2026. július 20. hétfő Illés
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy érett férfi a kereskedési pozícióit és a tőzsdéket figyeli.
Világ

Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki az elemzők: olyan gazdasági krízis fenyeget, amire muszáj felkészülni

Pénzcentrum
2026. július 20. 17:19

Újabb lendületet kapott az energiaárak emelkedése hétfőn, miután tovább fokozódott a katonai konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. A Brent típusú kőolaj ára egy hónap után ismét 90 dollár fölé emelkedett hordónként, miközben a földgáz is jelentősen drágult Európában. A befektetők attól tartanak, hogy a Hormuzi-szoros körüli harcok tartósan megzavarhatják a globális energiaellátást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A piacokat különösen aggasztja, hogy vasárnap már csak néhány hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, Irán pedig azt állítja, hogy két olajszállító tartályhajót is eltalált. A világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át, ezért minden fennakadás azonnal megjelenik az árakban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európában a földgáz ára is megugrott. Az irányadó holland TTF gázár 60 euró fölé emelkedett megawattóránként, ami március közepe óta a legmagasabb szint.

Az AMP vezető befektetési stratégája, Shane Oliver szerint, ha a Hormuzi-szoros hosszabb időre lezárva marad, és a háború tovább eszkalálódik, az olaj ára akár 150 dollárig is emelkedhet hordónként. Hozzátette, hogy ez jelenleg nem az alapforgatókönyv, de a kockázata ismét számottevővé vált.

Kapcsolódó cikkeink:

Ismét erősödnek az inflációs félelmek

Az energiaárak emelkedése újra felerősítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat. Bár a múlt heti amerikai inflációs adat a vártnál kedvezőbb lett, a piacok már ismét arra számítanak, hogy az amerikai jegybank még az év vége előtt legalább egyszer kamatot emelhet.

Ennek hatására emelkedtek az amerikai állampapírhozamok. A tízéves amerikai kötvényhozam 4,55 százalékra nőtt, míg a harmincéves papírok hozama ismét 5 százalék fölé került. Ez a szint jellemzően vonzóbbá teszi a kötvényeket a részvényekkel szemben, miközben a vállalatok jövőbeli eredményeinek értékelését is nehezíti.

Az euróövezetben is szigorúbb monetáris politikára számítanak a befektetők. A piacok szerint az Európai Központi Bank szeptemberben ismét kamatot emelhet, és év végéig további lépésre is jelentős esély mutatkozik. A német kétéves állampapír hozama ennek hatására kétéves csúcsra emelkedett.

Nyomás alatt maradtak a technológiai részvények

A magasabb energiaárak és kötvényhozamok különösen érzékenyen érintették a technológiai szektort. A Philadelphia Semiconductor Index a múlt héten 10 százalékot esett, így már mintegy 20 százalékkal áll a júniusi történelmi csúcsa alatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A befektetőket az is bizonytalanságban tartja, hogy pénteken a kínai Moonshot AI bemutatta új, nyílt súlyozású Kimi K3 mesterségesintelligencia-modelljét. A vállalat szerint annak teljesítménye már megközelíti az amerikai Anthropic egyik legfejlettebb modelljének szintjét, ami tovább fokozta a versennyel kapcsolatos aggodalmakat.

A héten ráadásul több vezető amerikai technológiai vállalat teszi közzé negyedéves gyorsjelentését. Az elemzők kiemelt figyelemmel követik, hogy a mesterséges intelligenciába áramló beruházások valóban képesek-e fenntartani a vállalatok gyors profitnövekedését.

A Bank of America elemzője, Savita Subramanian szerint az amerikai vállalatok eredményei összességében 5 százalékkal haladhatják meg az elemzői várakozásokat, miközben az éves profitnövekedés elérheti a 28 százalékot. A technológiai szektor adhatja a teljes növekedés több mint felét, a félvezetőgyártók eredménye pedig akár 130 százalékkal is bővülhet éves összevetésben.

A devizapiacokon a brit font került a figyelem középpontjába, miután Andy Burnham átvette a brit miniszterelnöki tisztséget. A gyors és viszonylag zökkenőmentes kormányváltás hatására a font erősödött a dollárral és az euróval szemben is, mivel a befektetők egy része lezárta korábbi, a brit fizetőeszköz gyengülésére építő pozícióit.
Címlapkép: Getty Images
#állampapír #infláció #egyesült államok #tőzsde #világ #földgáz #mesterséges intelligencia #irán #háború #kőolaj #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
17:58
17:34
17:19
17:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 20.
Íme Magyarország friss szegénységtérképe: havi pártízezerből tengődnek a hazai nyomorfalvak lakói
2026. július 19.
Ezt sok magyar turista nem tudja: így vezetheti félre őket az AI nyaralás közben
2026. július 20.
Különleges szállások Magyarországon: luxus jurta, lombház és csillagkabin, amit felírhatsz a bakancslistádra
2026. július 20.
Ezzel a rejtett költséggel kevesen számolnak 2026-ban: simán 150 ezerrel is többe fájhat a nyaralás
2026. július 20.
Sokan álmodoznak erről a különleges hivatásról Magyarországon: megdöbbentő, mennyit lehet keresni vele
NAPTÁR
Tovább
2026. július 20. hétfő
Illés
30. hét
Július 20.
A Hold napja
Július 20.
Kéményseprők világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat
2
10 órája
Fertőzött víz folyik a csapból, már 1500-an betegedtek meg: járványhelyzetet hirdettek
3
2 hete
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
4
1 hete
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
5
2 hete
Meglepő hír érkezett az Egyesült Államokból: Trump állítja, hogy létrejöhet a megállapodás Putyin és Zelenszkij között
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszavásárlás
az életbiztosítási szerződések - lejárat előtti - megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító - a szerződésben rögzített mértékben - a díjtartalékot visszafizeti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 17:58
Kvíz: Rég volt már a földrajz óra? Lássuk, mire emlékszel a földünk éghajlata témából!
Pénzcentrum  |  2026. július 20. 17:34
Köztársasági elnöknek választhatják, de kicsoda Polgár Judit? Íme a magyar sakknagymester élete és pályafutása
Agrárszektor  |  2026. július 20. 17:35
Szörnyű betegség pusztítja a magyar szőlőt: így védekezhetünk ellene