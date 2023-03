Az élelmesek így küzdik le a horrordrágulást: ez a 10 trükk minden bevásárlásnál bejön

2023-ban is folytatódik hazánkban a rendszerváltás óta tapasztalt legbrutálisabb inflációs hullám. A horrorisztikus drágulás ráadásul az élelmiszereket sújtotta az egyik leginkább drasztikus mértékben. A zöldségek, a gyümölcsök, a pékáruk és a csomagolt élelmiszerek esetében már a 30-50 százalékos éves áremelkedés sem ritka. Ez a rég tapasztalt helyzet pedig talán minden eddiginél fontosabbá tette, hogy tudatosan intézzük bevásárlásainkat. Számos tipp és trükk létezik, melyeket megfogadva sokkal több pénz marad a zsebüknben még egy ilyen rendkívüli időszakban is. A vásárlások előtti előkészületektől a termékek polcokon elfoglalt helyén át rengeteg faktort érdemes figyelembe venni, a Pénzcentrum most ezekről hozott egy tízes toplistát.

Az éves infláció januárban 25,7 százalékon tetőzött és az árak 2022 utolsó hónapjához is 2,3 százalékkal nőttek a KSH legfrissebb publikációja szerint. A csúcsot pedig lehet, hogy még ezzel a gyorsaságú drágulással sem értük el.

Az élelmiszerárak ráadásul ezt is jócskán meghaladó, 44 százalékos mértékben emelkedtek az előző év azonos időszakához képes. Januárról januárra a legnagyobb mértékben a kenyér (80,6%), a tojás (79,4%), a vaj és vajkrém (76,6%), a sajt (76,1%), a tejtermékek (75,8%), az édesipari lisztesáru (73,8%), a száraztészta (66,4%), a margarin (57,9%), a péksütemények (56,3%), a baromfihús (48,3%) és a tej (48,2%) drágult, de rengeteg egyéb élelmiszer esetében is meghaladta az éves áremelkedés a 30, de esetenként a 40 százalékot is.

Orbán Viktor pedig hétfői parlamenti felszólalásában már arról beszélt, hogy egész évben velünk maradhat az infláció. Jelenleg a legoptimistább várakozások, így a kormány reményei szerint is csak az év végére érhet újra az egyszámjegyű tartományba a drágulás.

Az élelmiszerárstopokat pedig a miniszterelnök elmondása szerint addig tartják fent, amíg az infláció nem áll csökkenő pályára. Ez önmagában örvendetesen hangozhat, azonban az árstopok kivezetése az elemzők szerint az árak visszapattanásához is vezethet. Hornyák József, a Portfolio szakértője például úgy számol, egy éves elmaradásban vannak az árstopos termékek a piaci árhoz képest.

Érdemes tehát berendezkednünk a tartós drágaságra, ami azzal is jár, hogy ott próbáljuk meg megfogni a pénzünket, ahol csak tudjuk. A Pénzcentrum most az üzletek ravasz megoldásainak elemzésével és egyszerű trükkök segítségével próbál mankót nyújtani ehhez.

1. Vásároljunk akciósan

Kézenfekvő, de fontos tanács, hogy érdemes mindig átböngészni az élelmiszerboltok aktuális akcióit. Akár a Pénzcentrumon is elérhetőek a nagyobb FMCG láncok akciós újságjai, amik segíthetnek kilistázni a legjobb ajánlatokat, ezzel sokat spórolhatunk ahhoz képest, mint ha csak úgy leugranánk a kedvenc boltunkba.

Érdemes ezen kívül regisztrálni az egyes diszkontláncok hűségprogramjaiba is. A jól ismert Tesco-s hűségkártya mellett ugyanis az utóbbi években majd az összes diszkontnál megjelent valamilyen hűségprogram. Az Auchannál például bizalomkártyát lehet kiváltani, míg a Lidl-nél, a PENNY-ben és a Sparnál okosapplikációkon keresztül lehet extra kedvezményekhez jutni. Érdemes tehát az általunk sűrűbben látogatott diszkontoknál megfontolni azt is, hogy regisztrálunk egy ilyen hűségprogramba, hosszú távon ugyanis az ezek által nyújtott vonzó kedvezményeken is sok pénzt foghatunk.

