Örökre vége lehet az augusztus 20-i tűzijátéknak: Karácsony Gergely is megszólalt az ügyben

Karácsony Gergely főpolgármester szerint végleg be kellene szüntetni az augusztus 20-i tűzijátékot. A városvezető úgy véli, hogy a látványosság környezetszennyező, drága és káros az élővilágra, ezért az erre szánt közpénzt sokkal hasznosabb célokra, például az aszály elleni védekezésre kellene fordítani, miközben az állami ünnep modern fényjátékokkal is méltóvá tehető.

A városvezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében üdvözölte a jelenlegi kormány azon törekvéseit, amelyekkel igyekeznek szakítani az Orbán-kormány korábbi pazarló örökségével. Kifejezetten jó iránynak tartja, hogy az új közbeszerzés alapján az állami ünnepséget inkább zenével, családi programokkal és fényjátékkal tennék látványossá.

"Bár az esemény költségvetése csökkent ahhoz az időszakhoz képest, amikor Rogánék túlköltekeztek" - jegyzi meg Karácsony Gergely - a főpolgármester nehezményezi, hogy a tűzijáték továbbra is szerepel a tervekben.

A főpolgármester évek óta hangsúlyozza, hogy a tűzijáték elavult és rendkívül kártékony. Számos szakmai anyag bizonyítja, hogy a pirotechnikai eszközök alkalmazása indokolatlanul károsítja a városi környezetet, súlyos zaj-, levegő- és vízszennyezést okozva, emellett veszélyezteti a vadon élő állatokat, a madarakat, a rovarokat, valamint a házi kedvenceket is. Az esemény ráadásul sokak számára egészségügyi problémát is jelent. Karácsony Gergely úgy véli, hogy a lakosság által kedvelt látványosságot modern technológiával, például fényvetítéssel is tökéletesen helyettesíteni lehetne.

A pénzügyi átcsoportosítás mellett szól az a petíció is, amelyet már több mint 230 ezren írtak alá. A kezdeményezők azt kérik, hogy a tűzijátékra szánt összeget inkább az aszály elleni védekezésre fordítsák.

Bár ez a forrás önmagában nem oldaná meg a teljes vízhiányt, a főpolgármester szerint minden egyes közforintnak jobb helye lenne a védekezésben, mint ha a levegőbe lőnék el. A probléma Budapestet is közvetlenül érinti, hiszen a Duna vízállásának apadása miatt augusztus közepére komoly kihívások elé nézhet a főváros vízellátása.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A főpolgármester mindezek fényében úgy látja, hogy nincs racionális érv a tűzijáték megtartása mellett, ezért itt lenne az ideje élni a lehetőséggel, és végleg meghaladni ezt a hagyományt.

Címlapfotó: Mónus Márton, MTI/MTVA