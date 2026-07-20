Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy a bértranszparencia önmagában nem oldja meg a nemek közötti egyenlőtlenséget.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
Magyarország legszegényebb településein éves szinten alig néhány százezer forintnyi, egy főre jutó adóköteles jövedelem jut egy lakosra - miközben országos szinten már több százezer forintos nettó átlagkeresetről beszélünk. A Pénzcentrum a TeIR friss adatai alapján megnézte, mely magyarországi a legalacsonyabbak a hivatalos jövedelmek, és azt is, hogyan változott a helyzet az elmúlt évben. A lista élén ismét Csenyéte végzett, ahol az egy lakosra jutó éves SZJA-alapot képező jövedelem még a 260 ezer forintot sem érte el. Bár a 10 legszegényebb település mindegyikében emelkedtek az adóköteles jövedelmek, de mindez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ténylegesen jobban élnek az emberek - a statisztika sajátosságai is állhatnak a dolog mögött.
A KSH friss adatai szerint idén májusban a nettó átlagkereset 535 900 forint volt Magyarországon, a nettó mediánkereset pedig 436 200 forint volt - ez az az összeg, aminél ugyanannyi dolgozó kap többet, mint aki kevesebbet.
Ugyanakkor az átlagkereset önmagában félrevezető lehet, hiszen csak korlátozottan mutatja meg a lakosság valós jövedelmi helyzetét. A KSH átlagbér-statisztikái kizárólag a bejelentett, teljes munkaidőben dolgozó alkalmazottak keresetét veszik figyelembe az öt főnél több embert foglalkoztató vállalkozásoknál, valamint a költségvetési intézményeknél.
Kimaradnak belőlük többek között a közfoglalkoztatottak, a részmunkaidősök, a kisebb cégek munkavállalói, az egyéni vállalkozók és más önfoglalkoztatók. Emiatt az átlagkereset rendszerint kedvezőbb képet fest annál, mint amit a magyarok jelentős része a mindennapokban megtapasztal.
Az átlag sokszor csalóka
A dolgot egy viszonylag életszerű példával lehet szemléltetni: képzeljük el, hogy tíz ember ül egy asztalnál. Kilencen nem kapnak ebédet, a tizedik megeszik tíz sült csirkét. Azaz statisztikailag egy főre átlagosan egy adag étel jutott, mégis csak egyvalaki lakott (nagyon) jól.
Ugyanez a probléma az átlagkeresetekkel is. Néhány kiugróan magas jövedelem jelentősen felhúzhatja az átlagot, miközben a többség ennél jóval kevesebbet keres. Egy településen vagy vállalatnál elegendő néhány rendkívül jól fizetett vezető vagy speciális szaktudású dolgozó ahhoz, hogy a statisztikai átlag messze eltávolodjon attól, amit az emberek többsége valójában hazavisz.
Ez különösen a kisebb településeken lehet látványos, ahol néhány magas jövedelmű lakos is jelentős hatással lehet az átlagra.
Ezért érdemes más mutatót is megnézni
A hazai jövedelmi különbségek pontosabb feltérképezéséhez a Pénzcentrum az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) 2024-es, települési szintű adatait vizsgálta meg, amelyek az egy főre jutó, személyi jövedelemadó-alapot képező éves belföldi jövedelmeket mutatják be.
Az adatokból jól kirajzolódnak az országon belüli jövedelmi különbségek. Az is látható, hogy a legszegényebb településeken a legális, adózott jövedelmek alapján átlagosan mindössze néhány tízezer forint jut havonta egy lakosra.
Természetesen ennek a mutatónak is vannak korlátai. Nem tartalmazza például a vállalkozói kivéteket, illetve más, nem SZJA-köteles bevételeket, ezért bizonyos településeken nem ad teljes képet a helyi jövedelmi viszonyokról. A legkisebb falvakban néhány vagyonosabb lakos jelentősen módosíthatja az átlagot, míg az agglomerációban sok magas jövedelmű ember él ugyan, de fogyasztásuk jelentős része nem a lakóhelyük gazdaságában jelenik meg.
Ezek Magyarország legszegényebb települései
Az alábbi összeállításban szereplő összegek éves, egy főre jutó jövedelmeket jelentenek. Ahhoz, hogy ezekből havi értéket kapjunk, 12-vel kell elosztani őket. Ez alapján a legtehetősebb magyar településeken az egy főre jutó éves SZJA-alapot képező jövedelem már jóval meghaladja a 3 millió forintot, míg a lista másik végén ennek csak a töredékéből kell megélniük az ott élőknek.
