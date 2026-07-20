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Nem sokon múlt a tragédia a Balatonnál: kiadták a riasztást a vízimentők, ez nem játék!
Mozgalmas napokon van túl a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata. A szervezet munkatársai az elmúlt időszakban hat embert mentettek ki a vízből, valamint egy sikeres újraélesztésben is közreműködtek. Ezzel párhuzamosan nyomatékosan figyelmeztetnek mindenkit, hogy az elsodródott strandeszközök utáni úszás könnyen tragédiához vezethet - hívták fel a figyelmet.
A szakemberek egy pénteki eset kapcsán hívták fel a figyelmet a veszélyre. Akkor egy SUP-oshoz riasztották a mentőhajót, aki a szél által elsodort matracát próbálta utolérni a nyílt vízen. Menet közben azonban elfogyott az ereje, és már nem tudott egyedül visszatérni a partra.
Bár a bajbajutott végül saját erejéből elérte a sekély vizet, a vízimentők hangsúlyozzák, hogy soha nem szabad felfújható játékok, úszógumik vagy matracok után úszni vagy evezni a mély víz felé. Ilyenkor a fürdőzők gyakran rosszul mérik fel a távolságot, és mire visszafordulnának, már nincs elegendő energiájuk a part eléréséhez. A szakszolgálat arra kér mindenkit, hogy egy olcsó, könnyen pótolható tárgyért senki se kockáztassa az életét.
Hasonlóan veszélyes helyzetbe került vasárnap egy férfi is, aki egy elsodródott vitorlás után úszott. Miután segítségért kiáltott, végül egy arra haladó hajó legénysége mentette ki a vízből, majd átadta őt a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársainak.
A hétvége során a vízimentők az Országos Mentőszolgálat munkatársaival közösen sikeres újraélesztést hajtottak végre Szántódon, ahol egy idős férfi lett rosszul a matracán. Emellett a mentőhajó épségben megtalált két kamaszlányt is, akiknek az eltűnését édesanyjuk jelentette be, miután órákig nem tértek vissza a SUP-ozásból. A szolgálat munkatársai kivonultak egy olyan strandolóhoz is, aki erős hasi fájdalmakra és pánikrohamra emlékeztető tünetekre panaszkodott.
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