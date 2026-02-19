2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Budapest, 2024. november 29.Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond a Petõfi-díj a közép-európai népek szabadságáért kitüntetés átadási ünnepségén a MOL Campusban 2024. november 29-én.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik

Telex
2026. február 19. 10:30

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat, az erőltetett leválás pedig súlyos gazdasági következményekkel járna.

Hernádi Zsolt MOL-vezérigazgató a Telexnek adott interjút, melyben elmondta: Orbán Anitával, aki korábban energiabiztonságért felelős utazó nagykövetként dolgozott, többször is egyeztettek, esetenként vitáztak. Hernádi szerint partnere erős euroatlanti elkötelezettséggel bírt, és határozott szándéka volt a keleti kapcsolatok teljes felszámolása. A Mol vezetője ezt az egyoldalú megközelítést kritizálta, hiányolva az egyensúlyra való törekvést, hangsúlyozva, hogy a döntéseknél mindig a magyar érdekeket és a pro-kontra érveket kell mérlegelni.

Kapitány István szakmai munkásságát és vezetői kompetenciáit elismeréssel illette, ugyanakkor rámutatott a vállalati és az állami szféra közötti alapvető különbségekre. Véleménye szerint más dinamikák mozgatnak egy multinacionális céget, ahol a profitmaximalizálás az elsődleges, mint egy országot, ahol a nemzet sorsa és biztonsága a tét.

Az energiafüggetlenség kapcsán Hernádi leszögezte: teljes importfüggetlenség nem létezik, hiszen Magyarország mind a nukleáris fűtőelemek, mind a fosszilis energiahordozók terén behozatalra szorul. Értelmezése szerint a szuverenitás nem a forrásokról való leválást, hanem a valódi diverzifikációt jelenti, amely nem kizárja, hanem a lehetőségek között tartja az orosz energiahordozókat is.

Az orosz energiáról való teljes leválás ára szerinte tetemes lenne: megnövekedett költségek, romló folyó fizetési mérleg, költségvetési nehézségek, dráguló üzemanyagok és potenciális ellátási zavarok. Kiemelte az aszimmetriát is: Oroszország számára a magyar piac mérete elhanyagolható, miközben Magyarország számára az orosz import kiesése kritikus ellátásbiztonsági kockázatot jelentene.

A vezérigazgató felidézte a 2009-es gázválságot, amikor leállt a szállítás a Testvériség-gázvezetéken. A várható mínusz 20 fokos hidegben az ipari fogyasztók korlátozását tervezték, és félő volt, hogy a rendszer hidraulikai egyensúlya felborul. Bár a hőmérséklet végül csak mínusz 8 fokig süllyedt és a szállítások újraindultak, a tanulságokat levonták: azóta stratégiai gáztárolókat építettek és interkonnektorokat létesítettek, ám az orosz gáz teljes kiváltása még így sem megoldható.

Az olajellátás terén infrastrukturális és forrásproblémákat is lát. A Barátság kőolajvezeték tartós kiesése nehezen lenne pótolható, mivel az alternatívát jelentő Adria-vezeték (JANAF) kapacitása bizonytalan: bár horvát részről 15 millió tonnát említenek, a valós szállítás eddig nem haladta meg a 2 millió tonnát. Emellett a finomítók technológiailag az orosz (Ural típusú) kőolaj feldolgozására vannak optimalizálva, az átállás más típusú nyersolajra jelentős beruházást és költségnövekedést igényelne.

A szerb NIS olajvállalat tervezett felvásárlásáról elmondta: a cég 51 százaléka egy magyar-arab vegyesvállalat tulajdonába kerülne, amelyben a Mol többségi részesedéssel bír. Az ügylethez elengedhetetlen az amerikai szankciós hatóságok jóváhagyása; a kérdésekre február 20-ig kell választ adni, a tranzakció zárásának határideje pedig március 24. A folyamatot a magyar diplomácia is aktívan támogatta.

A hulladékkoncesszióért felelős Mohu körüli indulási nehézségeket a szélsőséges időjárás és a rendszerátállás egyidejűségével magyarázta. Eredményként emelte ki ugyanakkor, hogy évente 3 milliárd palackot gyűjtenek vissza a visszaváltási rendszerben (DRS), ami európai viszonylatban is kiemelkedő, az újrafeldolgozási arány pedig 34 százalékra emelkedett.

Végezetül az Újpest FC jövőjéről is szó esett. Hernádi elmondása szerint az infrastrukturális fejlesztések lezárultával a fókusz a sportszakmai építkezésre helyeződött át. Dárdai Pál sportigazgatói kinevezését kulcsfontosságúnak nevezte, mivel olyan szakemberről van szó, aki a szurkolók és a játékosok körében is hitelességgel rendelkezik.

címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
