Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi

A nyári hónapokban a naptej a legtöbb háztartás alapfelszerelésévé válik, mégis sokan nincsenek tisztában azzal, hogyan kell helyesen használni ahhoz, hogy valóban megvédje a bőrt. Gyakori hiba, hogy túl kevés kerül belőle a bőrre, ritkán kenik újra, vagy kizárólag a magas faktorszámban bíznak. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a naptejekről, illetve azt is megnéztük, melyikek a legmegbízhatóbb naptejek felnőttek és gyermekek számára és mennyibe kerülnek.

A szakmai ajánlások szerint a naptej az egyik leghatékonyabb eszköz a nap káros ultraibolya (UV) sugárzása elleni védekezésben, de önmagában nem nyújt teljes védelmet. A leégés mellett a túlzott UV-sugárzás felgyorsítja a bőr öregedését, növeli a bőrrák kialakulásának kockázatát, és a szemeket is károsíthatja. A szakértők ezért azt javasolják, hogy a naptej használatát mindig egészítsük ki megfelelő ruházattal, kalappal, napszemüveggel és – amikor csak lehet – árnyékban tartózkodással.

A Pénzcentrum naptej körképében utánajártunk, hogy a nyári melegben, nyaralás alatt mire érdemes figyelni, mikor naptejet választunk, hogyan használjuk a krémeket és persze azt is megnéztük, melyik a legjobb termékek most a piacon.

Nem elég a magas faktorszám

A legtöbben vásárláskor elsőként az faktorszámot nézik, pedig ez csak az egyik fontos adat, ami alapján érdemes dönteni. Az SPF (Sun Protection Factor) azt mutatja meg, milyen mértékű védelmet nyújt a készítmény az UVB-sugárzás ellen, amely elsősorban a napégésért felelős. Az UVA-sugarak ezzel szemben mélyebbre hatolnak a bőrben, hozzájárulnak a ráncok kialakulásához, a bőr idő előtti öregedéséhez, és szintén szerepet játszanak a bőrrák kialakulásában.

Éppen ezért érdemes olyan naptejet választani, amely legalább SPF 30-as fényvédő faktorral rendelkezik, de emellett széles spektrumú is, vagyis egyszerre véd az UVA- és az UVB-sugárzás ellen. Az európai jelöléseken ezt a magas UVA-védelmet általában négy- vagy ötcsillagos értékelés, illetve egy körben jelzett UVA felirat mutatja.

Bár sok termék SPF 50+ jelöléssel kerül forgalomba, a szakmai ajánlások szerint a legtöbb ember számára az SPF 50 fölötti érték már csak minimális többletvédelmet jelent. Sokkal fontosabb, hogy elegendő mennyiséget használjunk, és rendszeresen újrakenjük a krémet.

A legtöbben túl kevés naptejet használnak

Hiába választ valaki jó minőségű fényvédőt, ha abból csak vékony réteget visz fel a bőrére. A Harvard Medical School szakmai ajánlása szerint egy átlagos testalkatú felnőtt teljes testének megfelelő védelméhez körülbelül 30–35 milliliter, vagyis nagyjából hat-nyolc teáskanálnyi naptejre van szükség.

A naptejet minden fedetlen bőrfelületre fel kell vinni, beleértve az arcot, a füleket, a nyakat, a tarkót, a kézfejeket és a lábfejeket is. Azoknál, akiknek a haja ritkul, a fejbőr védelméről sem szabad megfeledkezni, bár ezt kalappal vagy sapkával is ki lehet egészíteni.

A fényvédőt ajánlott már 20-30 perccel a strandra, vagy a napos helyszínre indulás előtt felkenni, hogy megfelelően felszívódhasson a bőrön. Ezután legalább kétóránként újra kell alkalmazni, de ennél gyakrabban is szükség lehet rá úszás, intenzív izzadás vagy törölközés után.

Jobb a vízálló naptej?

Sokan ma is úgy gondolják, hogy a vízálló naptej egész nap kitart strandolás közben, ez azonban a brit állami egészségügyi rendszer, az NHS szerint tévhit. A vízálló megjelölést ma már nem is lehet feltüntetni a termékeken, mert egyetlen készítmény sem képes korlátlan ideig a bőrön maradni vízben vagy erős izzadás mellett.

A csomagoláson ezért inkább a "water resistant" felirat szerepel, amely azt jelzi, hogy a termék 40 vagy 80 percig képes megőrizni a védőhatását vízzel való érintkezés közben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene újrakenni: minden fürdés, törölközés vagy erősebb izzadás esetén ismét fel kell vinni a naptejet a bőrre.

Ezekre is érdemes odafigyelni vásárláskor

A szakértők szerint érdemes inkább krém vagy testápoló állagú naptejet választani, mert ezekkel könnyebb egyenletesen befedni a bőrt. A spray-k ugyan kényelmesek, de gyakran nem jut belőlük elegendő mennyiség a bőrre, ráadásul a permet belélegzése sem ideális. A napvédő porok használata szintén nem ajánlott, mert könnyen a légutakba kerülhetnek.

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Arra is érdemes figyelni, hogy a naptej szavatossága ne járjon le. A legtöbb terméken megtalálható a felbontás utáni felhasználhatóságot jelző ikon, vagy időpont, ami után már nem elég hatékony a káros napsugarak ellen. Ha a naptej hosszabb ideig nagy hőségnek volt kitéve, például egész nyáron az autóban vagy a strandon, akkor a lejárati idő előtt is csökkenhet a védőképessége, így nyaralás előtt érdemes ellenőrizni, van-e megfelelő krémünk.