A legtöbb diszkontban mindezeken felül belefuthatunk "sárga matricás" csökkent minőségű, vagy közeli lejáratú termékekbe. Ezek a termékek, - legyen szó egy kicsit barnább fürt banánról, vagy egy horpadt dobozó gabonapehelyről - általában még teljesen jól felhasználhatóak. Ha a kedvezmény arányos a minőségcsökkenés mértékével, érdemes lehet adott esetben a kosarunkba rakni egy-egy ilyen terméket is.

2. A vásárlás legyen egy tudatos projekt

A bevásárlólista írása a tudatos vásárlás alapköve. Ezt nem csak a józan paraszti ész, hanem számos kutatás, többek közt egy a Journal of Consumer Behaviourben megjelent felmérés is igazolta.

Utóbbi, a Carleton Egyetem professzorai által publikált tanulmány arra az eredményre jutott, hogy azok a vásárlók, akik csak egy tervezetlen "gyors bevásárlásra" indulnak átlag 54 százalékkal több pénzt költenek, mint amennyit induláskor terveznek.

Ezen felül pedig arra is rámutatott, hogy a komplett bevásárlólista nélküli fejben összeállított "költési terv" nem képes pótolni a részletesen összeírt jegyzéket.

A bevásárlólista mellett a tudatos vásárlók másik alapvető fegyvere a számológép. Ne érezzük magunkat matematikusnak, rántsuk inkább elő minden tételnél az okostelefonunkat és vezessük benne, hogy hogy állunk épp a "kosárértékkel". Érdemes ezen felül egy költségkeretet is szabni, ami segíthet tartani magunkat a listához, elkerülve a nagyobb összegű impulzusvásárlásokat.

3. Vásároljunk nagyobb láncoknál

A diszkontok a legtöbb esetben nem csak szélesebb kínálatot, hanem lényegesen kedvezőbb árat is képesek kínálni a kisebb, jellemzően magánkézben lévő üzleteknél. Persze nem azt tanácsoljuk, hogy ha elfogy a tejföl ne a legközelebb lévő kisboltba ugorjunk le érte, de a nagybevásárlást mindig célszerűbb valamelyik nagyobb lánc egyik üzletében letudni.

4. Mérjük fel az árakat

A hónapról-hónapra gyorsuló drágulás mellett ez embert próbáló feladatnak hangozhat, de mindig hasznos utánajárni, hogy az általunk leggyakrabban vásárolt élelmiszerek melyik üzletláncnál mennyibe is kerülnek éppen.

Adott esetben akár le is jegyezhetjük ezt egy-egy bevásárlás után. Annyit a mostani, bizonytalan helyzetben is érdemes lehet megtenni, hogy nem csak a kedvenc diszkontunk, hanem a konkurencia árait is felmérjük, mielőtt nagyobb bevásárlásra indulunk. A zöldségek, gyümölcsök jelentős részénél ebben segíthetnek akár az akciós katalógusok is. Sőt hogy az alapvető pékáruk, egy üveg bor, vagy egy kiló sajt hol érhető el éppen a leginkább kedvezményes áron, azt is mindig megtudhatjuk belőlük.

5. Gondoljuk át milyen zöldséget, gyümölcsöt veszünk

Zöldségek és gyümölcsök esetében a szezonális áru általában jóval kedvezőbb áron elérhető, mint a szezonon kívüli finomságok, ráadásul értelemszerűen a nem üvegházi termékek frissebbek, egészségesebbek is, érdemes tehát mindig ezeket választani. Ezen felül fontos még, hogy nem érdemes éretlen gyümölcsöt, zöldséget venni, arra apellálva, hogy "otthon majd úgyis utóérik". Az ilyen céllal megvásárolt áruk ugyanis általában előbb végzik a kukában, mint hogy "beérnének".

