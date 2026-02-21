Elfogytak az érvek vagy soha nem is voltak: hamarosan óriási gazdasági megállapodást köthet Európa

A magyar borászat egyik legmeghatározóbb dilemmája, hogyan lehet a szakmailag értékes, ám rendkívül széttagolt fajtaszerkezetet sikeresen kommunikálni a nemzetközi piacokon.
Bár az év elején heves tiltakozást váltott ki a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás, a szakmai elemzések szerint az európai mezőgazdaság miatti aggodalmak túlzóak voltak. Semmilyen mérés nem támasztja alá, hogy a dél-amerikai import jelentős áresést okozna, a meglévő tapasztalatok és a beépített védelmi mechanizmusok pedig cáfolják a borúlátó jóslatokat - írja a Portfolio.
A vámcsökkentésre épülő egyezmény kritikusai attól tartottak, hogy a megállapodás kiszolgáltatott helyzetbe hozza az európai termelőket. Mára azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy az aggodalmakat elsősorban politikai hangulatkeltés táplálta. Nem született ugyanis olyan tanulmány, amely alátámasztaná, hogy a latin-amerikai termékek megjelenése komoly árzuhanást idézne elő az európai piacon. Bár az Európai Bizottság ellenőrző szerepével kapcsolatban még merülhetnek fel kételyek, a tények mást mutatnak: a vita tárgyát képező pontok többségét a gyakorlati tapasztalatok már megcáfolták.
A Magyar Közgazdasági Társaság témával foglalkozó szakmai beszélgetésén kiderült, hogy az elmúlt évtizedben mindössze négy magyar vonatkozású tanulmány készült a megállapodásról. Ezek egyike sem tartalmazott azonban érdemi hatásvizsgálatot arra nézve, hogy a dél-amerikai áruk milyen konkrét következményekkel járnának a hazai termelőkre. Az Európai Bizottság egyetlen releváns becslése is mindössze 1–2 százalékos árcsökkenést valószínűsít.
A félelmek alaptalanságát a nemzetközi példák is erősítik. A Kanadával kötött szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) esetében az észak-amerikai ország négy év alatt a rendelkezésére álló vámmentes kvótának csupán a 3 százalékát tudta kihasználni. Emellett érdemes figyelembe venni az arányokat is: a Mercosur-blokkal folytatott kereskedelem az EU globális forgalmának csupán 2 százalékát teszi ki. Amennyiben mégis piaci zavarok lépnének fel, szigorú védelmi mechanizmus lép életbe. Ennek értelmében a Bizottságnak három héten belül vizsgálatot kell indítania, amelynek eredményeként akár teljes mértékben is felfüggeszthetik az adott termékre vonatkozó vámkedvezményeket.
Tovább éleződik a vita a Barátság Kőolajvezeték kapcsán a magyar kormány és az EU között: ezt a választ adta Brüsszel
A Bizottság tisztában van a magyar és szlovák döntés következményeivel, és elemzi azok ukrán piacra gyakorolt hatását.
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Luxuscikk lehet sokak kedvenc reggeli kávéja: elkeserítő hírek érkeztek, ez rengeteg magyarnak fog fájni
A legnagyobb termelő országokban évente átlagosan 57-tel nőtt a káros hőségnapok száma.
Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe.
Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.
A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén