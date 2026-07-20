A Pénzcentrum 2026. július 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kulcsszinten billeg a forint a dollárral, euróval szemben: sorsdöntő lehet, merre indul az árfolyam hétfőn
Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfőre a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hétfő reggel hat órakor 362,31 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 362,06 forintos állás után, a dollár jegyzése 316,65 forintra ment fel 316,53 forintról, a svájci franké pedig 392,13 forintra csökkent 392,31-ről.
Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll az előző, 29. heti kezdésnél, 1,3 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és 1,2 százalékkal a svájci frank ellenében.
A júliusi kezdéshez képest is gyengült a forint, 1,7 százalékkal az euróval, 1,4 százalékkal a dollárral és 1,6 százalékkal a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5,8 százalék, a dollár ellenében 3,3 százalék, a svájci frankkal szemben pedig 5,1 százalék árfolyamnyereségre tett szert.
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