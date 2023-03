Megszólalt Wolf Kati a milliós sztárgázsija kapcsán: a zenész is ember, kiadásai vannak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrum is megírta, hogy nem hivatalos lista kering a Redditen a magyar sztárok állítólagos fellépési gázsijairól. Ebből számos egyéb infó mellett az is kiderült, hogy Wolf Kati egy 50 perces kiskoncertért 1 millió 620 ezer forintos alapdíjat kér el. A hírekről most maga az énekesnő is megszólalt, tisztázni próbálva néhány esetleges félreértést.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK