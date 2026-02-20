Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A Barátság kőolajvezeték januári leállása miatt a MOL tengeri úton, horvát közvetítéssel pótolná a kieső orosz kőolajat. Zágráb azonban világossá tette: bár segítenek a régió ellátásában, orosz energiahordozó szállításához nem asszisztálnak. A magyar kormány a márciusig tartó átmeneti időszakban a stratégiai készletekhez nyúlna - írja az index.hr.
A Barátság kőolajvezetéken január 27-én szűnt meg a szállítás Magyarország és Szlovákia irányába. Míg az ukrán fél egy orosz légicsapással magyarázza a keletkezett kárt, a magyar kormány álláspontja szerint Kijev politikai okokból nem indítja újra a tranzitot.
Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a Mol 250 ezer hordónyi, azaz közel 40 millió literes stratégiai készlet felszabadítását kérte. Erre az áthidaló megoldásra addig van szükség, amíg a tengeri úton megrendelt szállítmányok meg nem érkeznek. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint a tartályhajók március elején futnak be a Krk-szigeti Omišalj kikötőjébe, ahonnan a nyersolaj további 5–12 nap alatt juthat el a magyar finomítókba.
A helyzet sajátossága, hogy a szállítást azon a horvát infrastruktúrán keresztül kell megoldani, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására. Korábban a Janaf horvát energiavállalatot sem tekintették megbízható partnernek, most mégis erre az útvonalra kényszerül a magyar fél.
A horvát kormány azonban határozott feltételeket szabott. Ante Šušnjar gazdasági miniszter leszögezte: nem hagyják, hogy Közép-Európa üzemanyag-ellátása veszélybe kerüljön, ugyanakkor a Kreml üzletét sem hajlandóak támogatni.
Üzenetük egyértelmű: segítenek, de orosz eredetű olaj tranzitját nem engedélyezik. A magyar vezetés ezzel szemben arra hivatkozik, hogy az energiaellátás nem lehet ideológiai kérdés, és az uniós szabályok, illetve a vonatkozó kivételek betartását kérik számon Horvátországon. Bár Zágráb politikailag elzárkózik, a jogi környezet miatt valószínűleg kénytelen lesz biztosítani a tranzitot.
A szállítás addig nem indul újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajáramlást a Barátság vezetéken.
