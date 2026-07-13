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Baska Voda strandja, egy turistaváros a Makarska Riviérán, Dalmácia, Horvátország
Utazás

Érik a sokk a magyar utazóknak Horvátországban: vége az olcsóságnak, keményen a zsebükbe kell nyúlniuk

Pénzcentrum
2026. július 13. 10:30

A horvátországi áremelkedések ellenére a külföldi turisták egyre többet költenek az országban, a fogyasztás növekedése pedig az adatok alapján az inflációt is meghaladja. Bár a turizmusból származó bevételek folyamatosan és jelentősen bővülnek, a kiélezett piaci verseny miatt nem minden helyi vállalkozás könyvelhet el egyértelmű sikereket - írja a Croatia Week.

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Az európai utazók többsége már nem tartja kirívóan drágának a horvát árszínvonalat; tapasztalataikat gyakran a görög vagy spanyol viszonyokhoz mérik, és többnyire elfogadhatónak találják azokat. A magyaroknak viszont kihívást jelenthet az új árszínvonal. Joze Tomaš, a Horvát Gazdasági Kamara spliti regionális elnöke szerint az uniós csatlakozás óta az árak fokozatosan felzárkóztak az európai átlaghoz.

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Rámutatott, hogy bár a termékek egy része drágult, mások olcsóbbak lettek, így a piac összességében versenyképes maradt. Az árak megítélése ugyanakkor erősen szubjektív, hiszen míg az újonnan érkezők ritkán panaszkodnak a költségekre, a visszatérő vendégek sokkal élesebben érzékelik a változásokat.

A turisták fogyasztási szokásai szintén átalakulóban vannak. A népszerű isztriai kempingekben például a vendégek egyre kevésbé fogyasztanak otthonról hozott élelmiszert, pénzüket inkább a helyi üzletekben és éttermekben költik el. Míg a kiskereskedelmi forgalom stabil maradt, az év első felében az isztriai vendéglátóhelyek bevételei látványosan nőttek. A kiállított nyugták száma 6 százalékkal emelkedett, a számlák összértéke pedig megközelítette az 564 millió eurót, ami 15 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A fellendülés azonban nem oszlik el egyenletesen a piacon. A belvárosi éttermek és kávézók egy része a forgalom stagnálását tapasztalta, amit részben a rendkívüli hőséggel magyaráznak. A szektorban ráadásul egyre élesebb a verseny az újonnan nyíló helyek miatt, így az összesített költés növekedése ellenére az egy vállalkozásra jutó árbevétel akár vissza is eshet, ahogy a vendégek megoszlanak a kínálatban.

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Az iparági statisztikák mindenesetre egyértelmű növekedést jeleznek, hiszen a külföldi turisták 2026 első negyedévében 945,2 millió eurós bevételt generáltak. Ez 9,2 százalékos javulást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, egy évtized távlatában pedig a külföldi turizmusból származó horvátországi bevételek több mint a kétszeresükre nőttek.
Címlapkép: Getty Images
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