Ha mégis olyan zöldséget, gyümölcsöt kívánnánk, aminek éppen nincs szezonja, (tegyük fel március elején szamócát) praktikusabb és olcsóbb megoldás a mirelit, vagy a konzerv. Bár a közvélekedés ezekről igen negatív, az esetek többségében ugyanolyan táplálóak, gyakran hasonlóan vitamindúsak is, mint a frissen megvásárolható társaik.

6. Ne essünk bele a "polc csapdába"

Az üzletek régi, jól bevált trükkje, hogy a drágább termékeket a polc közepére, vagy pont szemmagasságba teszik. Tanácsos nem bedőlni ennek és végignézni a boltban az alsó és a felső polcokat is. A kevésbé drága márkákat és a saját brand alatt futó termékeket általában itt, a figyelmetlenebb bevásárlók szemeitől kicsit eldugva találjuk.

7. Figyeljünk a lejárati dátumra

A legjobb és a jogszabályokat a leghűbben követő üzletekben is belefuthatunk a lejárati dátumukhoz viszonylag közel járó termékekbe, érdemes tehát erre is figyelni. Mindig válasszunk olyan árut, aminek szavatossága elég tartó ahhoz, hogy - szinte - biztos ne romolhasson ránk. Ezzel nem csak az esetleges pénzkidobást, de a felesleges pazarlást is megspórolhatjuk.

8. Válasszuk a saját márkás termékeket

A nagyobb márkák a minőségüktől függetlenül kénytelenek beépíteni árazásukba a marketing költségeket is, amik adott esetben ronthatják ezen termékek ár-érték arányát. A kevésbé agyonreklámozott brandek, illetve az áruházak saját termékei esetén ez a faktor általában nincs jelen.

Ennek hála a menőbb márkákról lemondva gyakran sokkal olcsóbban juthatunk hasonló minőségű, illetve hasonló áron prémium kategóriás termékekhez. Érdemes tésztából, mirelit termékekből, egyéb alapélelmiszerekből kipróbálni az ilyen opciókat. Gyakran alig van különbség egy jóval drágább és egy kimondottan kedvező áron elérhető termék között.

9. A kilóárat figyeljük, ne az egységárat

Az előre csomagolt termékek esetében mindig érdemes a kiló- és nem az egységárat nézni, így a legtöbb üzleteben utánaszámolás nélkül is könnyen láthatjuk, melyik termékhez pontosan mennyire kedvező áron jutunk. A magyarországi üzletekben, bár naggyal mindig az egységárat tüntetik fel, jellemzően a cetlik alján kisbetűvel a kilóárat is meg lehet találni.

Azért is fontos erre figyelni, mert az utóbbi években - de az elszálló infláció óta különösen - számos gyártó trükkösen úgy emeli árait, vagy próbálja termékeit olcsóbbnak beállítani a konkurenciáiénál, hogy egy-egy máshol kilós tételből 750 grammosat, máshol fél kilósból 350 grammos kiszerelést tesz a polcokra, a kilóárral azonban kiszereléstől függetlenül, könnyedén összehasonlítható az összes termék.

10. Termesszünk, süssünk otthon

Mivel az infláció egyik legnagyobb áldozatai a zöldségek, gyümölcsök, érdemes azt is végiggondolni, nem érheti e meg ezek egy részét otthon megtermeszteni, megsütni magunknak. Adott zöldségek, gyümölcsök esetében ezt kert nélkül is megtehetjük.

A Pénzcentrum korábban egy kertészmérnök tanácsai alapján ki is számolta, mennyibe kerül magunknak paprikát és uborkát termelni. Akkor az volt a verdikt, hogy érdemes hosszú távra terveznünk a zöldségekkel: ugyan az első évben még valószínű nem lesz nyereséges az otthoni paprika vagy uborka nevelése, de a második évben már nem kell cserépre költenünk, sőt, a vetőmagból is elég lehet a következő tavaszra. Persze figyelembe véve a drágulás jelenlegi ütemét és az utóbbi években állandósult bizonytalanságot simán érdemes lehet hosszú távon berendezkedni az otthoni termelésre.