Alább a legszegényebb településeket listázzuk az évs SZJA-alapként szolgáló jövedelemeket nézve. Viszonyításképpen: a 2024-es évben a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset 430 100 forint volt, a nettó kereset mediánértéke 389 800 forintot ért el Magyarországon.
10. Tiszabő - 599 132 Ft/fő/év
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszabő évek óta szerepel a legnehezebb helyzetű magyar települések között. A Tisza mentén fekvő faluban a rendszerváltás után jelentősen beszűkültek a munkalehetőségek, ami hosszú távon is hatással volt a helyi gazdasági helyzetre. Sok család számára ma is a közfoglalkoztatás, az alkalmi munka és a különböző támogatások jelentik a megélhetés alapját.
9. Szakácsi - 587 547 Ft/fő/év
Szakácsi a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Cserehát egyik apró települése. A térség hosszú ideje az ország egyik legnehezebb helyzetű vidéke, ahol a rossz közlekedési lehetőségek, a kevés helyi munkahely és a gyenge gazdasági aktivitás jelentős kihívást jelentenek. A faluban kevés a stabil megélhetési lehetőség, sokan csak nehezen tudnak rendszeres jövedelemhez jutni.
8. Somogyacsa - 562 217 Ft/fő/év
A Somogy vármegyei Somogyacsa egy kis lélekszámú település, ahol a helyi gazdasági lehetőségek korlátozottak. A környéken kevés a stabil munkahely, sokan mezőgazdasági tevékenységből vagy alkalmi munkákból próbálnak megélni. A településre is jellemző az aprófalvak egyik legnagyobb problémája: az elöregedés és a fiatalok elvándorlása.
7. Rajka - 542 013 Ft/fő/év
Rajka különleges helyzetű település a magyar jövedelmi térképen, hiszen közvetlenül a szlovák és osztrák határ közelében található. Az elmúlt években sokan költöztek ide Pozsonyból, miközben jelentős részük külföldön dolgozik. Emiatt a település hivatalos SZJA-alapú jövedelmi adatai nem feltétlenül tükrözik teljes egészében az ott élők tényleges anyagi helyzetét.
6. Gadna - 484 269 Ft/fő/év
Gadna Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a Cserehát térségében található. A település gazdasági lehetőségeit jelentősen korlátozza a térség elszigeteltsége és a kevés munkalehetőség. A korábbi ipari és mezőgazdasági munkahelyek megszűnésével sok család számára nehézzé vált a stabil megélhetés biztosítása.
5. Rinyaújnép - 468 166 Ft/fő/év
A Somogy vármegye délnyugati részén fekvő Rinyaújnép egy apró, zsáktelepülés a horvát határ közelében. A helyben elérhető munkalehetőségek száma alacsony, ezért sokan közfoglalkoztatásból, mezőgazdasági munkákból vagy alkalmi keresetekből élnek. A népesség csökkenése és az elöregedés tovább nehezíti a település helyzetét.
4. Szentkatalin - 455 133 Ft/fő/év
A Baranya vármegyei Szentkatalin a Zselic egyik kis települése, ahol a lakosság száma alacsony, a helyi szolgáltatások pedig korlátozottak. Az elöregedés és az elvándorlás itt is komoly probléma. A munkalehetőségek hiánya miatt sokan más településekhez kötődnek, vagy alacsonyabb összegű ellátásokból tartják fenn magukat.
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3. Bódvalenke - 442 860 Ft/fő/év
Bódvalenke Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található, és gyakran „Freskófalu” néven említik a házak falait díszítő roma művészeti alkotások miatt. A kulturális kezdeményezések ellenére azonban a település gazdasági helyzete továbbra is nehéz. A munkalehetőségek száma korlátozott, a szegénység pedig sok család mindennapjait meghatározza.
2. Tornanádaska - 370 319 Ft/fő/év
Tornanádaska a szlovák határ mellett fekvő borsodi település, amely hosszú ideje az ország egyik legalacsonyabb jövedelmű falvai között szerepel. A földrajzi elszigeteltség és a kevés helyi munkalehetőség miatt sok lakos nehéz helyzetben van. A megélhetés sok esetben közfoglalkoztatásból, támogatásokból vagy alkalmi munkákból biztosítható.
