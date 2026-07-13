Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vannak virágok, amelyek annyira hozzátartoznak a nyár hangulatához, hogy szinte fel sem tűnik, milyen gyakran látjuk őket. Díszítik az utcákat, kerteket, ablakpárkányokat, csokrokat és nyári sétáink helyszíneit, mégis könnyen előfordulhat, hogy a nevük már nem ugrik be elsőre. Ne aggódj, ez a képes kvíz nem botanikai vizsga, inkább játékos próba! Vajon mennyire emlékszel azoknak a virágoknak a nevére, amelyekkel szinte lépten nyomon találkozhatsz a melegebb hónapokban?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ismered a nyár legszebb virágait? Most kiderül, a nevükre is emlékszel-e! 1/10 kérdés Mi a neve ennek az egyszerű, sokak által ismert virágnak? Margaréta Őszirózsa Cickafark Kamilla Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy hívják a képen látható, nyáron sok balkonládában feltűnő dísznövényt? Muskátli Nebáncsvirág Verbéna Petúnia Következő kérdés 3/10 kérdés Vajon mi a neve ennek a kerti virágnak? Orgona Hortenzia Bazsarózsa Tátika Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy hívják ezt a közismert vadvirágot? Harangvirág Pitypang Búzavirág Szarkaláb Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a neve ennek a látványos nyári virágnak? Nőszirom Frézia Liliom Amarillisz Következő kérdés 6/10 kérdés Sokan csak büdöskeként ismerik, de tudod, mi a becsületes neve ennek a virágnak? Körömvirág Bársonyvirág Gombvirág Labdarózsa Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik népszerű kerti virág szerepel a képen? Dália Cickafark Orgona Begónia Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a neve, ennek a nyúlánk virágnak, amit díszes csokrokban is gyakran láthatsz? Nőszirom Kála Kardvirág Futórózsa Következő kérdés 9/10 kérdés Mi lehet ez a feltűnő színvilágú virág? Begónia Kokárdavirág Záporvirág Nebáncsvirág Következő kérdés 10/10 kérdés Vajon hogy hívják ezt a különös virágzatú dísznövényt? Díszhagyma Lóhere Bíborka Szarkaláb Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK