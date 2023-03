Brutális filmáradat jön a magyar mozikban: erre váltanak most a legtöbben jegyet

Nem lesz hiány jó filmekből a mozikban ezen a hétvégén, illetve a következő héten sem. Huszonhat film, köztük több premier előtti bemutató szerepel március 1. és 12. között a 13. Frankofón Filmnapok programjában, amelyet az irodalmi, zenei, színházi és egyéb eseményeket is kínáló Frankofón Fesztivál keretében rendeznek meg. Ezenkívül számos film, amelyet jelöltek Oscar-díjra, még a gála előtt mozikba kerül. Az Oscar-díj átadó gála 2023. március 13-án, hétfő hajnalban lesz magyar idő szerint. Ezenkívül vannak még olyan nagy közönségkedvencek is, amik nemrég kerültek moziba, vagy hamarosan láthatók lesznek nagyvásznon. Mutatjuk az aktuális mozikínálatot!

Frankofón Filmnapok

A Frankofón Filmnapok idén nyolc ország filmjeit hozza el Budapest és más magyar városok közönségének a Magyarországi Francia Intézet rendezésében - mondta el az eseménysorozat szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Franciaország magyarországi nagykövete. Claire Legras felhívta a figyelmet a filmnapok mellett a Frankofón Hónap egyéb eseményeire is. Mint emlékeztetett, Magyarországon jelenleg 22 ezren tanulnak franciául, az ő számukra Pásztón Slam-versenyt, Pécsen Frankofón Diákszínjátszó Fesztivált, Budapesten pedig Frankofón dalversenyt hirdetnek.

Sophie Sellier kulturális attasé kiemelte, hogy számos alkotást a magyarországi premier előtt láthat a filmnapok közönsége. A Caravaggio árnyéka egyik főszerepét például Isabelle Huppert alakítja, A vád című drámában Charlotte Gainsbourg és Mathieu Kassovitz szerepel, Louis Garrel Családban marad című vígjátéka pedig 14 kategóriában versenyez a César-díjért - fűzte hozzá. A programban számos frankofón ország, mások mellett Belgium, Svájc, Kanada és Tunézia filmjei is szerepelnek a francia válogatás mellett.

A Nők a filmvásznon című tematikus blokkban nyolc női rendező munkái lesznek láthatók, több bemutatót beszélgetések is kísérnek majd. A Frankofón Fesztivál számos egyéb programmal, többek között három könyvbemutatóval is várja a közönséget. A fesztiválon vetített filmek időpontjai és helyszínei:

