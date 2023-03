Rém értékes papír lapul temérdek magyar fiókjában: sokan nem is tudják, de egyre többet ér

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Továbbra is Japáné a világ legerősebb útlevele, igaz Szingapúr újra behozta őket az első helyen, így holtversenyben vezetnek. A második helyen Dél-Korea áll, amit két európai, Németország és Spanyolország követ. 2023 első negyedévében is él a korábbi tapasztalat, a világ legerősebb útlevelei szinte kivétel nélkül Európából kerülnek ki, egy-két fejlett ázsiai országot, valamint az USA-t, Új-Zélandot és Ausztráliát leszámítva. Ekképpen Magyarország is az élen tanyázik, összetettben a 9. legtöbb ország fogadja el hazánk útlevelét, sőt, 2022-höz képest javítottunk is, 10 éves távlatban pedig még többet.

Továbbra is Japáné a világ legerősebb útlevele a világon, az okmánnyal ugyanis 193 országba lehet belépni – derült ki a Henley Útlevél Index 2023-as, első negyedéves elemzéséből. Hiába az évek óta tartó japán hegemónia, mégiscsak történt egy nagy változás a lista élén. Szingapúr felzárkózott, így már azzal az útlevéllel is 193 országba lehet vízum nélkül utazni. A változás miatt Dél-Korea egyedül áll a második helyen, 192 országban elfogadott útlevelével. A dobogó harmadik fokát pedig elhagyva a Távol-Keletet, Németország és Spanyolország birtokolja 191-191 országgal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A távol-keleti első és második hely után viszont egyértelműen Európa országaié a főszerep, és ezt nem csak a harmadik hely jelzi, de innen lefelé, egészen a hetedik helyig (12 ország) csak EU-tagállamok találhatók: Finnország, Olaszország, Luxembourg, Ausztria, Dánia, Hollandia, Svédország, Franciaország, Írország, Portugália és az Egyesült Királyság. Ezeknek az országoknak 188-190 helyre jó az útlevelük. Összesítésben tehát a Távol-Kelet után csupán a 7. helyen lépnek be nem európai országok, ezek egyébként Új-Zéland és az USA, mindkét útlevelet 187-187 ország fogadja el. Ahogy a Pénzcentrum által kiemelt listán látszik, Magyarország abszolút az élbolyban van, ami az útlevelünk erősségét illeti. Összesítésben ugyanis a 9. legjobban helyen végeztünk a világban, ami azt is jelenti, hogy a magyar útlevél összesen 185 országban érvényes. A 9. helyen egyébként holtversenyben állunk a lengyelekkel. A top10-be így még Litvánia és Szlovákia fért be, egyaránt 184-184-el. Hazánk egyébként 2022-höz képest javított, akkor a 9. helyen voltunk, és összesen 183 országba lehetett utazni a magyar útlevéllel. Ennél is sokat mondóbb adat, hogy 10 éves távlatban a magyar vízum meglehetősen sokat erősödött. Igaz, összhelyezést nézve csupán 2 hellyel voltunk hátrébb 2013-ban, mint 2023-ban, viszont az elfogadó országok száma csupán 157 volt. Igaz, akkor még a lista első helyezettjének is elég volt csupán 173 (itt akkor három ország volt holtversenyben: Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság). Ez ma már összetettben csak a 19. helyre lenne elég. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Közvetlen szomszédunkban, azok közül az országok közül, akik EU tagok is, Bulgária és Horvátország van leghátrébb, összetettben a 18. helyen. Az ő útleveleiket 175-175 helyen fogadják el. Érdekes azonban Ukrajna példája, ami az elmúlt évek során meglehetősen sokat jött előre. Most viszont azt még nem látni, milyen hatással lesz útlevél-politikájára az orosz-ukrán háború. Jelenleg egyébként a 34. helyen vannak, 144 útlevelüket elfogadó országgal. Másik szomszédunk, és ezzel a leghátrébb lévő is Szerbia viszot összetettben csak a 37., az ő útlevelüket 137 országban fogadják el. Ennél is hátrébb van Oroszország, összetettben már csak az 51. Az orosz útlevél 118 országba jó. Ehhez mérten is sokkal gyengébb a lista legvégén lévő ország, Afganisztán útlevele, ami a legrosszabb eredménnyel a 110. Az itteni útlevelet csak 27 országban fogadják el. Nem sokkal jobb Irak sem, ami a 109. helyen végzett, 29 elfogadó nemzettel. Miközben a harmadik legrosszabb számmal Szíria végzett, ők összesítettben a 108. helyen vannak, útlevelüket 30 helyen fogadják el.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK