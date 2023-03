Milliókat érő kincsek lapulhatnak a magyarok padlásain: sokan nem is tudják, mit örököltek

Korántsem újkeletű dolog a műtárgyak gyűjtése, az, hogy ezekre a tárgyakra befektetésként gondoljunk. Jelenleg is több aukciósház és galéria működik szerte az országban, így valójában bárki könnyedén bele tud kezdeni ebbe a hobbiba. Ráadásul sokan nem is tudják, hogy mekkora értékek lapulhatnak a padlásaikon, polcaikon. Egy-egy jó állapotban lévő szobor vagy festmény ugyanis akár milliókat is érhet. De annak sem kell elkeserednie, aki nem talál ilyen kincseket a padláson: kis segítséggel ugyanis akár egy kisebb összeg befektetésével is könnyedén belevághatunk a gyűjtésbe.

A műtárgygyűjtés koránt sem újkeletű dolog hazánkban, azonban a korábbiakhoz képest talán most még nagyobb a kereslet rájuk. Ennek oka a bizonytalan gazdasági helyzet, ami a szakértők szerint kifejezetten kedvez a műtárgybefektetési kedvnek. Ráadásul – ha szerencsések vagyunk – akár még igazi kincsekre is lelhetünk a padlásunkon, ami elindíthat minket a gyűjtők között.

A műtárgyak gyűjtése pedig egyértelműen jó befektetésnek számít, amit az is mutat, hogy egyre nagyobb iránta az érdeklődés.

Azt mondanám, hogy egyre inkább foglalkoztatják a műtárgyak a befektetőket. Egyre népszerűbb, aminek egyik oka az infláció hatása mindenhol, emiatt az emberek egyre inkább keresik a megbízható befektetéseket. Másrészt nyilván a kulturális színvonal is emelkedik, így egyre többen érdeklődnek a kortárs képzőművészet iránt

– mondta el Pados Gábor, az abc Galéria tulajdonosa is, aki kifejezetten kortárs művészettel foglalkozik műgyűjtőként.

Azonban sajnos itt már nem olyan egyszerű a képlet, mint például a sportkártyák, vagy a játékok esetében. Ahogyan ezekben az esetekben, úgy itt sem jelenti feltétlen azt, hogy ami régi az automatikusan értékes is. Ráadásul ebben az esetben a hamisítványok is jelen vannak a képletben, mindezek mellett pedig még akár egy kiállítás is befolyásolhatja azt, hogy mennyiért cserél gazdát egy-egy műtárgy. Viszont jó hír, hogy a szakértők szerint bárki bele tud fogni a műtárgygyűjtésbe, még hatalmas összegek sem kellenek hozzá feltétlenül. Ráadásul, ami külön kecsegtető, hogy ezek a tárgyak különösen értékállóak, ha befektetésként szeretnénk rájuk tekinteni.

Az arany értékállóságát történelmi tendenciák igazolják vissza, ezért az aukción vásárolt ékszerek hosszú távú, értékálló befektetések is egyben. Az óra aukciókra is egyre nagyobb az igény, kialakulóban van az a gyűjtői réteg, aki kifejezetten erre nyitott. A luxusórák iránti érdeklődés részben annak is köszönhető, hogy aukcióinkon olyan példányok is elérhetők, melyekre a gyártónál várólisták alakultak ki

– mondta el a Pénzcentrumnak Fertőszegi Péter, a BÁV ART művészeti vezetője. Azonban műtárgyak esetében korántsem olyan egyszerű ez a kérdés, mint az ékszerek vagy órák esetében.

A műtárgyak és festmények tekintetében nem ennyire egzakt a válasz. Bár a kortárs művészek iránti érdeklődés évről- évre nő, ugyanakkor a már nem élő művészek aukciós forgalma még mindig nagyobb. Egy kezdő művész alkotása befektetési szempontból nagyobb kockázatot jelent. Ugyanakkor ennek van egy olyan vetülete is, hogy a műgyűjtők vásárlásukkal támogatják is egyben az élő, s akár még pályakezdőnek számító alkotókat

– tette hozzá a művészeti vezető. Ezt támasztotta alá Pados Gábor véleménye is.

Nem biztos, hogy jó befektetés valami attól, hogy régi, illetve egészen pontosan ez is változó. Egy korábban alkotó klasszikus művésznek sokszor kevesebbet érnek a művei, mint egy kortárs művésznek. Így sajnos ez nem ilyen egyszerű kérdés, ez egy jóval bonyolultabb dolog. Éppen ezért, ugyanúgy, mint minden befektetés esetében érdemes szakértőhöz fordulni. Képzőművészet esetében éppen ezért érdemes szakértő galériákhoz fordulni

– mondta el az abc Galéria szakértője. Az viszont biztos, hogy értékállóak.

A műtárgyak szerintem abszolút értékálló befektetésnek számítanak

– támasztotta alá Eleni Korani, műkincskereskedő, az Ernst Galéria tulajdonosa is. De itt is, ahogy mindig érdemes szakértőket keresni. Eleni Korani elmondása szerint fontos, hogy olyan műkincskereskedőt válasszunk, akivel meg tudjuk találni a közös hangot és aki azzal a korszakkal foglalkozik amely közel áll hozzánk. Ezzel pedig Fertőszegi Péter is egyetértett.