A naptej kiválasztásakor tehát nem kizárólag az ár vagy a lehető legmagasabb SPF-szám számít. Legalább ilyen fontos, hogy a készítmény megfelelő UVA- és UVB-védelmet biztosítson, elegendő mennyiségben kerüljön a bőrre, és rendszeresen újrakenjük. A tudatos fényvédelem ugyanis nemcsak a kellemetlen leégést segíthet megelőzni, hanem hosszú távon a bőr egészségének megőrzésében is fontos szerepet játszik. Már csak egy kérdés maradt: melyek a legjobb naptejek és mennyibe kerülnek most?

Ezek a legjobb felnőtt naptejek

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a naptejeket is tesztelte. A teszt során figyelembe vették a hazai boltokban kapható naptejek napvédelmi erősségét, környezeti hatását, a használat komfortosságát, a címkén található információkat, illetve a termékek összetételét. Az összpontszámok alapján a következő TOP10 naptej vezeti a listát Magyarországon:

Biotherm Waterlover napozótej (SPF 30): 72 pont - 7950 Ft

La Roche Posay Anthelios láthatatlan napvédő spray (SPF 30): 71 pont - 7830 Ft

Bioderma Photoderm Bronz spray (SPF 30): 71 pont - 6460 Ft

Cien (Lidl) Kids Sun Spray (SPF 50+): 70 pont - 1999 Ft

Yves Rocher Solaire napozó tej (SPF 30): 70 pont - 4490 Ft

SunOzon (Rossmann) Naptej (SPF 30): 70 pont - 974 Ft

Sebamed Napozó spray (SPF 30): 70 pont - 3290 Ft

Garnier Ambre Solaire hidratáló naptej (SPF 30): 69 pont - 3380 Ft

Eucerin Sun extra könnyű naptej (SPF 50): 69 pont - 5777 Ft

Nivea Sun Protect & moisture hidratáló napozó spray (SPF 30): 69 pont - 2205 Ft

Megnéztük azt is, hogy mennyibe kerülnek ezek a termékek, amiből az is látható, hogy nem mindig a legdrágább termék véd a legjobban.

A gyermekek különösen érzékenyek a napsugárzásra, ezért náluk még nagyobb jelentősége van a megfelelő védelemnek. Hat hónapos kor alatt a csecsemőket nem ajánlott közvetlen napsütésnek kitenni, inkább árnyékba kell vonulni velük. Hat hónapos kor felett legalább SPF 50-es, széles spektrumú naptej használata javasolt, amelyet ugyanúgy rendszeresen újra kell kenni, mint a felnőtteknél. Emellett a kalap, a megfelelő ruházat és a napszemüveg sem maradhat el.

Ezek a legjobb gyermek naptejek

Szintén a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesztelte a gyermeknaptejeket is, mégpedig frissen, 2026-ban. A felnőtt és a gyerek naptej közötti különbség egyrészt a faktorszámban, másrészt a még inkább bőrbarát összetevőkben rejlik. Gyerekeknek érdemes 50+ faktoros naptejet vásárolni, a gyártók többsége fel is tünteti a csomagoláson, ha kifejezetten gyermekeknek szánja az adott terméket. Az egyesület által végzett felmérés A, vagyis legjobb kategóriájába csupa naptejek került, amelyben nem találhatóak sem egészségre, sem a környezetre veszélyes anyagok.

La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics gyermek napvédő tej

La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics napvédő tej babáknak

Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert+ roll-on naptej gyermekeknek

Bioderma Photoderm Pediatrics Mineral

Bioderma Photoderm Kid Spray

Nivea Sun Babies & Kids Sensitive Protect gyermek napozó spray

Nivea Sun Babies & Kids Sensitive Protect naptej

Eucerin Sun Kids Sensitive Protect Dry Touch gyermek napozó gél-krém

Uriage Baba Mineral fényvédő krém

Uriage Bariésun tej

Fontos újdonság, hogy 2026-tól az Európai Unióban a következő anyagok már nem lehetnek jelen a fényvédő termékekben: 4-Methylbenzylidene, Camphor, PFAS-ek, bizonyos benzofenonok. A homoszalátot azonban korlátozásokkal lehet tovább használni. Jó hír, hogy a szervezet által ellenőrzött termékekben a címke alapján nem voltak jelen ezek az összetevők.

A naptej önmagában nem elég

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy bár a fényvédő nagyon fontos a bőrünk és egészségünk megóvására, de nem helyettesíti az egyéb módszereket, amivel védekezhetünk a káros sugarakkal szemben. Így azt javasolják, hogy amikor a legerősebb az UV-sugárzás, általában délelőtt 11 és délután 3 óra között, lehetőség szerint árnyékban tartózkodjunk.

Emellett érdemes könnyű, de sűrű szövésű ruházatot viselni, széles karimájú kalapot hordani, valamint UV-szűrős napszemüveget használni. A mindennapi időjárás-előrejelzésekben szereplő UV-index is hasznos támpont: ha az érték eléri vagy meghaladja a hármat, már indokolt a fokozott fényvédelem.