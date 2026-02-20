A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.
Bevágta a durcit Donald Trump: 10 százalékos globális vámot vezet be az USA
Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy válaszlépésként tízszázalékos globális vámot vezet be, miután a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a korábban kivetett védővámok jelentős részét. Az elnök ezúttal egy másik jogszabályra hivatkozva léptetné életbe az intézkedést.
A bírósági döntés alapja az Egyesült Államok alkotmánya, amely rögzíti, hogy az adók és vámok kivetése kizárólag a törvényhozás hatásköre. Bár a kormányzat védekezésében egy 1977-es, gazdasági vészhelyzetre vonatkozó törvényre hivatkozva próbálta igazolni az elnöki jogkör kiterjesztését, a bíróság szerint ez a jogszabály nem biztosít felhatalmazást vámok kivetésére.
Az ítéletet követően az elnök azonnal sajtótájékoztatót tartott, ahol közölte: az 1974-es kereskedelmi törvény 122. szakasza alapján tízszázalékos globális vámot vetne ki. Ez a teher a még érvényben maradt – például nemzetbiztonsági okokból bevezetett – vámokon felül értendő.
Trump álláspontja szerint az új intézkedéshez nincs szükség a Kongresszus jóváhagyására. A hivatkozott jogszabályi szakasz valóban lehetőséget ad az elnöknek arra, hogy a fizetési mérleg hiányának kezelésére legfeljebb 15 százalékos pótvámot vezessen be minden országgal szemben. Fontos kitétel azonban, hogy ez a felhatalmazás csupán 150 napra szól, meghosszabbításáról pedig a törvényhozásnak kell döntenie. Ezt a jogi lehetőséget 1974 óta egyetlen amerikai elnök sem alkalmazta.
Hiába kért olajat Magyarország az Adria-vezetéken keresztül, a horvátok egyelőre blokkolják a szállítást - ez az oka
A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Iszonyú értékes ingatlanokat passzolna el a magyar állam: április közepe előtt nyélbe is ütnék az üzletet
A kormány gyorsított eljárásban értékesítené a budapesti főpályaudvarok környékén található, állami tulajdonú ingatlanokat
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 379,17 forintról 378,85 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 16,1 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Még mindig borzasztóan szenved a magyar gazdaság egyik motorja: mikor jöhet végre az igazi felpattanás?
Az építőipar teljesítménye 2025 decemberében éves összevetésben 2,8 százalékkal nőtt, a piaci szereplők többsége azonban továbbra sem érzékeli a fellendülést.
Kábítószer-kereskedelem és egy helyszíni bántalmazás miatt ideiglenesen bezárták a III. kerületi klubot.
A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.
Luxuscikk lehet sokak kedvenc reggeli kávéja: elkeserítő hírek érkeztek, ez rengeteg magyarnak fog fájni
A legnagyobb termelő országokban évente átlagosan 57-tel nőtt a káros hőségnapok száma.
Megszólalt az orosz energiáról való leválásról a MOL-vezér: szerinte súlyos ellátási problémák jönnének, ha megtörténik
Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint Magyarország jelenleg nem képes nélkülözni az orosz földgázt és kőolajat.
Már több mint 25 ezer alkalommal folyósították a fix 3 százalékos Otthon Start-hitelt az igénylőknek, Gulyás Gergely most elmondott pár számot a kormányinfón.
Az Európai Bizottság legfrissebb elemzése szerint romlik az uniós tagországok államháztartási helyzete, és Magyarország is jelentős kockázatokkal néz szembe.
Gyengüléssel indította a csütörtök reggelt a forint a főbb nemzetközi devizákkal szemben az előző esti jegyzésekhez viszonyítva.
Trunk Tamás szerint ezekkel a döntésekkel és eszközökkel lehet hatékonyan megszólítani a Z generációt.
A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.
Miközben a világ népessége még növekszik, a termékenységi ráták szinte minden régióban csökkennek.
Szokásos időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén