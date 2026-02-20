2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Mardi Gras Grand Parade allegorikus kocsikkal, köztük Donald Trump babával a karneváli ünnepségen Valletta utcáin, Málta, 2020. február 23.-február 23.
Gazdaság

Bevágta a durcit Donald Trump: 10 százalékos globális vámot vezet be az USA

Pénzcentrum
2026. február 20. 20:22

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy válaszlépésként tízszázalékos globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámok jelentős részét. Az elnök ezúttal egy másik jogszabályra hivatkozva léptetné életbe az intézkedést.

A bírósági döntés alapja az Egyesült Államok alkotmánya, amely rögzíti, hogy az adók és vámok kivetése kizárólag a törvényhozás hatásköre. Bár a kormányzat védekezésében egy 1977-es, gazdasági vészhelyzetre vonatkozó törvényre hivatkozva próbálta igazolni az elnöki jogkör kiterjesztését, a bíróság szerint ez a jogszabály nem biztosít felhatalmazást vámok kivetésére.

Az ítéletet követően az elnök azonnal sajtótájékoztatót tartott, ahol közölte: az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakasza alapján tízszázalékos globális vámot vetne ki. Ez a teher a még érvényben maradt – például nemzetbiztonsági okokból bevezetett – vámokon felül értendő.

Trump álláspontja szerint az új intézkedéshez nincs szükség a Kongresszus jóváhagyására. A hivatkozott jogszabályi szakasz valóban lehetőséget ad az elnöknek arra, hogy a fizetési mérleg hiányának kezelésére legfeljebb 15 százalékos pótvámot vezessen be minden országgal szemben. Fontos kitétel azonban, hogy ez a felhatalmazás csupán 150 napra szól, meghosszabbításáról pedig a törvényhozásnak kell döntenie. Ezt a jogi lehetőséget 1974 óta egyetlen amerikai elnök sem alkalmazta.
Címlapkép: Getty Images
