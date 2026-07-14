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Gazdaság

Augusztustól érvénytelenné válik egy fontos okmány: sok magyar csak későn szembesülhet a változással

Pénzcentrum
2026. július 14. 09:44

Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1. előtt kiállított, könyv formátumú személyazonosító igazolványok. A Belügyminisztérium arra figyelmeztet, hogy a hatóság nem küld külön értesítést az érintetteknek, ezért fontos időben gondoskodni az okmánycseréről. A tárca külön kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. A kormányablakok bővített kapacitással és soron kívüli ügyintézéssel várják az érintetteket.

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Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium, egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra.

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Az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, kiemelten fontos a családtagok és hozzátartozók segítsége.

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Közölték azt is, az új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

A kormányablakok bővebb kapacitás mellett, soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét.

A tárca tájékoztatása szerint amennyiben az érintett egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos (mobil okmányirodai) ügyintézés is kezdeményezhető. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani (erről a https://kormanyhivatalok.hu/node/47532 oldalon lehet tájékozódni), szükség esetén orvosi igazolás csatolásával. A kérelem elbírálását követően a hivatal egyezteti a helyszíni ügyintézés időpontját, így a személyazonosító igazolvány cseréjére az érintett lakcímén vagy egyéb fellelhetőségi helyén (például idősek otthonában) is lehetőség nyílhat.

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A Belügyminisztérium arra is kéri a lakosságot, hogy az okmánycserét ne halasszák az utolsó pillanatra. Az időben elindított ügyintézéssel elkerülhető, hogy az érintettek érvényes személyazonosító okmány hiányában nehezebben intézhessék mindennapi ügyeiket,

Címlapi kép: Kovács Tamás, MTI/MTVA
#kormányablak #változás #gazdaság #ügyintézés #figyelmeztetés #kormányhivatal #személyi igazolvány #belügyminisztérium #idősek #tájékoztatás

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TolllerBela
48 perce
Ami azt illeti, a tárca csak ne keménykedjen ! Az újságíró meg ne tegyen rá még egy lapáttal ! Igazán értesíthetné azt a pár embert személyesen is a belügy...mennyien lehetnek ? Amúgy, a korlátlan, az azt jelenti, korlátlan ! Muszáj elfelejteni az anyanyelvet ?
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