A nyílt levél aláírói kiemelik, hogy Magyarország válaszúthoz érkezett, és most kivételes lehetőség nyílik az 1989-es rendszerváltás óta tartó átmenet végleges és megnyugtató lezárására.
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
Ezek voltak a 29. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Mindegyiket meleg szívvel ajánljuk, ha képbe akarsz kerülni; de szemezgethetsz kedvedre is a megannyi téma közül, ha csak pár cikkre futja az idődből. Ez a Pénzcentrum 29. heti hírösszefoglalója - a teljes írás elolvasásához a linkre, vagy a képes ajánlóra!
Hírek határon innen
- Többé már nem Sulyok Tamás a köztársasági elnök: Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény tizenhetedik módosítását, amely a Magyar Közlönyben való kihirdetését követő napon megszünteti a köztársasági elnöki megbízatását. Az államfő jogi kötelességére hivatkozva látta el kézjegyével az okmányt, bár hangsúlyozta, hogy a lépéssel meglátása szerint véget ért a rendszerváltáskor létrejött magyar demokratikus jogállam.
- Gajdos László: szerint rendezni fogja a nyugat-magyarországi azbesztválságot a kormány: a szerdai kormányülésen hozott határozatot Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere jelentette be az Őrségben.
- Módosítják a KRESZ-t, változik a gyorshajtás, a rollerek szabályozása: Vitézy Dávid bejelentése szerint társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról, amelynek keretében az érintettek egy online kérdőív kitöltésével mondhatják el a véleményüket a legfontosabb kérdésekről, a gyorshajtástól kezdve egészen az elektromos rollerek szabályozásáig
- Megkapta az első pofont a forint a közel-keleti események után: a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros lezárása miatt jelentősen megugrott az olajár, ami a nemzetközi piacokon a menedékdevizának tekintett dollár erősödését vonta maga után. A kockázatkerülő befektetői hangulat a forintot is nyomás alá helyezte, így a magyar fizetőeszköz gyengüléssel indította a hetet a főbb devizákkal szemben.
- Változás az új, 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásnál: a Szociális Minisztérium friss tájékoztatása szerint fontos adminisztrációs szabály, hogy az egyedülálló szülők nem a Magyar Államkincstárnál jelenthetik be a státuszukat, erre ugyanis kizárólag az Ügyfélkapun vagy a kormányablakokban van lehetőség.
- Örökre vége lehet az augusztus 20-i tűzijátéknak: Karácsony Gergely főpolgármester szerint végleg be kellene szüntetni az augusztus 20-i tűzijátékot. A beszerzés körüli problémák miatt a Tisza-kormány az állami ünnepséget idén inkább zenével, családi programokkal és fényjátékkal tenné látványossá.
- Augusztustól érvénytelenné válik egy fontos okmány: érvényüket vesztik a 2000. január 1. előtt kiállított, könyv formátumú személyazonosító igazolványok. A Belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hatóság nem küld külön értesítést az érintetteknek, ezért fontos időben gondoskodni az okmánycseréről.
- Vészesen fogynak a magyar háziorvosok: Tovább fogy a magyar háziorvosok száma: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2025-ben egyetlen év alatt 98 fővel csökkent az alapellátásban dolgozó háziorvosok és házi gyermekorvosok száma.
- Ezért fizetünk elképesztően sokat a magyar boltokban: Bod Péter Ákos szerint a magyarországi élelmiszerárakat elsősorban a 27 százalékos általános forgalmi adó emeli meg. Mint mondta, számos európai országban az alapvető élelmiszerek kedvezményes áfakulcs alá tartoznak, Magyarországon azonban a legtöbb termékre továbbra is a legmagasabb uniós áfakulcs vonatkozik. A megoldás az lenne, ha az általános adóteher visszacsökkenne a térségi szintre - hangsúlyozta.
- Forr a levegő az IKEA-nál: újra sztrájkoltak a magyarországi dolgozók: Újabb sztrájkot hirdettek az IKEA magyarországi dolgozói, miután a vállalat vezetése továbbra sem fogadta el a szakszervezet béremelési követelését.
Hírek a nagyvilágból
- Vége az olcsóságnak Horvátországban: az európai utazók többsége már nem tartja kirívóan drágának a horvát árszínvonalat; tapasztalataikat gyakran a görög vagy spanyol viszonyokhoz mérik, és többnyire elfogadhatónak találják azokat. A magyaroknak viszont kihívást jelenthet az új árszínvonal. Joze Tomaš, a Horvát Gazdasági Kamara spliti regionális elnöke szerint az uniós csatlakozás óta az árak fokozatosan felzárkóztak az európai átlaghoz.