Bár a műtárgyvásárlásnál a befektetési érték fontos szerepet játszik, mégsem elkerülhetetlen szempont az esztétika. A vásárlók olyan tárgyakat választanak szívesen, ami közel áll hozzájuk. Ha valaki számára fontos a divat, akkor ékszert vagy órát, vagy ha a lakását szeretné hangulatosabbá tenni, akkor egy olyan bútort, műtárgyat, festményt keres, ami passzol az enteriőrbe

– mondta el a Fertőszegi Péter.

Azonban ezen a ponton felmerül a kérdés, hogy mégis hol kezdhetné el az ember a gyűjtést, illetve mik azok a tárgyak, amiket akár egy kisebb kezdőtőkével is érdemes lehet megvenni.

Így kezdjünk bele a műtárgygyűjtésbe

fiataloknak, vagy akik kisebb összeggel vágnának bele azt tudom tanácsolni, hogy papír alapú grafikai műveket nézzenek meg elsősorban. Ezeknek jelenleg Magyarországon mostoha a megítélésük, ami pénzösszegben is mérhető: pár tízezer forintért is nagyszerű tus vagy akvarell műveket lehet vásárolni különböző aukciókon vagy galériákban. Én ezt javasolnám első lépésként, továbbá ha egy picit többet tudunk költeni, akkor ezen belül is az ismert, nagy nevekre érdemes figyelni. Tehát, ha például Berényi Róberttől látunk egy grafikai művet, azaz, ha jól ismert neveket nézünk akiknek már az olajfestményeik több millió vagy 10 millió forintokban mérhetőek, azokat pár százezer forintért már meg lehet vásárolni. Megjegyzem, vannak alkotók, például Munkácsy Mihály, Rippl-Rónai József vagy Vaszary János akik nem valószínű hogy hozzáférhetőek ilyen értékben, hiszen a papírra készült alkotásaik is milliókért kelnek már el. Végül, e nem utolsó sorban, a műtárgygyűjtés mozgatórugója, hogy olyat vásároljunk, ami tetszik. Ez az első és a legfontosabb.

– vélekedett Eleni Korani, aki azt is elárulta a Pénzcentrumnak, hogy szerinte a legbiztosabb az, ha a XX. század első fele felé kezdünk el kacérkodni. Ezzel ugyanis nehéz mellé lőni. Pados Gábor szerint jelen pillanatban kifejezetten népszerűnek számítanak a neoavantgárd alkotók munkái is, mint Bak Imre, Keserű Ilona, vagy akár a Pécsi Műhely alkotói is. Bár, ahogy már fent megjegyeztük kockázatos, de fiatal művészek alkotásaiba is érdemes fektetni, hiszen Pados Gábor szerint sokak munkáira már most hosszú várólisták vannak.

Nincs minimális értékhatár. Gyakorlatilag pár tíz ezer forintból lehet már befektetésnek számító műtárgyat venni. Minden évben rendezünk online aukciókat, ahol kedvezőbb árfekvésű tételek közül lehet választani. De kezdésnek kifejezetten ajánlott mondjuk egy grafikai aukción szemezgetni. A sokszorosítási eljárással készült grafikák nagy előnye, hogy olyan alkotások is a felkerülhetnek a falra, melyek egyedi változatai szinte elérhetetlennek tűnnek. Így például egy közelgő grafikai aukciónkon egy, valamivel 1 millió forint alatti kikiáltási áron induló Salvador Dali-grafika is keresi új gazdáját. De mondjuk a manapság nagy népszerűségnek örvendő Szász Endre Kalapos férfi című grafikájára már 28.000 forinttól lehet licitálni

– támasztotta a BÁV szakértője a fentieket, miszerint pár tízezer forinttal is bele lehet kezdeni a műkincsgyűjtésbe.

Azonban érdemes átgondolni, hogy mibe fektetjük a pénzünket.

Sok esetben viszont érdemes átgondolni, hogy mibe is fektetünk. Egy műtárgy állapota és annak a felismerése nagyon fontos, hiszen a vásárlás után a restaurálás akár több száz ezer forintba is kerülhet ( bútorok és festmények esetében leginkább ). Ráadásul nem is biztos, hogy az adott tárgyat fel lehet újítani, hiszen a második világháború után , leginkább az 50-es és 60-as években sok művész rossz minőségű csak gyér minőségű anyaghoz tudott hozzájutni. Ezzel volt kénytelen dolgozni, egészen egyszerűen azért, mert nem volt más. Találkoztunk már festményekkel , amelyről mállott le a festék, kerámiákkal melyek időről időre szétmorzsolódtak vagy fém tárgyakkal amelyeknek meghatározhatatlan volt az ötvözete, így restaurálhatatlanok voltak. Az olcsó ár mindig kecsegtető, de bosszúság és csalódás lehet a vége.

