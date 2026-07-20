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Férfi pumpálja a benzint a tartályba
Gazdaság

Brutális szintre ugrott az olajár: Trump ezt is elintézte, hamarosan a benzinkutakon is megérezzük

MTI
2026. július 20. 10:10

Több mint egy hónap után ismét 90 dollár fölé emelkedett a Brent nyersolaj ára a nemzetközi piacokon, miután tovább fokozódott az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus. A befektetők a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az olajszállítások biztonsága miatt aggódnak, ami újabb drágulást indított el az energiahordozó piacán.

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Meredeken emelkednek az olajárak a nemzetköz piacokon, a Brent nyersolaj hordónkénti ára több mint egy hónap után először haladta meg a 90 dollárt hétfő reggel.

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Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,76 dollárral (3,14 százalékkal) 90,86 dollárra emelkedett, de a nap kezdetén még ennél is magasabban, 91,41 dolláron is jegyezték.

A kőolaj drágulását továbbra is az Egyesült Államok és Irán közötti légicsapások okozzák. Az amerikai erők az éjszaka folyamán kilencedik légicsapás-sorozatukat hajtották végre, miközben az iráni Forradalmi Gárda rakétatámadást indított egy Jordániában található amerikai katonai támaszpont ellen.

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A Press TV a Forradalmi Gárda közleményére hivatkozva arról számolt be, hogy megtámadtak a Hormuzi-szorosban közlekedő két tankert, amelyek irányíthatatlanná váltak. Az iráni hadsereg korábban ezt az útvonalat "rendkívül veszélyesnek és jelenleg teljesen lezártnak" minősítette.

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Eközben a Baker Hughes olajipari szolgáltató adatai szerint az Egyesült Államokban működő olajfúrótornyok száma héttel 452-re nőtt a múlt héten, ami tavaly május óta a legtöbb.
Címlapkép: Getty Images
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