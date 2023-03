Kezdődhet a száraztészta-hadművelet a boltokban: új szintre emeli az árháborút a CBA

A vajháború és a satjcsata után most a száraztészta-akció lehet a boltok nagy dobása. Néhány napon belül a CBA és a Príma üzleteiben csökkeni fog a száraztészta ára – ezt a kiskereskedelmi lánc kommunikációs igazgatója közölte a Világgazdasággal. Fodor Attila azt mondta, hogy az árcsökkentés mértéke 5 százalék körül alakul majd. Ha a többi bolt nem akar alulmaradni, kénytelenek lesznek lekövetni az árcsökkentést, ahogy a vaj és sajt esetében is történt.

Az árváltozás hátterében az áll, hogy a legnagyobb magyar beszállító, a Gyermelyi ezen a héten ugyanekkora arányban mérsékelte a száraztészta átadói árát. Ezt az árelőnyt adja át most teljes egészében a CBA a vásárlóknak. Arra lehet számítani, hogy mivel a Gyermelyi a hazai tésztapiac vezető szereplője, a többi termék árazása is leköveti a csökkenést, és a beszállítók rövid időn belül a többi boltnál is leviszik az áraikat - írja a lap.

A boltok polcain a drágulás másfél éve tart, ez a folyamat pedig valamikor január végén hivatalosan is fordulóponthoz ért. Az Aldi akkor jelentette be, hogy 20-25 százalékkal vágja vissza a vaj árát. A lépést a Lidl rögtön követte, majd át is vette a stafétabotot, és néhány nappal később már arról számolt be, hogy az év eleje óta közel 200 termék árát csökkentette tartósan. Az Aldi márciusban újra magához ragadta a kezdeményezést, és 20-23 százalékos árcsökkenést jelentett be a trappista sajtoknál - írják.

Ezúttal viszont a CBA diktálja a tempót, és elsőként rukkolt ki a tészta árának csökkentésével. Szinte biztosra vehető, hogy a Lidl és az Aldi reagálni fog a bejelentésre. Más kérdés, hogy a Tesco vagy éppen a SPAR más taktikát választott az árazás kapcsán: nem egyes termékek árának direkt csökkentésében hisz, hanem egyedi akciókat dolgozott ki, hogy a teljes fogyasztói kosár bekerülése olcsóbb legyen.