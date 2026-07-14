Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját.
Augusztustól érvénytelenné válik egy fontos okmány: sok magyar csak későn szembesülhet a változással
Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1. előtt kiállított, könyv formátumú személyazonosító igazolványok. A Belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hatóság nem küld külön értesítést az érintetteknek, ezért fontos időben gondoskodni az okmánycseréről. A tárca külön kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. A kormányablakok bővített kapacitással és soron kívüli ügyintézéssel várják az érintetteket.
Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium, egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra.
Az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, kiemelten fontos a családtagok és hozzátartozók segítsége.
Közölték azt is, az új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
A kormányablakok bővebb kapacitás mellett, soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét.
A tárca tájékoztatása szerint amennyiben az érintett egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos (mobil okmányirodai) ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani (erről a https://kormanyhivatalok.hu/node/47532 oldalon lehet tájékozódni), szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját, így a személyazonosító igazolvány cseréjére az érintett lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén (például idősek otthonában) is lehetőség nyílhat.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Belügyminisztérium arra is kéri a lakosságot, hogy az okmánycserét ne halasszák az utolsó pillanatra. Az időben elindított ügyintézéssel elkerülhető, hogy az érintettek érvényes személyazonosító okmány hiányában nehezebben intézhessék mindennapi ügyeiket,
Címlapi kép: Kovács Tamás, MTI/MTVA
A keddi kereskedés kisebb pozitív korrekcióval indulhat a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nem teljesített jól a magyar tőzsde: nagyot estek a vezető részvények, csak egy papír tudott talpon maradni
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1261,35 pontos, 0,89 százalékos csökkenéssel, 141 206,10 ponton zárt hétfőn.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 357,29 forintról 358,36 forintra emelkedett 18 órakor.
Az Alaptörvény módosítása Sulyok Tamás és Polt Péter megbízatását is megszünteti, ha azt az államfő aláírja.
A főpolgármester évek óta hangsúlyozza, hogy a tűzijáték "elavult és rendkívül kártékony".
Veszélybe került az augusztus 20-i ünnepi program: eredetileg Balásy Gyula becsődölt cége szervezte volna a rendezvényt
A tervekben családi élményzónák, kulturális rendezvények, valamint könnyű- és elektronikus zenei programok is helyet kaptak.
Erre kevesen számítottak a magyar benzinkutakon: újra jöhet a hatósági ár a döbbenetes drágulás miatt?
A hazai töltőállomásokon június 27-én tértek vissza a szabadpiaci viszonyok. A fenntarthatatlanná vált hatósági áras rendszer megszüntetését akkor kifejezetten kedvező gazdasági környezet támogatta.
Új életet szánnak a legendás pécsi fürdő helyének: koncertkomplexum épülhet a Balokányban, a lakók tiltakoznak.
Mi a teendő, ha eltűnik egy hozzátartozónk? Mikor merülhet fel az eltűntté vagy halottá nyilvánítás? Összeggyűjtöttük, amiket ezekről a nehéz kérdéswekről tudni kell.
Nem várt fordulat a hazai tőzsdén: megtorpant az OTP, de egy másik magyar slágerpapír nagyot ment a héten
A hetet végül kis csökkenéssel zárta a magyar részvényindex, vegyes volt a hangulat a budapesti tőzsdén.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt teljesen legálisan: az út bárki előtt nyitva áll, csak ennyit kell tenni hozzá
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 28. hetéből.
Kegyetlen élelmiszerdrágulást hozhat el a szuper El Niño: a hőség nem csak az embert viselte, évekbe telhet, mire kiheveri a föld
Az ellátási láncok egyszerre két súlyos csapással szembesülnek.
Az ágazati szereplők egységes képviseletének biztosításáért augusztus 31-ig kell kidolgozni a kamarai választások új rendszerét.
Tovább ömlenek az állami százmilliók a Dunai Vasműbe: szép kis örökség ez a kormánynak, a fenyegető környezetkárosodást itt is meg kell fékezni
A határozat szerint a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 145,94 pontos, 0,1 százalékos csökkenéssel, 142 467,45 ponton zárt pénteken.
Elképesztő titokra derült fény Donald Trump saját vagyonáról: kiderült, mekkora összegekkel kereskedik az elnök
Donald Trump amerikai elnök második ciklusában egyre gyakrabban a tőzsde teljesítményével igazolja gazdaságpolitikájának sikerét.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.