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Rendkívüli! Módosítják a KRESZ-t, változik a gyorshajtás, a rollerek szabályozása - itt van Vitézy Dávid bejelentése
Konzultációt indít a miniszter a KRESZ változásairól, a rollerekről és számos más közlekedési kérdésekről is.
Társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról, amelynek keretében az érintettek egy online kérdőív kitöltésével mondhatják el a véleményüket a legfontosabb kérdésekről, a gyorshajtástól kezdve egészen az elektromos rollerek szabályozásáig - ezt Vitézy Dávid közlekedési miniszter jelentette be.
A tárcavezető elmondta: a ma induló konzultáció célja, hogy maguk a közlekedők is beleszólhassanak a mindennapi biztonságukat érintő döntésekbe. A kérdőív több olyan témát ölel fel, amelyek az utóbbi években rendszeresen a viták középpontjában álltak.
A felmérés többek között a gyorshajtás visszaszorításának lehetséges eszközeit, valamint az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést járja körül. Mivel ezek a problémák felelősek a súlyos balesetek jelentős részéért, a szabályozási környezet fejlesztése kiemelt figyelmet kap.
Külön hangsúlyt kap az elektromos rollerek kérdésköre is, hiszen ezek terjedésével egyre sürgetőbbé vált az egyértelmű használati és közlekedési szabályok kidolgozása. A kérdőív emellett a közúti ellenőrzések technológiai korszerűsítésének lehetőségeiről is várja a lakosság véleményét. Vitézy Dávid korábban úgy nyilatkozott, hogy bár a KRESZ véglegesítése is hamarosan megtörténik, a rollerekre vonatkoztatva soronkívüliséget biztosítanak a rolleres balesetek riasztó száma miatt.
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