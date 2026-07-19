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Világ

Sokkoló adatok láttak napvilágot: kétszer gyorsabban forrósodik Európa, mint az átlag - Magyarországnak is fájni fog

Pénzcentrum
2026. július 19. 08:33

Európában a globális átlagnál kétszer gyorsabban emelkedik a hőmérséklet, a szélsőséges hőhullámok pedig már több százezer emberéletet követeltek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás ezen hatását puszta időjárási jelenség helyett súlyos egészségügyi vészhelyzetként kell kezelni, és a tragédiák elkerülése érdekében elengedhetetlen a kormányok, az egészségügyi rendszerek, valamint a lakosság azonnali, összehangolt felkészülése.

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Az elmúlt négy évben a kánikula több mint kétszázezer ember életét követelte a kontinensen, a halálozási arány pedig az elmúlt két évtizedben harminc százalékkal nőtt. Csak az idei nyáron öt európai országban közel tízezer, a hőhullámokhoz köthető áldozatot regisztráltak. Dr. Hans Henri P. Kluge, a WHO európai regionális igazgatója hangsúlyozta, hogy ezek a halálesetek megelőzhetők lennének. A védekezéshez szükséges eszközök és iránymutatások ugyanis már rendelkezésre állnak, így csupán a kormányok cselekvési hajlandóságán múlik a siker.

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A probléma kezelésére a WHO átfogó cselekvési tervet dolgozott ki, mivel a szélsőséges meleg nemcsak a lakosságot veszélyezteti, hanem az egészségügyi intézmények működését is megbéníthatja. A városi hőszigethatás miatt a kórházak könnyen túlmelegedhetnek, ami az áramellátás, a hűtési rendszerek és az informatikai hálózatok kritikus meghibásodásához vezethet.

Számos ország már megkezdte a gyakorlati felkészülést. Romániában a buhusi kórház hűsölőszobákat alakított ki a hőgutát kapott betegeknek, és új hűtőrendszerek beszerzését is elindította. A WHO egy speciális kórházbiztonsági indexszel is segíti az intézményeket a vészhelyzeti működőképességük felmérésében.

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Ezt a rendszert Örményország, Grúzia, Kazahsztán, Lengyelország és Ukrajna már sikeresen alkalmazza a legfontosabb beruházások azonosítására. Az Egyesült Királyságban egy színkódos riasztási rendszert vezettek be, amely a hőség intenzitásától függően automatikusan konkrét védelmi intézkedéseket ír elő az egészségügyi ellátóknak, az önkormányzatoknak és a lakosságnak.

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A sikeres védekezésben a lakosságnak is aktív szerepe van, hiszen a megfelelő információk és támogatás birtokában az emberek képesek megóvni saját és környezetük egészségét. A kihívás ugyanakkor globális összefogást igényel.

António Guterres, az ENSZ főtitkára arra figyelmeztetett, hogy a nemzetközi együttműködés mellett minden országnak saját egészségügyi cselekvési tervet kell kidolgoznia a hőhullámok ellen. A közösségek időben történő riasztásával, a városok hűsítésével, az ivóvíz és az árnyék biztosításával, valamint a kórházak felkészítésével életek sokasága menthető meg, és jelentősen mérsékelhetők a felmelegedés okozta tragédiák.
Címlapkép: Getty Images
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