Kiderült: eztért ér másfélszer többet egy tolnai szavazó voksa, mint egy budapestié

Bár december 31-én hatályba lépett az új választókerületi térkép, a módosítás nem oldotta meg az alapvető problémát: Tolna vármegyében a választók száma továbbra is a törvényi küszöböt meghaladó mértékben tér el az átlagtól. Szakértők szerint a jelenlegi, politikai érdekek mentén is értelmezhető helyzetre egy átlátható matematikai algoritmus, a Leximin-módszer törvénybe iktatása jelentene megnyugtató és tartós megoldást, amely kizárná a manipuláció lehetőségét - írja a Portfolio.

A jogalkotó eredeti indoklása szerint a választókerületi térkép átrajzolására azért volt szükség, mert a népességmozgások miatt több körzetben tarthatatlanná váltak az aránytalanságok. A törvénymódosítás hatálybalépése ellenére a matematikai tények változatlanok: Tolna vármegyében három választókerület népessége is több mint 20 százalékkal marad el az országos átlagtól. Ez különösen aggályos, mivel a hatályos jogszabályok szerint a 20 százalékos eltérés az a határ, amelynél kötelező lenne a körzetek újraszabása. Hasonló a helyzet Somogy vármegyében is, ahol két körzet lépi át a megengedett tartományt.

Ez az aránytalanság a demokratikus képviselet szempontjából súlyos következményekkel jár. Egy tolnai szavazat súlya jelenleg majdnem 50 százalékkal nagyobb, mint egy budapesti választópolgáré. A fővárosban ugyanis a legnépesebb körzetek létszáma meghaladja a 83 ezer főt, szemben a tolnai 57 ezer körüli átlaggal.

A mandátumok vármegyék közötti elosztása jelenleg érdekes kettősséget mutat. Bár a törvény nem nevesíti, a gyakorlatban alkalmazott kiosztás kísértetiesen egybeesik az úgynevezett Adams-módszer eredményeivel. Ez a XIX. századi eljárás a kisebb vármegyéknek kedvez a nagyokkal szemben. Ez politikai szempontból a kormánypártoknak előnyös, hiszen ők jellemzően a sűrűn lakott központi régiókban (Budapest, Pest vármegye) kevésbé népszerűek. Ezzel szemben a listás szavazatoknál a törvény a D'Hondt-módszert írja elő, amely éppen a nagy pártokat segíti. Bár önmagában mindkét eljárás legitim matematikai modell, a következetlenség és az átláthatóság hiánya kérdéseket vet fel a rendszer hitelességével kapcsolatban.

A Velencei Bizottság ajánlása szerint a választókerületek mérete ideális esetben legfeljebb 10, kivételes esetben 15 százalékkal térhet el az átlagtól. Ennek elérésére és a jelenlegi jogi ellentmondás feloldására a kutatók a Leximin-módszert javasolják. Ez az eljárás nem egy hagyományos osztómódszer, hanem egy optimalizációs algoritmus, amely azt a kiosztást keresi meg, ahol a legnagyobb eltérés a lehető legkisebb mértékű.

A számítások szerint a Leximin-módszer alkalmazásával Tolna és Somogy vármegye egy-egy mandátumot veszítene, míg Budapest és Pest vármegye egyet-egyet nyerne. Az eredmény drámai javulást hozna: Tolnában az átlagos körzetméret emelkedésével az eltérés 18,8 százalékra csökkenne, ami már megfelelne a törvényi előírásoknak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A választási törvény stabilitást szolgáló rendelkezése miatt – amely tiltja a körzethatárok módosítását a választás évében és az azt megelőző évben – jelenleg egyfajta jogi "senki földjén" vagyunk. Ez a kényszerű szünet azonban lehetőséget teremt egy elvi alapú vitára és a korrekcióra. A cél az lenne, hogy a körzetkiosztás algoritmusát – a listás mandátumokhoz hasonlóan – törvényben rögzítsék. Ha a szubjektív döntések helyét átvenné egy objektív matematikai modell, az hosszú távon garantálná az arányosságot, és elejét venné a politikai manipulációval kapcsolatos vádaknak, megfelelve a nemzetközi ajánlásoknak is. Erre a korrekcióra április végéig van lehetőség, mielőtt a kérdés ismét tisztán politikai játszmává válna.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA