten. Ritka hiba, de előfordul, és ez rendesen elrontja a vásárlói élményt. Ezt hangzott el akkor. Tényleg ez a legnagyobb hiba nálatok, és ha igen, hogy lehet ez kiküszöbölni? Az biztos, hogy erre nincs mentségünk. Ha azt akarjuk, hogy ügyfeleink megbízzanak bennünk, akkor valóban meg kell tudniuk rendelni tőlünk, amit szeretnének. Ez egy nagyon fontos dolog. És valóban, az utóbbi időben előfordult, hogy kifogytunk néhány alapvető termékből. Tehát fejlesztettünk, és megnöveltük a kapacitásunkat. Nem volt olcsó, de úgy éreztük, hogy ez egy lényeges lépés. Ennek a veszélye természetesen az, hogy rajtunk marad az áru. Mi viszont nem szeretünk pazarolni, és nem szeretünk nem megfelelő minőségű terméket küldeni. Az egyensúly megteremtése ezért kulcskérdés. Növeltük tehát a termékek elérhetőségét és ezzel a „Mentsd meg az élelmiszert” kategória is bővült. Mennyire vannak ennek toborzási nehézségei? Mennyire nehéz most embert találni a magyar munkaerőpiacon? Úgy gondolom, hogy mindenhol nehéz megtalálni a megfelelő tehetséget, nem csak itt. Magyarországon például rendkívül nehéz a raktárunk megfelelő feltöltése. Itt a fluktuáció is valamivel magasabb, mint más pozíciókban. Ezért gyakorlatilag folyamatosan toborzunk, mindig vannak nyitott pozícióink, a legtöbb embert a raktárba keressük. Néhány héttel ezelőtt, amikor a cég bemutatott téged, azt mondtad nem tervezel markáns változtatást a stratégiátokon, a kommunikációtokon, az ügyfélkezelésben sem. Mi az oka ennek a „nyugalmi politikának”? Természetesen nem úgy értettem, hogy nyugodtak maradunk. Amióta a Kifli Magyarországon van, nem is igazán ismerjük a lassulás szót. Tehát ebben az értelemben egyáltalán nincs szó nyugalomról. Abban azonban biztos vagyok, hogy ügyfélközpontú üzleti modellünk egyedülálló a hazai piacon. Ezen biztosan nem kell változtatnom. Nagyszerű ajánlatunk, fontos küldetésünk van, és növekedési pályán vagyunk. Összességében milyen évre készültök 2023-ban? 2023 a növekedés éve. Olyan év, amikor azt szeretném, ha minden Budapesten élő háztartásnak lehetősége lenne tőlünk rendelni. Ehhez elengedhetetlen, hogy folyamatosan bővítsük kínálatunkat, folyamatosan együttműködjünk partnereinkkel annak érdekében, hogy a magas minőség mellett a megfizethetőség is jelentős szerepet játsszon. A Kifli sok szempontból már most is Budapest legjobb élelmiszerboltja. Ahol pedig még nem, ott szeretném tudni, hogy miért nem, és azon dolgozni, hogy ott is a legjobbak legyünk. Tehát ugyanazt fogjuk csinálni, mint korábban, kiváló minőségű árukat és magas színvonalú szolgáltatást kínálunk, de nagyobb hangsúlyt fektetve arra, hogy ez mindenki számára megfelelő értéket és szolgáltatást nyújtson.

