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Nem sokon múlt a tragédia a Balatonnál: kiadták a riasztást a vízimentők, ez nem játék!

Pénzcentrum
2026. július 20. 14:20

Mozgalmas napokon van túl a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A szervezet munkatársai az elmúlt időszakban hat embert mentettek ki a vízből, valamint egy sikeres újraélesztésben is közreműködtek. Ezzel párhuzamosan nyomatékosan figyelmeztetnek mindenkit, hogy az elsodródott strandeszközök utáni úszás könnyen tragédiához vezethet - hívták fel a figyelmet.

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A szakemberek egy pénteki eset kapcsán hívták fel a figyelmet a veszélyre. Akkor egy SUP-oshoz riasztották a mentőhajót, aki a szél által elsodort matracát próbálta utolérni a nyílt vízen. Menet közben azonban elfogyott az ereje, és már nem tudott egyedül visszatérni a partra.

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Bár a bajbajutott végül saját erejéből elérte a sekély vizet, a vízimentők hangsúlyozzák, hogy soha nem szabad felfújható játékok, úszógumik vagy matracok után úszni vagy evezni a mély víz felé. Ilyenkor a fürdőzők gyakran rosszul mérik fel a távolságot, és mire visszafordulnának, már nincs elegendő energiájuk a part eléréséhez. A szakszolgálat arra kér mindenkit, hogy egy olcsó, könnyen pótolható tárgyért senki se kockáztassa az életét.

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Hasonlóan veszélyes helyzetbe került vasárnap egy férfi is, aki egy elsodródott vitorlás után úszott. Miután segítségért kiáltott, végül egy arra haladó hajó legénysége mentette ki a vízből, majd átadta őt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársainak.

A hétvége során a vízimentők az Országos Mentőszolgálat munkatársaival közösen sikeres újraélesztést hajtottak végre Szántódon, ahol egy idős férfi lett rosszul a matracán. Emellett a mentőhajó épségben megtalált két kamaszlányt is, akiknek az eltűnését édesanyjuk jelentette be, miután órákig nem tértek vissza a SUP-ozásból. A szolgálat munkatársai kivonultak egy olyan strandolóhoz is, aki erős hasi fájdalmakra és pánikrohamra emlékeztető tünetekre panaszkodott.

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A rendkívül mozgalmas héten a vízimentők az életmentéseken túl összesen 505 könnyű sérültet láttak el a Balaton-parti strandokon.
Címlapkép: Getty Images
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