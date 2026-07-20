Az elemzők szerint a lépést a vártnál is alacsonyabb hazai infláció támogatja, amelyet a kiújuló közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság sem ír felül.
Brutális szintre ugrott az olajár: Trump ezt is elintézte, hamarosan a benzinkutakon is megérezzük
Több mint egy hónap után ismét 90 dollár fölé emelkedett a Brent nyersolaj ára a nemzetközi piacokon, miután tovább fokozódott az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus. A befektetők a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az olajszállítások biztonsága miatt aggódnak, ami újabb drágulást indított el az energiahordozó piacán.
Meredeken emelkednek az olajárak a nemzetköz piacokon, a Brent nyersolaj hordónkénti ára több mint egy hónap után először haladta meg a 90 dollárt hétfő reggel.
Röviddel 8 óra után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 2,76 dollárral (3,14 százalékkal) 90,86 dollárra emelkedett, de a nap kezdetén még ennél is magasabban, 91,41 dolláron is jegyezték.
A kőolaj drágulását továbbra is az Egyesült Államok és Irán közötti légicsapások okozzák. Az amerikai erők az éjszaka folyamán kilencedik légicsapás-sorozatukat hajtották végre, miközben az iráni Forradalmi Gárda rakétatámadást indított egy Jordániában található amerikai katonai támaszpont ellen.
A Press TV a Forradalmi Gárda közleményére hivatkozva arról számolt be, hogy megtámadtak a Hormuzi-szorosban közlekedő két tankert, amelyek irányíthatatlanná váltak. Az iráni hadsereg korábban ezt az útvonalat "rendkívül veszélyesnek és jelenleg teljesen lezártnak" minősítette.
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Eközben a Baker Hughes olajipari szolgáltató adatai szerint az Egyesült Államokban működő olajfúrótornyok száma héttel 452-re nőtt a múlt héten, ami tavaly május óta a legtöbb.
Hamarosan megszólal Magyar Péter, indul a dömping az Országgyűlésben: erről szavazhatnak ma a Házban
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A Kopint-Tárki továbbra is 2 százalékos gazdasági növekedést vár 2026-ra, annak ellenére, hogy az év első negyedéve még nem hozott érdemi fordulatot a magyar gazdaságban.
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Rendhagyó tőzsdenyitó csengetéssel indult a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
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Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az információtechnológiai szolgáltatással foglalkozó Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. lezártnak tekinti az idei évi bértárgyalást a dolgozók sztrájkja ellenére.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1214,61 pontos, 0,86 százalékos emelkedéssel 142 071,93 ponton zárt csütörtökön.