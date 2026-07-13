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Egy kalapos, farmeroverált viselő fiatal nő a kertben öntözi a virágokat egy tömlővel.
Kvíz

Kvíz: Ismered a nyár legszebb virágait? Most kiderül, a nevükre is emlékszel-e!

Pénzcentrum
2026. július 13. 18:04

Vannak virágok, amelyek annyira hozzátartoznak a nyár hangulatához, hogy szinte fel sem tűnik, milyen gyakran látjuk őket. Díszítik az utcákat, kerteket, ablakpárkányokat, csokrokat és nyári sétáink helyszíneit, mégis könnyen előfordulhat, hogy a nevük már nem ugrik be elsőre. Ne aggódj, ez a képes kvíz nem botanikai vizsga, inkább játékos próba! Vajon mennyire emlékszel azoknak a virágoknak a nevére, amelyekkel szinte lépten nyomon találkozhatsz a melegebb hónapokban?

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Kvíz: Ismered a nyár legszebb virágait? Most kiderül, a nevükre is emlékszel-e!

1/10 kérdés
Mi a neve ennek az egyszerű, sokak által ismert virágnak?
Margaréta
Őszirózsa
Cickafark
Kamilla
2/10 kérdés
Hogy hívják a képen látható, nyáron sok balkonládában feltűnő dísznövényt?
Muskátli
Nebáncsvirág
Verbéna
Petúnia
3/10 kérdés
Vajon mi a neve ennek a kerti virágnak?
Orgona
Hortenzia
Bazsarózsa
Tátika
4/10 kérdés
Hogy hívják ezt a közismert vadvirágot?
Harangvirág
Pitypang
Búzavirág
Szarkaláb
5/10 kérdés
Mi a neve ennek a látványos nyári virágnak?
Nőszirom
Frézia
Liliom
Amarillisz
6/10 kérdés
Sokan csak büdöskeként ismerik, de tudod, mi a becsületes neve ennek a virágnak?
Körömvirág
Bársonyvirág
Gombvirág
Labdarózsa
7/10 kérdés
Melyik népszerű kerti virág szerepel a képen?
Dália
Cickafark
Orgona
Begónia
8/10 kérdés
Mi a neve, ennek a nyúlánk virágnak, amit díszes csokrokban is gyakran láthatsz?
Nőszirom
Kála
Kardvirág
Futórózsa
9/10 kérdés
Mi lehet ez a feltűnő színvilágú virág?
Begónia
Kokárdavirág
Záporvirág
Nebáncsvirág
10/10 kérdés
Vajon hogy hívják ezt a különös virágzatú dísznövényt?
Díszhagyma
Lóhere
Bíborka
Szarkaláb
Címlapkép: Getty Images
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