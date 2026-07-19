Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol

Ezek voltak a 29. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. Mindegyiket meleg szívvel ajánljuk, ha képbe akarsz kerülni; de szemezgethetsz kedvedre is a megannyi téma közül, ha csak pár cikkre futja az idődből. Ez a Pénzcentrum 29. heti hírösszefoglalója - a teljes írás elolvasásához a linkre, vagy a képes ajánlóra!

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Vége az olcsóságnak Horvátországban : az európai utazók többsége már nem tartja kirívóan drágának a horvát árszínvonalat; tapasztalataikat gyakran a görög vagy spanyol viszonyokhoz mérik, és többnyire elfogadhatónak találják azokat. A magyaroknak viszont kihívást jelenthet az új árszínvonal. Joze Tomaš, a Horvát Gazdasági Kamara spliti regionális elnöke szerint az uniós csatlakozás óta az árak fokozatosan felzárkóztak az európai átlaghoz.

: az európai utazók többsége már nem tartja kirívóan drágának a horvát árszínvonalat; tapasztalataikat gyakran a görög vagy spanyol viszonyokhoz mérik, és többnyire elfogadhatónak találják azokat. A magyaroknak viszont kihívást jelenthet az új árszínvonal. Joze Tomaš, a Horvát Gazdasági Kamara spliti regionális elnöke szerint az uniós csatlakozás óta az árak fokozatosan felzárkóztak az európai átlaghoz. Kiszárad Európa legfontosabb folyója: ismét kritikusan alacsony a Rajna vízállása a tartós hőség és szárazság miatt, ami egyre komolyabb gondokat okoz az európai áruszállításban. A teherhajók csökkentett rakománnyal közlekednek, emiatt nőnek a szállítási költségek és lassulnak a beszállítások. A helyzet már a német ipar legnagyobb szereplőit is érinti, és a szoros gazdasági kapcsolatok miatt a magyar gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet.

ismét kritikusan alacsony a Rajna vízállása a tartós hőség és szárazság miatt, ami egyre komolyabb gondokat okoz az európai áruszállításban. A teherhajók csökkentett rakománnyal közlekednek, emiatt nőnek a szállítási költségek és lassulnak a beszállítások. A helyzet már a német ipar legnagyobb szereplőit is érinti, és a szoros gazdasági kapcsolatok miatt a magyar gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet. Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: amerikai szenátorok nyilvánosságra hozták az Oroszország elleni szankciós törvényjavaslat új változatát, amely akár százszázalékos büntetővámmal sújtaná az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb felvásárlóját, köztük Magyarországot is.

amerikai szenátorok nyilvánosságra hozták az Oroszország elleni szankciós törvényjavaslat új változatát, amely akár százszázalékos büntetővámmal sújtaná az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb felvásárlóját, köztük Magyarországot is. Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke: a jelöltséghez a 403 tagú alsóházi képviselőcsoport legalább húsz százalékának, vagyis 81 képviselőnek az írásos támogatására volt szükség. Bár az ajánlási határidő szerdáig tartott, Burnham már hétfő estig 349 aláírást gyűjtött össze, így esélyt sem hagyott a lehetséges kihívóknak.

a jelöltséghez a 403 tagú alsóházi képviselőcsoport legalább húsz százalékának, vagyis 81 képviselőnek az írásos támogatására volt szükség. Bár az ajánlási határidő szerdáig tartott, Burnham már hétfő estig 349 aláírást gyűjtött össze, így esélyt sem hagyott a lehetséges kihívóknak. Kétszer gyorsabban forrósodik Európa, mint az átlag: Európában a globális átlagnál kétszer gyorsabban emelkedik a hőmérséklet, a szélsőséges hőhullámok pedig már több százezer emberéletet követeltek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás ezen hatását puszta időjárási jelenség helyett súlyos egészségügyi vészhelyzetként kell kezelni.

Európában a globális átlagnál kétszer gyorsabban emelkedik a hőmérséklet, a szélsőséges hőhullámok pedig már több százezer emberéletet követeltek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás ezen hatását puszta időjárási jelenség helyett súlyos egészségügyi vészhelyzetként kell kezelni. Kivonul az európai piacról a nagymúltú mobilgyártó: a OnePlus bejelentette, hogy a jövőben nem hoz forgalomba új termékeket Európában és Észak-Amerikában, emellett indiai tevékenységét is jelentősen visszafogja. A döntés hátterében a gyenge kereslet, a növekvő árak, valamint az anyavállalat, az Oppo szerkezetátalakítása áll. Bár a márka a jövőben elsősorban a kínai piacra összpontosít, a meglévő felhasználók szoftveres és garanciális támogatása továbbra is biztosított marad.

a OnePlus bejelentette, hogy a jövőben nem hoz forgalomba új termékeket Európában és Észak-Amerikában, emellett indiai tevékenységét is jelentősen visszafogja. A döntés hátterében a gyenge kereslet, a növekvő árak, valamint az anyavállalat, az Oppo szerkezetátalakítása áll. Bár a márka a jövőben elsősorban a kínai piacra összpontosít, a meglévő felhasználók szoftveres és garanciális támogatása továbbra is biztosított marad. Kimerítésre játszik Irán: elhúzódó konfliktusra készülhet az Egyesült Államok: ismét kiújultak a fegyveres összecsapások az Egyesült Államok és Irán között a Közel-Keleten, miután a felek kölcsönösen célba vették egymás érdekeltségeit. Miközben Teherán a konfliktus elhúzásával és az amerikai erőforrások felőrlésével igyekszik kedvező tárgyalási pozíciót kiharcolni, Washington pragmatikus módon az iráni katonai infrastruktúra felszámolására összpontosít.

Válogatás a Pénzcentrum legolvasottabb, legérdekesebb cikkeiből a 29. héten, 2026-ban

Nincs univerzális recept arra, hogy ma új vagy használt autót érdemes-e vásárolni, de a szakértők szerint egy dolog biztos: már nem elég kizárólag a vételár alapján dönteni. A Pénzcentrum piaci körképében megszólaló autópiaci szereplők szerint a garancia, a fenntartási költségek, a várható értékvesztés és a szervizháttér legalább olyan fontos szempont, mint az ár. Abban ugyanakkor egyetértettek, hogy az új autók kedvezményei és a fiatal használt modellek közötti egyre kisebb árkülönbség sok esetben teljesen új helyzetet teremt a vásárlók számára.

Az Otthon Start elindulása jelentősen átalakította a magyar lakáshitelpiacot, a piaci konstrukciók azonban továbbra sem tűntek el. Azoknak, akik nem jogosultak a támogatott hitelre, már rendelkeznek saját ingatlannal vagy nem férnek bele a program feltételeibe, továbbra is a piaci lakáshitelek jelentik az egyetlen megoldást. Megnéztük a Bankmonitor kalkulátora alapján, hogy 10, 20 és 30 millió forintos hitelösszegnél mely bankok kínálják jelenleg a legkedvezőbb ajánlatokat, és mekkora különbségek vannak a teljes visszafizetésben.

Barcelona 2026-ban már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás: a City Costs Barometer szerint a katalán város Európa egyik legdrágább úti célja lett, ahol egy átlagos hétvége több mint 300 ezer forintba kerül. A mediterrán hangulat, a tengerpart és Gaudí városa továbbra is vonzza a turistákat, de a vendéglátás, a közlekedés és a szállások ára olyan mértékben emelkedett, hogy Barcelona ma már a kontinens prémium kategóriájába tartozik.

Évente milliók mennek fel a Budai Várba, de a sok tízmilliárdból újjáépített paloták és reprezentatív épületek jelentős része ma inkább fotótéma, mint valódi turisztikai attrakció. A Nemzeti Hauszmann Program lezáratlan vagy „billegő” épületeinél most az a nagy kérdés: kormányzati irodák, zárt reprezentációs terek vagy végre látogatható kulturális-turisztikai helyszínek legyenek belőlük? Karsai Árpád turisztikai szakember szerint a válasz egyértelmű: kultúra és turizmus — mert a kettő ebben az esetben nem egymás alternatívája, hanem ugyanannak a városi értéknek a két oldala.

A német politikai élet egyik legfontosabb kérdésévé vált, hogy meddig tartható fenn az a több évtizedes konszenzus, amely kizárja a szélsőjobboldalinak tartott Alternatíva Németországért (AfD) pártot a hatalmi együttműködésekből. A párt támogatottsága az elmúlt években jelentősen megerősödött, különösen Kelet-Németországban. Emiatt egyre gyakrabban merül fel a kérdés: hatalomra kerülhet-e a sokak által rettegett, szélsőjobboldalinak bélyegzett erő? Egy esetleges AfD kormány nemcsak Németország belpolitikáját alakíthatná át, hanem hatással lehetne Európa biztonságpolitikájára, gazdasági irányára és Magyarország egyik legfontosabb külgazdasági kapcsolatára is. A kialakult helyzetet Hevő Péter, az ELTE Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatójával elemezzük.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiszivárgott: veszélyben lehet a győri Audi-gyár jövője a Volkswagen átalakítása miatt A Volkswagen igazgatótanácsa átfogó szerkezetátalakításra készül, ami hosszú távon akár a győri Audi-gyár működését is befolyásolhatja.

