Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Az OTP zuhanása után mínuszban zárt a BUX – ez áll a háttérben
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1146,72 pontos, 0,9 százalékos csökkenéssel, 126 673,84 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, a nemzetközi folyamatokkal összhangban csökkent a BUX, amelynek 0,9 százalékos gyengülése az OTP 1,88 százalékos esésének tudható be. A tőzsde forgalmát - szokás szerint - a bankpapír dominálta.
Hozzátette, hogy a Mol esetében az árfolyam gyengülését a geopolitikai feszültségek és a NIS felvásárlásával összefüggő új információk hiánya okozza.
Jelezte, hogy a Richter a nap végére érdemben nem változott, miközben a gyógyszergyártó árfolyama délelőtt új csúcsot ért el 11 870 forintnál.
- A Mol 6 forinttal, 0,17 százalékkal 3570 forintra csökkent, 2,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 760 forinttal, 1,88 százalékkal 39 690 forintra esett, forgalmuk 10,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,1 százalékkal 1992 forintra erősödött, forgalma 488,2 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama változatlanul 11 820 forinton állt, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 050,98 ponton zárt csütörtökön, ez 22,7 pontos, 0,23 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
