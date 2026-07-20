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Nagyon nem mindegy, hol élsz: brutál nagy a különbség megyénként a reumatológiai ellátásban
Hónapokat kell várni egy reumatológiai vizsgálatra? Sokan úgy érzik, mire végre bejutnak a szakorvoshoz, alig jut idő a vizsgálatra. A háttérben az orvoshiány mellett az áll, hogy Magyarországon rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg a reumatológusok. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában megnézzük, hogyan alakul a szakorvosi ellátás hazánkban, és mekkora terhelés alatt dolgoznak a reumatológusok Európa különböző országaiban.
A reumatológiai betegségek – az ízületi kopástól és a gerincproblémáktól kezdve a gyulladásos és autoimmun kórképekig – emberek millióit érintik. Az idősödő társadalom miatt egyre nagyobb az ellátás iránti igény, miközben sok országban nehéz elegendő szakorvost biztosítani. Ez hosszabb várólistákat és nagyobb terhelést eredményez az egészségügyben. CHART by Pénzcentrum friss epizódjának hazai térképe jól mutatja, hogy a reumatológusok eloszlása korántsem egyenletes. A főváros kiemelkedik a szakorvosok számát tekintve, és néhány nagyobb egyetemi központtal rendelkező vármegye szintén kedvezőbb helyzetben van. Ezzel szemben az ország több keleti és déli vármegyéjében jóval kevesebb reumatológus jut ugyanannyi lakosra. Ez a különbség a betegek számára komolyan érzékelhető probléma. Azokon a területeken, ahol kevés a szakorvos, hosszabb várakozási időre és nagyobb leterheltségre lehet számítani, míg a jobb ellátottságú régiókban általában könnyebb időpontot kapni.
A probléma persze nem kizárólag magyar sajátosság. Egy nemzetközi felmérés szerint Európában egy reumatológus átlagosan hetente körülbelül 70 beteget lát el. A legkisebb terhelés ugyanakkor Svédországban figyelhető meg, ahol egy szakorvos átlagosan 30 beteget fogad egy hét alatt. Szlovéniában ez a szám körülbelül 35, míg Svájcban és Ausztriában nagyjából 40. Ezekben az országokban több idő juthat egy-egy páciens kivizsgálására és kezelésére.
A rangsor másik végén viszont egészen más a képet. Lengyelországban egy reumatológus átlagosan mintegy 140 beteget lát el hetente, ami az európai mezőny legmagasabb értéke. Hollandiában és Törökországban is meghaladja a heti betegszám a száz főt. Magyarország szintén az átlag felett helyezkedik el. Egy magyar reumatológus hetente átlagosan körülbelül 90 beteget fogad, ami jelentősen meghaladja az európai átlagot, vagyis a hazai szakorvosokra nagyobb betegforgalom jut, mint a legtöbb európai országban.
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