A nyári hónapokban a naptej a legtöbb háztartás alapfelszerelésévé válik, mégis sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan kell helyesen használni ahhoz, hogy valóban megvédje a bőrt. Gyakori hiba, hogy túl kevés kerül belőle a bőrre, ritkán kenik újra, vagy kizárólag a magas faktorszámban bíznak. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a naptejekről, illetve azt is megnéztük, melyikek a legmegbízhatóbb naptejek felnőttek és gyermekek számára és mennyibe kerülnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Most közölték! Szalmonellás instant ételt hívnak vissza a boltokból: nehogy megedd, ha ilyet vettél A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy ízesítéstől, kiszereléstől és lejárati időtől függetlenül senki ne fogyasszon ezekből az élelmiszerekből, hanem vigye vissza azokat a vásárlás helyére.

Háromszor evezte át az óceánt, expedícióra ment Grönlandra és a Déli-sarkra, valamint ultramaraton-versenyek gyakori résztvevője - és győztese - Rakonczay Gábor extrémsportoló, aki számos könyvet írt a kalandjairól, és folyamatosan előadásokat tart arról, amit átélt. De hogyan tud az ember agya konkrét életveszélyben racionálisan működni, és hogyan kezeli magát a veszélyt? Mit csinál akkor, ha teljesen egyedül van hónapokon át, csak a saját gondolataival? Mit tud mondani az előadásain olyanoknak, akik vélhetően soha az életben nem indulnak el olyan kalandokra, mint ő, és egyáltalán: hogyan lehet ilyen expedíciókra pénzt szerezni? Interjú.

EZ IS ÉRDEKELHET Durván megvágták a magyar foci támogatását: ennyi jut mostantól az NB I-es és NB II-es csapatoknak Lényegesen érzékenyebben érinti a változás a jóval szerényebb költségvetésű NB II-es egyesületeket, amelyeknél a szövetségi források a büdzsé lényegesen nagyobb hányadát teszik ki.

A légkondicionáló ma már egyre több magyar háztartásban alapfelszereltségnek számít, az egyre gyakoribb hőhullámok miatt pedig sokaknak szinte nélkülözhetetlenné vált. Sokan azonban még mindig attól tartanak, hogy a folyamatos használat jelentősen megdobja a villanyszámlát. Pedig egy korszerű klíma megfelelő beállításokkal nemcsak kényelmesebbé teheti a nyári mindennapokat, hanem más elektromos berendezéseknél akár gazdaságosabban is működhet. Mutatjuk, hogyan spórolhatsz a hűtéssel, mely hibákat érdemes elkerülni, és miért fontos a karbantartás, ha hosszú távon is alacsonyan tartanád a költségeket.

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak útitervet ír vagy éttermet ajánl a nyaralóknak, hanem egyre inkább azt is eldönti, mely szállások és vendéglátóhelyek kerülnek egyáltalán a turisták látóterébe. Csakhogy az AI-ajánlások mögött sokszor elavult adatok, torzított értékelések, manipulálható online tartalmak és új marketingtrükkök állnak. Megnéztük, hogyan formálja át az AI az utazástervezést, milyen veszélyeket rejt ez az utazók számára, és mit tehetnek a magyar szálláshelyek, éttermek, hogy ne maradjanak láthatatlanok az új digitális versenyben.

Pénzcentrum CashTag

Évente már mintegy 23 ezer új videojáték jelenik meg a Steamen, így a fejlesztőknek soha nem látott versenyben kell kitűnniük a tömegből. Miközben Magyarország egykor a régió élvonalába tartozott a videojáték-fejlesztésben, ma már a túlélésért küzdenek a kisebb stúdiók. A Pénzcentrum CashTag legújabb adásában Várady Zsolt játékfejlesztő, a hungame.blog alapítója beszélt arról, milyen állapotban van a hazai iparág, mekkora eladási szám kell a nyereségességhez, és miért lenne szükség erősebb hazai támogatásra.

Pénzcentrum NapiChart

Bár elsőre furcsának tűnhet, sok munkavállaló számára nagyon is valós dilemma a betegszabadság kérdése. Egy nemzetközi felmérés szerint akadnak országok, ahol a dolgozók közel fele egyetlen nap betegszabadságot sem vesz ki egy év alatt. A héten a NapiCHART legnézettebb epizódjában bemutattuk, hogyan különbözik a betegszabadság kultúrája a világban, és miért gondolják meg sokan Magyarországon is kétszer, hogy otthon maradjanak-e betegen.

Íme legizgalmasabb kvízeink a 29. hétről