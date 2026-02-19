Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat, az erőltetett leválás pedig súlyos gazdasági következményekkel járna.

Hernádi Zsolt MOL-vezérigazgató a Telexnek adott interjút, melyben elmondta: Orbán Anitával, aki korábban energiabiztonságért felelős utazó nagykövetként dolgozott, többször is egyeztettek, esetenként vitáztak. Hernádi szerint partnere erős euroatlanti elkötelezettséggel bírt, és határozott szándéka volt a keleti kapcsolatok teljes felszámolása. A Mol vezetője ezt az egyoldalú megközelítést kritizálta, hiányolva az egyensúlyra való törekvést, hangsúlyozva, hogy a döntéseknél mindig a magyar érdekeket és a pro-kontra érveket kell mérlegelni.

Kapitány István szakmai munkásságát és vezetői kompetenciáit elismeréssel illette, ugyanakkor rámutatott a vállalati és az állami szféra közötti alapvető különbségekre. Véleménye szerint más dinamikák mozgatnak egy multinacionális céget, ahol a profitmaximalizálás az elsődleges, mint egy országot, ahol a nemzet sorsa és biztonsága a tét.

Az energiafüggetlenség kapcsán Hernádi leszögezte: teljes importfüggetlenség nem létezik, hiszen Magyarország mind a nukleáris fűtőelemek, mind a fosszilis energiahordozók terén behozatalra szorul. Értelmezése szerint a szuverenitás nem a forrásokról való leválást, hanem a valódi diverzifikációt jelenti, amely nem kizárja, hanem a lehetőségek között tartja az orosz energiahordozókat is.

Az orosz energiáról való teljes leválás ára szerinte tetemes lenne: megnövekedett költségek, romló folyó fizetési mérleg, költségvetési nehézségek, dráguló üzemanyagok és potenciális ellátási zavarok. Kiemelte az aszimmetriát is: Oroszország számára a magyar piac mérete elhanyagolható, miközben Magyarország számára az orosz import kiesése kritikus ellátásbiztonsági kockázatot jelentene.

A vezérigazgató felidézte a 2009-es gázválságot, amikor leállt a szállítás a Testvériség-gázvezetéken. A várható mínusz 20 fokos hidegben az ipari fogyasztók korlátozását tervezték, és félő volt, hogy a rendszer hidraulikai egyensúlya felborul. Bár a hőmérséklet végül csak mínusz 8 fokig süllyedt és a szállítások újraindultak, a tanulságokat levonták: azóta stratégiai gáztárolókat építettek és interkonnektorokat létesítettek, ám az orosz gáz teljes kiváltása még így sem megoldható.

Az olajellátás terén infrastrukturális és forrásproblémákat is lát. A Barátság kőolajvezeték tartós kiesése nehezen lenne pótolható, mivel az alternatívát jelentő Adria-vezeték (JANAF) kapacitása bizonytalan: bár horvát részről 15 millió tonnát említenek, a valós szállítás eddig nem haladta meg a 2 millió tonnát. Emellett a finomítók technológiailag az orosz (Ural típusú) kőolaj feldolgozására vannak optimalizálva, az átállás más típusú nyersolajra jelentős beruházást és költségnövekedést igényelne.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szerb NIS olajvállalat tervezett felvásárlásáról elmondta: a cég 51 százaléka egy magyar-arab vegyesvállalat tulajdonába kerülne, amelyben a Mol többségi részesedéssel bír. Az ügylethez elengedhetetlen az amerikai szankciós hatóságok jóváhagyása; a kérdésekre február 20-ig kell választ adni, a tranzakció zárásának határideje pedig március 24. A folyamatot a magyar diplomácia is aktívan támogatta.

A hulladékkoncesszióért felelős Mohu körüli indulási nehézségeket a szélsőséges időjárás és a rendszerátállás egyidejűségével magyarázta. Eredményként emelte ki ugyanakkor, hogy évente 3 milliárd palackot gyűjtenek vissza a visszaváltási rendszerben (DRS), ami európai viszonylatban is kiemelkedő, az újrafeldolgozási arány pedig 34 százalékra emelkedett.

Végezetül az Újpest FC jövőjéről is szó esett. Hernádi elmondása szerint az infrastrukturális fejlesztések lezárultával a fókusz a sportszakmai építkezésre helyeződött át. Dárdai Pál sportigazgatói kinevezését kulcsfontosságúnak nevezte, mivel olyan szakemberről van szó, aki a szurkolók és a játékosok körében is hitelességgel rendelkezik.

EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg kieshet tavasszal az Újpest? Megszólalt Dárdai Pál, szerinte most ezek a célok a liláknál Az Újpest FC sportigazgatója, Dárdai Pál szerint a lila-fehérek számára a tavaszi idényben a kiesés elkerülése a legfontosabb feladat.

címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert, MTI/MTVA