– mondta el az Ernst Galéria tulajdonosa, hozzátéve, hogy kezdőként ezért is érdemes egy szakértőhöz fordulni, hiszen így tudjuk a legjobban elkerülni azt, hogy hamisítást vásároljunk,

Lehet az online térben is kincsekre bukkanni, azonban ez nagyon rizikós. Ezeken a platformokon nagyon sok hamisítvány kering, nehéz laikusként ezeket felismerni és kiszűrni. A másik probléma hogy ezeken egy nem számlaképes magánszemély árul, továbbá h meg sem tudjuk tekinteni a terméket. Érdemes átgondolni a vásárlást. Hangsúlyozom, különösképpen ha a tárgy, amit hirdet rendkívül olcsónak látszik. Ennek biztosan kiábrándulás lesz a vége: senki sem figyelmezteti a vásárlót a hamisítványra, így sokszor csak évekkel később derül ki, amikor el akarja adni, hogy semmit sem ér. Ezért javaslom hogy a piacon már évtizedek óta működő, ismert, megbízható galériáktól vásároljunk. Itt ugyanis "atteszt"-et kapunk, vagyis eredetiség igazolást. Bármikor visszatérhetünk, ha felvetődik hogy probléma lenne a megvásárolt darabbal.

– hangsúlyozta Eleni Korani, aláhúzva, hogy az online platformok mellett – amik hatalmas teret adnak a hamisítóknak— a gombamód szaporodó aukciós platformokkal is óvatosnak kell lenni.

Tapasztalatom szerint a külföldi aukciókkal is vigyázni kell. Szándékosan itt is el szoktak helyezni műveket, hogy azok olyan érzést keltsenek bennünk, azért olcsók mert ott senki sem ismeri a magyar művészeket. Brüsszelben például van egy kis aukciósház, ahol egyértelműen minden magyar kép, ami az elmúlt 1-2 évben felbukkant, hamisítvány volt. Név szerint, Kádár Béla és Scheiber Hugó művei voltak. Ráadásul még rosszak is. Mert ha már hamisítvány, legalább kicsit gondolkoztasson el minket. Ahogy ügyfeleimnek is mondani szoktam, mielőtt megvennétek valamit , kérjétek ki a véleményem, ne utána.

– emelte ki az Ernst Galéria tulajdonosa.

Sokak viszont nem vásárlással keverednek bele a szektorba, hiszen rengetegen vannak, akik otthon találnak egy-egy képet, vagy szobrot és így indulnak el a pályán. Ha pedig szeretnénk felbecsültetni egy-egy tárgy értékét, akkor érdemes az aukciósházakhoz fordulni, de akár galériákat is felkereshetünk.

Milliós kincsek lapulhatnak a padláson

Már egyre ritkábban, de hozzánk is érkeznek megkeresések arról, hogy valaki talált otthon egy képet, tárgyat és érdekli, hogy mennyit is érhet. Sokan e-mailen szoktak először segítséget kérni, én pedig általában az egész szobáról vagy részről kérem hogy küldjenek enteriőr fotót. Miért ? Mert sokszor a tárgy együttesből lehet következtetni a család vagy korábbi tulajdonos, hagyatékozó vagyoni helyzetére, tehát hogy csak régi csecsbecsék vagy akár egy-egy kincs is ott rejtőzhet. Fontos, hogy lássam milyen környezetben helyezkednek el ezek a tárgyak. Ritkán van olyan, hogy hirtelen a semmiből előbukkan valami, de természetesen már nekünk is hoztak a komód mélyéről évtizedek óta becsomagolt porcelánt, például Zsolnay kerámiát, mely kiderült hogy milliókat ér. Vagy festményt melynek a szignóját nem tudták olvasni, mi viszont azonnal felismertük.

– tanácsolta Eleni Korani.

Ugyan nem a padlásról került elő, de a közelmúlt egyik ilyen legérdekesebb műkincse a koronázási palást egy darabja volt. A 2021-ben megrendezett Centenáriumi aukción ugyanis feltűnt egy aprócska méretű, ámde annál izgalmasabb műkincs: a magyar koronázási palást egy töredéke, mely a maga 2,4x3 cm-es méretével 1.800.000 forintos kikiáltási árról indulva végül 21.250.000 forintért kelt el. A töredék az 1867-es javítást megelőzően minden bizonnyal a koronázási palást része volt, derült ki Szentey Sándor, a korabeli javítást végző szabómester írástöredékéből, amely szintén rendelkezésre állt és segítette az Iparművészeti Múzeum munkatársait az azonosítás során.

– mesélte el Fertőszegi Péter.

A fentiekből is tisztán látszik, hogy megéri művészetbe fektetni, illetve körülnézni otthon, hogy mik lapulnak a sarokban. A lényeg az, hogy okosan kell belekezdeni a műtárgygyűjtésbe, hiszen ebben az esetben kicsi kockázatot vállalunk. Ez a befektetés pedig nemcsak azért jó, mert mindenképpen értékálló, hanem azért is, mert egy-egy tárgy akár évekig lehet az otthonunk legszebb dísze.