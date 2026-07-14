Augusztustól érvénytelenné válik egy fontos okmány: sok magyar csak későn szembesülhet a változással

Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1. előtt kiállított, könyv formátumú személyazonosító igazolványok. A Belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hatóság nem küld külön értesítést az érintetteknek, ezért fontos időben gondoskodni az okmánycseréről. A tárca külön kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. A kormányablakok bővített kapacitással és soron kívüli ügyintézéssel várják az érintetteket.

Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium, egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra.

Az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, kiemelten fontos a családtagok és hozzátartozók segítsége.

Közölték azt is, az új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

A kormányablakok bővebb kapacitás mellett, soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét.

A tárca tájékoztatása szerint amennyiben az érintett egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos (mobil okmányirodai) ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani (erről a https://kormanyhivatalok.hu/node/47532 oldalon lehet tájékozódni), szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját, így a személyazonosító igazolvány cseréjére az érintett lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén (például idősek otthonában) is lehetőség nyílhat.

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A Belügyminisztérium arra is kéri a lakosságot, hogy az okmánycserét ne halasszák az utolsó pillanatra. Az időben elindított ügyintézéssel elkerülhető, hogy az érintettek érvényes személyazonosító okmány hiányában nehezebben intézhessék mindennapi ügyeiket,

Címlapi kép: Kovács Tamás, MTI/MTVA