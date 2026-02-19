2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
3 °C Budapest
Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Az OTP zuhanása után mínuszban zárt a BUX – ez áll a háttérben

Pénzcentrum/MTI
2026. február 19. 18:48

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1146,72 pontos, 0,9 százalékos csökkenéssel, 126 673,84 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, a nemzetközi folyamatokkal összhangban csökkent a BUX, amelynek 0,9 százalékos gyengülése az OTP 1,88 százalékos esésének tudható be. A tőzsde forgalmát - szokás szerint - a bankpapír dominálta.

Hozzátette, hogy a Mol esetében az árfolyam gyengülését a geopolitikai feszültségek és a NIS felvásárlásával összefüggő új információk hiánya okozza.

Jelezte, hogy a Richter a nap végére érdemben nem változott, miközben a gyógyszergyártó árfolyama délelőtt új csúcsot ért el 11 870 forintnál.

  • A Mol 6 forinttal, 0,17 százalékkal 3570 forintra csökkent, 2,2 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 760 forinttal, 1,88 százalékkal 39 690 forintra esett, forgalmuk 10,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,1 százalékkal 1992 forintra erősödött, forgalma 488,2 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama változatlanul 11 820 forinton állt, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 050,98 ponton zárt csütörtökön, ez 22,7 pontos, 0,23 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
