Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka

A Barátság kőolajvezeték januári leállása miatt a MOL tengeri úton, horvát közvetítéssel pótolná a kieső orosz kőolajat. Zágráb azonban világossá tette: bár segítenek a régió ellátásában, orosz energiahordozó szállításához nem asszisztálnak. A magyar kormány a márciusig tartó átmeneti időszakban a stratégiai készletekhez nyúlna - írja az index.hr.

A Barátság kőolajvezetéken január 27-én szűnt meg a szállítás Magyarország és Szlovákia irányába. Míg az ukrán fél egy orosz légicsapással magyarázza a keletkezett kárt, a magyar kormány álláspontja szerint Kijev politikai okokból nem indítja újra a tranzitot.

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Mol 250 ezer hordónyi, azaz közel 40 millió literes stratégiai készlet felszabadítását kérte. Erre az áthidaló megoldásra addig van szükség, amíg a tengeri úton megrendelt szállítmányok meg nem érkeznek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint a tartályhajók március elején futnak be a Krk-szigeti Omišalj kikötőjébe, ahonnan a nyersolaj további 5–12 nap alatt juthat el a magyar finomítókba.

A helyzet sajátossága, hogy a szállítást azon a horvát infrastruktúrán keresztül kell megoldani, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására. Korábban a Janaf horvát energiavállalatot sem tekintették megbízható partnernek, most mégis erre az útvonalra kényszerül a magyar fél.

A horvát kormány azonban határozott feltételeket szabott. Ante Šušnjar gazdasági miniszter leszögezte: nem hagyják, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön, ugyanakkor a Kreml üzletét sem hajlandóak támogatni.

Üzenetük egyértelmű: segítenek, de orosz eredetű olaj tranzitját nem engedélyezik. A magyar vezetés ezzel szemben arra hivatkozik, hogy az energiaellátás nem lehet ideológiai kérdés, és az uniós szabályok, illetve a vonatkozó kivételek betartását kérik számon Horvátországon. Bár Zágráb politikailag elzárkózik, a jogi környezet miatt valószínűleg kénytelen lesz biztosítani a tranzitot.