1. Csenyéte - 256 875 Ft/fő/év
2024-ben is Csenyéte rendelkezett a legalacsonyabb egy főre jutó SZJA-alapú jövedelemmel a vizsgált települések közül, 2023-ban is ez volt a legszegényebb település. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei falu a Cserehát egyik legismertebb, ugyanakkor egyik legnehezebb helyzetű települése. A helyi gazdasági lehetőségek rendkívül szűkösek, a munkalehetőségek száma alacsony, ezért sok család számára a támogatások és alkalmi munkák jelentik a fő bevételi forrást.
Mindez térképen:
Nőttek a jövedelemek, de ez nem feltétlen jelenik meg a pénztárcákban
Mielőtt összehasonlítjuk a 2024-es adatokat a 2023-asokkal, nagyon fontos kiemelni, hogy
a számok emelkedése nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott településeken élők ténylegesen ennyivel többet keresnek, vagy hogy egyik évről a másikra látványosan javult volna az ott élők életszínvonala.
Az egy főre jutó SZJA-alapú jövedelem egy statisztikai átlag, amelyet több tényező is jelentősen befolyásolhat. Már néhány magasabb jövedelmű lakos megjelenése, egy nagyobb összegű bevétel, vagy akár az is, ha néhány korábban - legálisan - nem dolgozó ember bejelentett munkaviszonyt létesít, érdemben megváltoztathatja az adott település mutatóját.
Különösen igaz ez a néhány száz fős vagy még kisebb falvakra, ahol a lakosságszám változása is komoly hatással lehet az eredményre. Ha például egy településen csökken a lakosok száma, miközben a jövedelmek összege hasonló marad, az egy főre jutó érték automatikusan magasabb lehet.
Ugyanígy néhány új, bejelentett állásban dolgozó lakos is látványosan javíthatja az átlagot. A mutató tehát fontos jelzés a települések jövedelmi helyzetéről, de önmagában nem bizonyítja, hogy a helyiek többsége valóban gazdagabb lett, vagy hogy a mindennapi megélhetési körülményeik érdemben javultak.
Az adatok összehasonlításából kiderült, hogy a legszegényebb települések között Csenyéte helyzete változott a legkevésbé: az egy főre jutó éves SZJA-alapú jövedelem 235 101 forintról 256 875 forintra emelkedett, ami 21 774 forintos, mintegy 9,3 százalékos növekedést jelent. Bár a településen is több pénz jelent meg a statisztikában, továbbra is messze itt a legalacsonyabb az egy lakosra jutó jövedelem a vizsgált települések között. Tornanádaskán 320 246 forintról 370 319 forintra nőtt az érték, ami 50 073 forintos, 15,6 százalékos emelkedésnek felel meg.
A középmezőnyben is jelentős változások történtek. Bódvalenke 414 074 forintról 442 860 forintra lépett előre, ami 7 százalékos növekedés, míg Szentkatalinban 396 481 forintról 455 133 forintra emelkedett a mutató, ami már közel 14,8 százalékos bővülést jelent. Rinyaújnép esetében 434 609 forintról 468 166 forintra nőtt az érték, vagyis 7,7 százalékos emelkedés történt.
A legnagyobb változások egyikét Gadna produkálta: a településen az egy főre jutó jövedelem 438 918 forintról 484 269 forintra nőtt, ami 10,3 százalékos növekedésnek felel meg. Rajkán 489 015 forintról 542 013 forintra emelkedett a mutató, ami 10,8 százalékos javulást jelent.
Somogyacsán ennél is nagyobb volt az emelkedés: 467 607 forintról 562 217 forintra nőtt az egy lakosra jutó éves jövedelem, vagyis 94 610 forinttal, 20,2 százalékkal lett magasabb az érték.
A legnagyobb ugrást azonban egyértelműen Szakácsi mutatta. A településen a 2023-as 364 511 forintos érték 2024-re 587 547 forintra nőtt, ami 223 036 forintos emelkedés, vagyis közel 61,2 százalékos növekedés. Tiszabőn szintén jelentős növekedés történt: 524 201 forintról 599 132 forintra emelkedett az egy főre jutó éves jövedelem, ami 74 931 forintos, 14,3 százalékos bővülést jelent.
A tíz vizsgált településen az átlagos egy főre jutó éves jövedelem 397 475 forintról 480 852 forintra nőtt, ami egy év alatt 83 377 forintos, mintegy 21 százalékos emelkedést jelent.
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