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Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki az elemzők: olyan gazdasági krízis fenyeget, amire muszáj felkészülni
Újabb lendületet kapott az energiaárak emelkedése hétfőn, miután tovább fokozódott a katonai konfliktus az Egyesült Államok és Irán között. A Brent típusú kőolaj ára egy hónap után ismét 90 dollár fölé emelkedett hordónként, miközben a földgáz is jelentősen drágult Európában. A befektetők attól tartanak, hogy a Hormuzi-szoros körüli harcok tartósan megzavarhatják a globális energiaellátást.
A piacokat különösen aggasztja, hogy vasárnap már csak néhány hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, Irán pedig azt állítja, hogy két olajszállító tartályhajót is eltalált. A világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át, ezért minden fennakadás azonnal megjelenik az árakban.
Európában a földgáz ára is megugrott. Az irányadó holland TTF gázár 60 euró fölé emelkedett megawattóránként, ami március közepe óta a legmagasabb szint.
Az AMP vezető befektetési stratégája, Shane Oliver szerint, ha a Hormuzi-szoros hosszabb időre lezárva marad, és a háború tovább eszkalálódik, az olaj ára akár 150 dollárig is emelkedhet hordónként. Hozzátette, hogy ez jelenleg nem az alapforgatókönyv, de a kockázata ismét számottevővé vált.
Ismét erősödnek az inflációs félelmek
Az energiaárak emelkedése újra felerősítette az inflációval kapcsolatos aggodalmakat. Bár a múlt heti amerikai inflációs adat a vártnál kedvezőbb lett, a piacok már ismét arra számítanak, hogy az amerikai jegybank még az év vége előtt legalább egyszer kamatot emelhet.
Ennek hatására emelkedtek az amerikai állampapírhozamok. A tízéves amerikai kötvényhozam 4,55 százalékra nőtt, míg a harmincéves papírok hozama ismét 5 százalék fölé került. Ez a szint jellemzően vonzóbbá teszi a kötvényeket a részvényekkel szemben, miközben a vállalatok jövőbeli eredményeinek értékelését is nehezíti.
Az euróövezetben is szigorúbb monetáris politikára számítanak a befektetők. A piacok szerint az Európai Központi Bank szeptemberben ismét kamatot emelhet, és év végéig további lépésre is jelentős esély mutatkozik. A német kétéves állampapír hozama ennek hatására kétéves csúcsra emelkedett.
Nyomás alatt maradtak a technológiai részvények
A magasabb energiaárak és kötvényhozamok különösen érzékenyen érintették a technológiai szektort. A Philadelphia Semiconductor Index a múlt héten 10 százalékot esett, így már mintegy 20 százalékkal áll a júniusi történelmi csúcsa alatt.
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A befektetőket az is bizonytalanságban tartja, hogy pénteken a kínai Moonshot AI bemutatta új, nyílt súlyozású Kimi K3 mesterségesintelligencia-modelljét. A vállalat szerint annak teljesítménye már megközelíti az amerikai Anthropic egyik legfejlettebb modelljének szintjét, ami tovább fokozta a versennyel kapcsolatos aggodalmakat.
A héten ráadásul több vezető amerikai technológiai vállalat teszi közzé negyedéves gyorsjelentését. Az elemzők kiemelt figyelemmel követik, hogy a mesterséges intelligenciába áramló beruházások valóban képesek-e fenntartani a vállalatok gyors profitnövekedését.
A Bank of America elemzője, Savita Subramanian szerint az amerikai vállalatok eredményei összességében 5 százalékkal haladhatják meg az elemzői várakozásokat, miközben az éves profitnövekedés elérheti a 28 százalékot. A technológiai szektor adhatja a teljes növekedés több mint felét, a félvezetőgyártók eredménye pedig akár 130 százalékkal is bővülhet éves összevetésben.
A devizapiacokon a brit font került a figyelem középpontjába, miután Andy Burnham átvette a brit miniszterelnöki tisztséget. A gyors és viszonylag zökkenőmentes kormányváltás hatására a font erősödött a dollárral és az euróval szemben is, mivel a befektetők egy része lezárta korábbi, a brit fizetőeszköz gyengülésére építő pozícióit.
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