- Kiszárad Európa legfontosabb folyója: ismét kritikusan alacsony a Rajna vízállása a tartós hőség és szárazság miatt, ami egyre komolyabb gondokat okoz az európai áruszállításban. A teherhajók csökkentett rakománnyal közlekednek, emiatt nőnek a szállítási költségek és lassulnak a beszállítások. A helyzet már a német ipar legnagyobb szereplőit is érinti, és a szoros gazdasági kapcsolatok miatt a magyar gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet.
- Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: amerikai szenátorok nyilvánosságra hozták az Oroszország elleni szankciós törvényjavaslat új változatát, amely akár százszázalékos büntetővámmal sújtaná az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb felvásárlóját, köztük Magyarországot is.
- Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke: a jelöltséghez a 403 tagú alsóházi képviselőcsoport legalább húsz százalékának, vagyis 81 képviselőnek az írásos támogatására volt szükség. Bár az ajánlási határidő szerdáig tartott, Burnham már hétfő estig 349 aláírást gyűjtött össze, így esélyt sem hagyott a lehetséges kihívóknak.
- Kétszer gyorsabban forrósodik Európa, mint az átlag: Európában a globális átlagnál kétszer gyorsabban emelkedik a hőmérséklet, a szélsőséges hőhullámok pedig már több százezer emberéletet követeltek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás ezen hatását puszta időjárási jelenség helyett súlyos egészségügyi vészhelyzetként kell kezelni.
- Kivonul az európai piacról a nagymúltú mobilgyártó: a OnePlus bejelentette, hogy a jövőben nem hoz forgalomba új termékeket Európában és Észak-Amerikában, emellett indiai tevékenységét is jelentősen visszafogja. A döntés hátterében a gyenge kereslet, a növekvő árak, valamint az anyavállalat, az Oppo szerkezetátalakítása áll. Bár a márka a jövőben elsősorban a kínai piacra összpontosít, a meglévő felhasználók szoftveres és garanciális támogatása továbbra is biztosított marad.
- Kimerítésre játszik Irán: elhúzódó konfliktusra készülhet az Egyesült Államok: ismét kiújultak a fegyveres összecsapások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten, miután a felek kölcsönösen célba vették egymás érdekeltségeit. Miközben Teherán a konfliktus elhúzásával és az amerikai erőforrások felőrlésével igyekszik kedvező tárgyalási pozíciót kiharcolni, Washington pragmatikus módon az iráni katonai infrastruktúra felszámolására összpontosít.
Válogatás a Pénzcentrum legolvasottabb, legérdekesebb cikkeiből a 29. héten, 2026-ban
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
Nincs univerzális recept arra, hogy ma új vagy használt autót érdemes-e vásárolni, de a szakértők szerint egy dolog biztos: már nem elég kizárólag a vételár alapján dönteni. A Pénzcentrum piaci körképében megszólaló autópiaci szereplők szerint a garancia, a fenntartási költségek, a várható értékvesztés és a szervizháttér legalább olyan fontos szempont, mint az ár. Abban ugyanakkor egyetértettek, hogy az új autók kedvezményei és a fiatal használt modellek közötti egyre kisebb árkülönbség sok esetben teljesen új helyzetet teremt a vásárlók számára.
Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start:
Az Otthon Start elindulása jelentősen átalakította a magyar lakáshitelpiacot, a piaci konstrukciók azonban továbbra sem tűntek el. Azoknak, akik nem jogosultak a támogatott hitelre, már rendelkeznek saját ingatlannal vagy nem férnek bele a program feltételeibe, továbbra is a piaci lakáshitelek jelentik az egyetlen megoldást. Megnéztük a Bankmonitor kalkulátora alapján, hogy 10, 20 és 30 millió forintos hitelösszegnél mely bankok kínálják jelenleg a legkedvezőbb ajánlatokat, és mekkora különbségek vannak a teljes visszafizetésben.