Március 4., szombat

A vörös kör - 15:30 Francia Intézet

Mások gyerekei - 17:00 Uránia

A domb, ahol az oroszlánok üvöltenek - 18:30 Francia Intézet

Merre jársz, Bojangles? - 19:30 Uránia

Annie és a harag - 20:00 Art+ Cinema

Március 5., vasárnap

Konyhafőnök - 15:00 Uránia

Jeanne-t mindenki szereti - 17:00 Uránia

Radio Metronom - 18:00 Art+ Cinema

Kontinensek sodrában (délen) - 19:00 Uránia

Március 6., hétfő

A vád - 18:30 Francia Intézet

Merre jársz, Bojangles? - 20:00 Art+ Cinema

Éjszakai átutazók - 20:30 Uránia

Március 7., kedd

Bootlegger - 18:00 Uránia

Jöttem, szóltam, visszamennék - 18:30 Francia Intézet

Kontinensek sodrában (délen) - 18:30 Uránia

Szörnyetegek - 20:00 Uránia

Egy futó kaland krónikája - 20:30 Art+ Cinema

Március 8., szerda

Jeanne-t mindenki szereti - 18:00 Art+ Cinema

Dalva - 18:30 Uránia

Caravaggio árnyéka - 18:30 Francia Intézet

Annie és a harag - 20:30 Art+ Cinema

Radio Metronom - 20:30 Uránia

Március 9., csütörtök

A fügefák alatt - 18:30 Uránia

A vörös kör - 18:30 Francia Intézet

Konyhafőnök - 20:00 Art+ Cinema

Családban marad - 20:30 Uránia

Március 10., péntek

A fügefák alatt - 18:30 Uránia

Királynők - 18:30 Uránia

Mások gyerekei - 19:00 Francia Intézet

A bűn melegágya - 20:30 Uránia

Jöttem, szóltam, visszamennék - 20:30 Art+ Cinema

Március 11., szombat

Kutyáknak és olaszoknak tilos! - 14:30 Francia Intézet

Caravaggio árnyéka - 17:30 Uránia

Bootlegger - 18:30 Uránia

Urban Dance est – A gáláns Indiák - 19:30 Toldi

A vád - 20:00 Uránia

Csapó! - 20:30 Art+ Cinema

Március 12., vasárnap

Családban marad - 15:00 Uránia

Királynők - 16:30 Uránia

Éjszakai átutazók - 17:30 Uránia

Dalva - 18:30 Uránia

Szeretteim - 20:00 Art+ Cinema

Szörnyetegek - 20:00 Uránia

Oscar-jelölt filmek a magyar mozikban

Számos film, amelyet jelöltek Oscar-díjra, még a gála előtt mozikba kerül. Az Oscar-díj átadó gála 2023. március 13-án, hétfő hajnalban lesz magyar idő szerint. Még mindig játsszák a mozik az Avatar - A víz útja című filmet, mely 8 hétig vezette a magyar mozikban a nézettségi listákat, és sok bevételi rekordot is megdöntött - 4 kategóriában, köztük a legjobb filmért járóban is jelölt. Az Avatar második részében is inkább a látványvilágé, mint a történeté a főszerep - előbbi a kritikák szerint valóban lenyűgöző.

A sziget szellemeit is játsszák még a magyar mozit, melyet 9 kategóriában jelöltek, köztük legjobb film, legjobb rendező, legjobb forgatókönyv és színész-kategóriákban. A filmben gyönyörű ír szigeten, a lázadás árnyékában megszakad egy barátság, melynek súlyos következményei lesznek. Az ugyancsak erőteljes szereposztású, háromkategóriában jelölt Babylont szintén meg lehet még nézni, mely a némefilmről hangos filmre váltás korszakán át egy komplett óda a filmkészítéshez. A 6 kategóriában jelölt Tár című film szintén látható még Cate Blanchettel a főszerepben, aki egy fiktív karmesternőt alakít.

Néhány mozi, feltehetően az Oscarra tekintettel, újra játssza a Minden, mindenhol, mindenkort is, mely egy tökéletes káosz. A dimenziókon átívelő akcióvígjáték rettentő szórakoztató, ugyanakkor nagyon lefáraszt - ezzel pedig ki is kapcsol. A filmet nem kevesebb, mint 11 kategóriában jelölték a Filmakadémia díjára. Sok helyen játsszák még A bálna című filmet is, mely 3 kategóriában várományos, és egy végtelenül elhízott ember egy hetét mutatja be.

Steven Spielberg A Fabelman család című önéletrajzi filmje 7 kategóriában lehet díjazott idén, és még lehet rá jegyet váltani. Ruben Östlund filmjére A szomorúság háromszögére még szintén el lehet csípni 1-1 vetítést. A Volt egyszer egy nyár most került premier előtt a mozikba, melynek főszereplőjét, Paul Mescalt jelölték legjobb színész kategóriában.

Még mindig adják a mozik a nagy meglepetést okozó Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság című animációs filmet, mely a Shrek-franchise legújabb darabja és nagyon pozitív a visszhangja. Animációs kategóriában ez a film is versenyben van a szobrocskáért.

A nemzetközi film kategória jelöltjei közül még el lehet csípni a belga-holland-francia drámát, a Közelt, mely elhozta a Cannes-i filmfesztivál nagydíját. Az ír jelölt, A csendes lány szintén a tavalyi filmfesztiválok egyik kedvence volt. Az IÁ című filmből is lehet még a jövőben újra vetítés, hiszen volt már a mozikban, de egyelőre nincs meghirdetett időpont. Ez természetesen igaz más Oscar-jelölt filmekre is: még fel- vagy visszakerülhetnek a vásznakra az Oscar-szereplésük tükrében a jövőben.

Közönségkedvencek

Nemrég került a mozikba a Marvel Studios legújabb filmje, A Hangya és a Darázs: Kvantumánia, mely rögtön a nézettségi toplistákra került. Ugyancsak új kedvencnek számít a Kokainmedve is, melyre sokan voltak kíváncsiak az elmúlt héten. A film alapja egy igaz történet, melyben egy gyanútlan medve talál az erdőben egy csomag kokaint és elfogyasztja azt.

Megérkezett a mozikba a Sikoly széria 6. darabja is - azonban mivel a horrorfilm X-besorolást kapott (ez még a 18-as karikánál is durvább kategória), a mozik csak este 10 után tűzhetik műsorra. Március második felétől pedig özönlenek majd a blockbusterek: érkezik a mozikba a 65 című sci-fi film Adam Driverrel, a Shazam! második része és a John Wick: 4. felvonás is.