Beütött a drágulás: már 300 ezer forintba kerül egyetlen hétvége a magyarok kedvenc tengerparti városában
Barcelona 2026-ban már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás: a City Costs Barometer szerint a katalán város Európa egyik legdrágább úti célja lett, ahol egy átlagos hétvége több mint 300 ezer forintba kerül. A mediterrán hangulat, a tengerpart és Gaudí városa továbbra is vonzza a turistákat, de a vendéglátás, a közlekedés és a szállások ára olyan mértékben emelkedett, hogy Barcelona ma már a kontinens prémium kategóriájába tartozik.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
Évente milliók mennek fel a Budai Várba, de a sok tízmilliárdból újjáépített paloták és reprezentatív épületek jelentős része ma inkább fotótéma, mint valódi turisztikai attrakció. A Nemzeti Hauszmann Program lezáratlan vagy „billegő” épületeinél most az a nagy kérdés: kormányzati irodák, zárt reprezentációs terek vagy végre látogatható kulturális-turisztikai helyszínek legyenek belőlük? Karsai Árpád turisztikai szakember szerint a válasz egyértelmű: kultúra és turizmus — mert a kettő ebben az esetben nem egymás alternatívája, hanem ugyanannak a városi értéknek a két oldala.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
A német politikai élet egyik legfontosabb kérdésévé vált, hogy meddig tartható fenn az a több évtizedes konszenzus, amely kizárja a szélsőjobboldalinak tartott Alternatíva Németországért (AfD) pártot a hatalmi együttműködésekből. A párt támogatottsága az elmúlt években jelentősen megerősödött, különösen Kelet-Németországban. Emiatt egyre gyakrabban merül fel a kérdés: hatalomra kerülhet-e a sokak által rettegett, szélsőjobboldalinak bélyegzett erő? Egy esetleges AfD kormány nemcsak Németország belpolitikáját alakíthatná át, hanem hatással lehetne Európa biztonságpolitikájára, gazdasági irányára és Magyarország egyik legfontosabb külgazdasági kapcsolatára is. A kialakult helyzetet Hevő Péter, az ELTE Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatójával elemezzük.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
A nyári hónapokban a naptej a legtöbb háztartás alapfelszerelésévé válik, mégis sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan kell helyesen használni ahhoz, hogy valóban megvédje a bőrt. Gyakori hiba, hogy túl kevés kerül belőle a bőrre, ritkán kenik újra, vagy kizárólag a magas faktorszámban bíznak. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a naptejekről, illetve azt is megnéztük, melyikek a legmegbízhatóbb naptejek felnőttek és gyermekek számára és mennyibe kerülnek.
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
Háromszor evezte át az óceánt, expedícióra ment Grönlandra és a Déli-sarkra, valamint ultramaraton-versenyek gyakori résztvevője - és győztese - Rakonczay Gábor extrémsportoló, aki számos könyvet írt a kalandjairól, és folyamatosan előadásokat tart arról, amit átélt. De hogyan tud az ember agya konkrét életveszélyben racionálisan működni, és hogyan kezeli magát a veszélyt? Mit csinál akkor, ha teljesen egyedül van hónapokon át, csak a saját gondolataival? Mit tud mondani az előadásain olyanoknak, akik vélhetően soha az életben nem indulnak el olyan kalandokra, mint ő, és egyáltalán: hogyan lehet ilyen expedíciókra pénzt szerezni? Interjú.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ezzel a legális trükkel spórolnak egy vagyont klímájukon, légkondijukon az élelmes magyarok 2026-ban
A légkondicionáló ma már egyre több magyar háztartásban alapfelszereltségnek számít, az egyre gyakoribb hőhullámok miatt pedig sokaknak szinte nélkülözhetetlenné vált. Sokan azonban még mindig attól tartanak, hogy a folyamatos használat jelentősen megdobja a villanyszámlát. Pedig egy korszerű klíma megfelelő beállításokkal nemcsak kényelmesebbé teheti a nyári mindennapokat, hanem más elektromos berendezéseknél akár gazdaságosabban is működhet. Mutatjuk, hogyan spórolhatsz a hűtéssel, mely hibákat érdemes elkerülni, és miért fontos a karbantartás, ha hosszú távon is alacsonyan tartanád a költségeket.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
A mesterséges intelligencia ma már nemcsak útitervet ír vagy éttermet ajánl a nyaralóknak, hanem egyre inkább azt is eldönti, mely szállások és vendéglátóhelyek kerülnek egyáltalán a turisták látóterébe. Csakhogy az AI-ajánlások mögött sokszor elavult adatok, torzított értékelések, manipulálható online tartalmak és új marketingtrükkök állnak. Megnéztük, hogyan formálja át az AI az utazástervezést, milyen veszélyeket rejt ez az utazók számára, és mit tehetnek a magyar szálláshelyek, éttermek, hogy ne maradjanak láthatatlanok az új digitális versenyben.
Pénzcentrum CashTag
Évente már mintegy 23 ezer új videojáték jelenik meg a Steamen, így a fejlesztőknek soha nem látott versenyben kell kitűnniük a tömegből. Miközben Magyarország egykor a régió élvonalába tartozott a videojáték-fejlesztésben, ma már a túlélésért küzdenek a kisebb stúdiók. A Pénzcentrum CashTag legújabb adásában Várady Zsolt játékfejlesztő, a hungame.blog alapítója beszélt arról, milyen állapotban van a hazai iparág, mekkora eladási szám kell a nyereségességhez, és miért lenne szükség erősebb hazai támogatásra.
Pénzcentrum NapiChart
Bár elsőre furcsának tűnhet, sok munkavállaló számára nagyon is valós dilemma a betegszabadság kérdése. Egy nemzetközi felmérés szerint akadnak országok, ahol a dolgozók közel fele egyetlen nap betegszabadságot sem vesz ki egy év alatt. A héten a NapiCHART legnézettebb epizódjában bemutattuk, hogyan különbözik a betegszabadság kultúrája a világban, és miért gondolják meg sokan Magyarországon is kétszer, hogy otthon maradjanak-e betegen.
Íme legizgalmasabb kvízeink a 29. hétről
A kormányfő hangsúlyozta, hogy Polgár Judit huszonhat éven át vezette a női világranglistát, és bekerült a nyílt világranglista legjobb tíz játékosa közé is.
Magyar Péter ígérete szerint olyan jelöltet fognak javasolni, aki a valós nemzeti egységet testesíti meg.
A tartós kisvízhelyzet Európa-szerte, így Magyarországon is súlyos problémákat okoz.
A legtöbbször Ausztriát említik mint követendő példát.
Máris megszólalt egy miniszter Magyar Péter javaslatáról: azonnal beállt a választójogi korhatár csökkentése mögé!
Úgy véli, hogy a felnövekvő generáció véleményét mind az oktatás, mind pedig az országos ügyek terén meg kell hallgatni.
Meggyőződése szerint a tizennyolc év alatti korosztály jelentős része ma már kellően felkészült és tájékozott a döntéshozatalban való részvételhez.
Nagyon fontos bejelentéseket tett Magyar Péter: íme, itt vannak a kormány adókkal kapcsolatos döntései
A kormányfő bejelentése szerint öt adónem is megszűnik, be szertnének zárni sok kiskaput, illetve a vállalatok adóinak szigprításáról is döntöttek.
Új adatok láttak napvilágot Magyarországról: óriási hiány tátong a kasszában, de itt a meglepő mentőöv
A Kopint-Tárki továbbra is 2 százalékos gazdasági növekedést vár 2026-ra, annak ellenére, hogy az év első negyedéve még nem hozott érdemi fordulatot a magyar gazdaságban.
Elképesztő vagyonon ülnek a magyarok: megdöbbentő helyre terelnék a lakosság ezermilliárdos megtakarításait
Rendhagyó tőzsdenyitó csengetéssel indult a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
A szezonális édességek iránti kereslet visszaesése miatt az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében
Hatalmasat buknak az adófizetők a magyar stadionokon: ezért nem érdekli a klubokat, ha mégsem megy ki senki a meccsekre
A visszaesés nem a véletlen műve. Ha egy klub nem a saját tőkéjéből építkezik, és a jegyértékesítésből származó bevétele a teljes költségvetésének mindössze két százalékát...
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az információtechnológiai szolgáltatással foglalkozó Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást a dolgozók sztrájkja ellenére.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1214,61 pontos, 0,86 százalékos emelkedéssel 142 071,93 ponton zárt csütörtökön.
Magyar Péter bejelentette: gigászi vasútfejlesztés indul, HÉV-eket és vonatokat is vesznek, az EU is beszáll
Szerdán ismét kormányülést tartottak, többek között a Szent István Vidékfejlesztési Programról és a Baross Gábor Programról is határoztak.
Alig hat év alatt megkétszereződött a háztartások hűtésre fordított energiafelhasználása az Európai Unióban.
A hazai kutak többségén a korábbi ársapka alatti szinten tankolhatunk, a stabil stratégiai készletek pedig feleslegessé teszik a további felhalmozást.